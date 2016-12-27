27.12.2016

Внешняя политика



Чем ближе момент официального вступления Дональда Трампа в должность президента США, тем тревожнее ожидания украинского политикума, особенно его правящей части.

Главная жертва

ПО МЕТКОМУ замечанию директора фонда «Украинская политика» Константина Бондаренко, сегодня «трампофобия», которой еще летом страдали наши политики, уверенно сменяется «трампоманией». Прежние оскорбляющие Трампа записи в социальных сетях удаляются, а в Украине растет и ширится число тех, кто рассказывает о своей старой дружбе с Трампом, выкладывая в открытый доступ свои снимки с победителем американской президентской гонки.

Называют эксперты и главную украинскую жертву Дональда Трампа – формального лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка.

«Для своей партии Яценюк сегодня не особо ценен, – полагает руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. – Главная его ценность – тесные контакты с американским истеблишментом от Демократической партии. Но в связи с поражением кандидата от демократов ценность этого фактора нивелируется. Поэтому первой жертвой Трампа в Украине можно назвать именно Яценюка. Я не верю в его дальнейшую успешную политическую карьеру. Все, что ему остается, – ездить по миру с лекциями на тему «Как построить демократию и развалить страну за два часа».

А был ли кремлевский мальчик?

ВПРОЧЕМ, куда более серьезные неприятности могут ожидать Киев в том случае, если новый американский президент начнет реализовывать свои предвыборные обещания по нормализации отношений с Москвой.

По мнению экс-руководителя информационного департамента МИД Украины Олега Волошина, есть все основания говорить, что Трамп готовится к восстановлению диалога с Россией. «От одного действующего дипломата, представляющего нынешнюю украинскую власть, я слышал тезис, с которым абсолютно согласен: анализ логики процессов и того, что делает сегодня Трамп, свидетельствует, что первой его большой внешнеполитической инициативой станет новая перезагрузка отношений с Россией. Это очевидно из логики его кампании, из его убеждений и того, как он формирует внешнеполитическую команду», – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что в США есть три ключевые внешнеполитические должности – постпред при ООН, советник по национальной безопасности и госсекретарь.

«Кандидатами на две из этих должностей объявлены люди, не имеющие предубеждений по отношению к России. Для чего формировать такую команду, если у тебя нет плана договориться с Россией? Я не знаю, какими надо быть идиотами, чтобы считать, что Путин подкупил Трампа. Это просто смешно. Трамп и люди, участвовавшие в его кампании, сами могут купить Путина, у них денег больше. Не в этом дело. Формирование такой команды является не результатом лоббистских усилий Кремля, а результатом стратегии, которая, очевидно, существует в команде Трампа», – уверен Волошин.

Прощай, субъектность

КСТАТИ, и в Европейском союзе вполне вероятной считают сделку между новой администрацией США и Россией. Так, председатель программы для Восточной Европы, России и Центральной Азии в Немецком совете внешней политики Штефан Майстер предупреждает, что Украина может стать жертвой нового формата российско-американских отношений.

«Трамп заинтересован в том, чтобы установить отношения с Путиным и заключить сделку, которая улучшит их качество. Украина и Восточная Европа у него не в приоритете, что означает, что Украина может стать жертвой такого соглашения. Это будет означать меньшую поддержку, а возможно, даже и признание Крыма как части Российской Федерации и отдаст ЕС инициативу по проведению переговоров относительно Донбасса, а также частичное или полное снятие санкций», – отметил Майстер в интервью «Апострофу».

В свою очередь, украинский политолог-международник Георгий Кухалейшвили не исключает, что в новых политических реалиях Россия «заинтересована отработать сценарий совместной хозяйственной деятельности с Японией на Южных Курилах и затем предложить Украине аналогичную сделку по Крыму».

Что может предпринять Украина, учитывая стремительно меняющуюся международную конъюнктуру? Увы, ничего, учитывая, что за последние три года мы фактически утратили не только экономический суверенитет, но и остатки политической субъектности. Теперь украинские вопросы будут решаться, в лучшем случае, лишь при формальном участии Украины.