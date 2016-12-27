27.12.2016

Политобозрение недели

ПРЕДСТАВИТЕЛИ польской общины Львовской области провели форум, на котором присутствовал сенатор польского сейма Ян Угли. Вот краткое резюме форума, если отсечь второстепенное: участники форума «проанализировали экономическую ситуацию» в регионе и пришли к неутешительному выводу, что Украина отстает от Польши на 50 лет, но при этом у Львова и области еще есть перспектива, в отличие от других регионов. Перспектива эта заключается в тесном сотрудничестве с Польшей.

Переведем этот посыл на общепонятный язык: во Львове провели форум сепаратисты, требующие автономию для Львова и области. И руководил этими сепаратистами член польского сейма.

Представьте себе такую ситуацию, предположим, в Одессе: некий форум русской общины, где присутствует член Совета Федерации России. Не представляется. И члена Совета Федерации не пустили бы, и форум предполагаемый зачистили бы, как 2 мая.

А вот львовский форум спустили на тормозах. И, предсказываю, вряд ли отреагируют, как отреагировали на подобные требования Донбасса. Во-первых, вся властная верхушка в основном из Галичины, в частности из Львова. Во-вторых, важен фактор «против кого дружим». А дружат Польша и Украина против России. Да и запасной аэродром для будущего драпа остался практически один – Польша.

Глава СБУ Василий Грицак Польшу прошляпил. Как раз накануне львовского форума он заявил, что Россия готовит «скрытую федерализацию» Украины (Украина.ру). «По замыслу российских кураторов, под лозунгами децентрализации одновременно на многих сессиях областных советов должны были прозвучать требования по внедрению «договорных отношений» между Кабинетом министров Украины и местными советами. В случае успеха этой стратегии регионы превратятся в такие себе «удельные княжества». Вспомним, чем это закончилось для Киевской Руси – сожжением Киева и приходом хана Батыя», – заявил Грицак. Умный мужик этот Грицак! Я только одного не понял: Киев сожгли, а потом пришел Батый? И зачем ему был нужен сожженный город?! А потом догадался: Батый страшно боялся древних укров. Поэтому храбрые укры сожгли город и удрали, оставив там древних москалей. Которых Батый не боялся.

А тем временем президент наш Петр Алексеевич на встрече с избранными руководителями и депутатами объединенных территориальных общин поведал, по сообщению пресс-службы главы государства, такие новости: «…отдельные политические силы не оставляют усилий дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя для этого все методы: от махрового популизма до псевдомассовых протестов». «Украинский народ уже хорошо различает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела, от популистов всех цветов — что с вилами, что с косами», – заявил Порошенко. Но тут намек на Ляшко и Тимошенко не срабатывает, поскольку были упомянуты те, кто «готов нести ответственность за страну и делать реальные дела».

Именно по «ответственным товарищам» был проведен опрос группой «Рейтинг». Согласно опросу, 82 процента респондентов недовольны де­ятельностью Петра Порошенко на посту президента Украины, 78 процентов не одобряют работу премьер-министра страны Владимира Гройсмана,

82 процента отрицательно оценили действия председателя Верховной Рады Андрея Парубия. После опубликования результатов опроса возможны несколько вариантов.

А) Причислить к отдельным политическим силам, жаждущим дестабилизации, большинство украинского народа. Б) Подать в суд на организаторов опроса за опубликование заведомо лживой информации. В) Пропустить мимо своих ушей и продолжать вешать лапшу на остальные уши. Вариант «В» – самый у нас распространенный и предпочтительный.

Шнобелевская премия ныне более популярна, чем Нобелевская, но там пока нет раздела «Юриспруденция». Вот пример Шнобелевской премии мира за 2007 год. Премия вручена лаборатории ВВС США имени братьев Райт (Дейтон, Огайо) за предложение разработать «гей-бомбу», нелетальное химическое оружие, под влиянием которого вражеские солдаты будут испытывать сексуальное влечение друг к другу.

Печерский суд Киева на прошедшей неделе продолжил штурм высот Шнобелевской премии со своей стороны – там вынесено постановление, разрешающее украинским следователям обыск в Администрации президента России. (Источник – киевская газета «Вести»). Как заявил на суде следователь, Янукович «неконституционным способом самоустранился» от выполнения обязанностей президента страны, после чего «обратился с письменным заявлением к президенту РФ с просьбой использовать вооруженные силы этой страны на территории Украины». Именно этот документ украинские следователи и хотят найти в Администрации российского президента в Москве.

Для попадания в номинанты Шнобелевской премии Печерскому суду надо бы вынести еще пару решений: об обыске украинскими следователями Белого дома и администрации Папы Римского. По вполне петушиному прецеденту – «Не догоню, так хоть согреюсь!» Опять же вариант попадания сразу в две номинации: «биология» и «психиатрия».