27.12.2016

В зеркале трагедии



Как это может сочетаться в одном народе? Великое множество простых людей, политиков и деятелей искусства во всем мире сегодня выражают глубочайшую скорбь по поводу гибели в авиакатастрофе 64 артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова и других пассажиров литерного Ту-154, потерпевшего катастрофу над Черным морем недалеко от Сочи.



КАК сообщило издание Le Figaro, к словам соболезнования присоединилась французская певица Мирей Матье, которая с 1967 года регулярно выступала с этим уникальным коллективом. «Мое сердце, мои мысли с семьями погибших и с Россией. Сегодня эти золотые голоса вознеслись на небо – в рай музыкантов. Это огромная трагедия», – заявила певица. Коллектив, по признанию известных экспертов, считается одним из лучших в мире мужских хоров. В их исполнении одинаково замечательно звучат и «Вставай, страна огромная», и «Подмосковные вечера»…

Память ансамбля Александрова почтил в прямом эфире итальянский телеканал Rai‑News. Для жителей Апеннинского полуострова в исполнении этого коллектива, который в Италии традиционно называют хором Красной Армии, прозвучал гимн России. Телезрителям напомнили, что коллектив «является легендарным с почти 90-летней историей», а «в годы Второй мировой войны стал настоящим бастионом сопротивления и борьбы против нацистской оккупации». На канале Rai-News вспомнили совместное выступление хора Александрова с легендой итальянской эстрады Тото Кутуньо на фестивале в Сан-Ремо в 2013 году. Тогда и прозвучали такие композиции, как «Подмосковные вечера» и «Sono Iltaliano». Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии выступал на Апеннинах всего месяц назад.



ОДНАКО прозвучали и иные отклики: «Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание – отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника». Тут не надо трижды угадывать – это запись из Украины. И не бомж какой из-под забора – это написал советник президента Порошенко Бирюков на своей странице в Facebook.

Или еще один перл: «Я также не склонен к злорадству и пляскам на костях, но думаю, что сегодня Гундяеву (священнику) будет тяжело объяснить своей пастве, почему вежливые балалаечники вместо празднования «освобождения» Алеппо теперь вынуждены давать концерты чертям в аду». Таким образом съязвил мэр Днепра Борис Филатов. Один из лидеров партии «Укроп», который в 2014 году обещал виселицы противникам киевского режима в Донбассе, явно не скрывает удовлетворения от гибели в авиакатастрофе десятков граждан России.

Эти первобытные пляски, или, как их еще называют, «дикi танцi» на костях людей, погибших в авиакатастрофе Ту-154, смачные плевки в могилы, беснующаясь в тупом злорадстве и торжествующем глумлении пропагандистская тусовка в украинских электронных СМИ и в социальных сетях уже не удивляют и не поражают. Тут просто можно ставить диагноз: «скотство»! Чем большее у соседа горе, тем больший праздник у «небратьев» украинского племени выродков. Пусть кто-нибудь попытается опровергнуть, что поговорка «хай у сусіда корова здохне» не про них...

В отличие от отщепенцев, есть и основная часть народа, представители которой несли цветы и свечи к зданию посольства России в Киеве после сообщения о крушении борта Минобороны России над Черным морем. Это та часть населения, которая категорически не одобряет злорадства «в сетях» над трагедией Ту-154. Подтверждением тому записки возле цветов и свечей у ограды посольства: «Киевляне соболезнуют в связи с катастрофой российского авиалайнера Ту-154 в Черном море». «Россия! Скорбим вместе с вами! Любящие Россию украинцы».



НАШ земляк, народный артист СССР

Иосиф Кобзон рассказал, что шокирован известием об авиакатастрофе и приносит соболезнования родным и близким погибших. Как рассказал артист, руководитель ансамб­ля имени Александрова Валерий Халилов пригласил его в поездку в Сирию. «Это было 14-го числа на совместном концерте в Колонном зале. Но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение. Я вместе с ансамблем и с Халиловым уже бывал в Сирии один раз. Поэтому сказал: в следующий раз как-нибудь. Но видите, как следующий раз обернулся».



МНОГО доброго в память о себе оставила в Украине и «доктор Лиза». Еще в 1999 году в Киеве она основала первый хоспис при онкологической больнице. Как отмечают специалисты, это заведение основывалось на европейских стандартах не только по лекарствам, но и по уважительному отношению к больным. Спасение детей Донбасса, пострадавших после варварских обстрелов жилых кварталов, стало самым известным направлением работы фонда «Справедливая помощь», который возглавляла врач Глинка. Но она помогала не только детям Донбасса, для нее не было и нет разницы, дети это Донецка или Днепропетровска, Луганска или Киева.

Совсем недавно, 8 декабря, Елизавета Глинка, получая Государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2016 год, рассказала о своих планах вновь отправиться в Донецк, а затем – в Сирию. При этом она добавила: «Мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми, потому что война – это ад на Земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».



НЫНЕ службы, ведущие расследование обстоятельств катастрофы, решительно отвергают возможность террористического акта. Хотя она более чем вероятна. Ни при каких технических неисправностях воздушного судна невозможно его моментальное разрушение или гибель! В Сети появилось видео, снятое уличной камерой видеонаблюдения в Сочи во время катастрофы Ту-154. На ролике отчетливо видна яркая вспышка в небе. О том, что самолет Минобороны мог взорваться в воздухе, по мнению отдельных экспертов, свидетельствует большой радиус разлета обломков.