27.12.2016

Наши ветераны



На очередной сессии Запорожского горсовета единогласно было принято решение о присвоении звания Почетного гражданина города гидростроителю Борису Терентьевичу Кузьменко, Герою Социалистического Труда.

А за окном родимые объекты

БОРИС Терентьевич, сухощавый, подтянутый, с пышными казацкими усами, подходит к окну в своей квартире и смотрит на открывающуюся панораму. Рядом разлилось Днепровское водохранилище, на противоположном левом берегу дымят заводские трубы, ближе замерли портовые краны, правее – вход в огромный однокамерный шлюз и начало дуги легендарного Днепрогэса. За плотиной скрыто строение Днепрогэса-2. Еще правее деревья заслоняют вид на Хортицу, одноарочный металлический мост, причал и каменный прибрежный карьер. А вблизи на правом берегу ряд жилых домов… Ко всем этим объектам Борис Терентьевич имеет непосредственное отношение. Здесь завершалась его трудовая биография. Но свой рассказ он начал с воспоминаний о юности.

…Он родился 28 августа 1930 года в селе Песчаный Брод ныне Добровеличковского района Кировоградской области. В семье был самым младшим. Отец Терентий Климович, как Георгиевский кавалер Первой мировой войны, получил 10 десятин земли, но рано умер. Мать Василина Яковлевна болела, поэтому старшие братья и сестра работали в колхозе. Во время уборочной помогал и школьник Боря, управляя четверкой лошадей на косилке. За это был награжден путевкой в пионерлагерь. Там его и застала война.

– Старшего брата Михаила еще осенью 1939 года призвали в армию, – вспоминает ветеран. – Сестра была дояркой, она погнала скот до Запорожья. Нас немцы из хаты выгнали, и мы жили в сарае. Как-то, увидев самодельные шахматы, немец предложил поиграть. Я у него выиграл, так он мне подзатыльника дал. Правда, иной раз угощал конфеткой. 18 марта 1944 года, когда село освободили, мама умерла.

Я был на хозяйстве и ходил в школу, а старшие работали. После 7 классов поступил в железнодорожный техникум в Одессе, окончил его с отличием. Продолжил учебу в Одесском гидротехническом институте. В общежитии познакомился с будущей супругой, студенткой Валентиной.

Увлекла живая работа

ПОСЛЕ успешной защиты диплома в 1956 году Борису предложили остаться в институте. Но он решил сначала поработать на производстве и оказался на строительстве Бухтарминской ГЭС на Иртыше в Восточно-Казахстанской области. Перед этим Борис женился, и вместе с Валентиной поехал на стройку. Его зачислили мастером, а жену – в сметно-договорной отдел. Начальник управления и начальник участка скептически встретили «одессита». Но Борис обстоятельно рассказал, как добиться качества на гидросооружениях, и убедил. Его технологию «жесткого бетона» применили на стройке, обеспечив высокое качество. За это ГЭС уже в 2002 году была признана одной из лучших в мире.

Здесь Кузьменко работал прорабом, начальником участка. Отвечал за работу бетонного завода, карьера, строительство 4-камерного шлюза, части плотины. Из института получал приглашения, но его увлекла живая работа. Терентьевич показывает пожелтевшую газету Восточно-Казахстанской области от 19 августа 1960 года, где вся первая страница посвящена пуску 1-го агрегата ГЭС. На снимке среди строителей и начальник участка Борис Кузьменко. Здесь же приветствие ЦК Компартии Казахстана и Совмина коллективу гидростроителей с трудовой победой.

Днепрогэс-2 – стройка сложная

В 1960 году Кузьменко перевели на строительство Уйденской оросительной системы, а в 1962-м – главным инженером строительства канала Иртыш – Караганда. Первую награду – орден «Знак Почета» Борис Терентьевич получил в 1966 году в Дагестане, где в качестве начальника стройки возводил Чиркейскую ГЭС на реке Сулак. Стройка была чрезвычайно интересна как сильная школа для пытливого специалиста. Высота плотины составляла 230 метров, работы велись в ущелье.

Хорошо зарекомендовала себя на этой стройке и супруга. Пересчитав проектную стоимость и объемы работ строительства, Валентина установила реальную стоимость, которая вдвое превышала проектную. Проектанты из Баку не учли большой объем работ по безопасности строителей. За это она получила благодарность от министра энергетики СССР. Проектирование стройки передали ленинградским специалистам. Строил Кузьменко ГЭС и в Карелии. А уже в марте 1972 года был назначен начальником управления строительства второй очереди Днепрогэса.

Я спросил, что было самым трудным в строительстве Днепрогэса-2.

– Были большие технические сложности, – говорит Борис Терентьевич. – Плотина во время войны претерпела разрушения. Ее восстановили, но подвергать ее сейсмическому воздействию было нежелательно. А необходимо было произвести взрыв 150 тысяч кубометров скалы у основания плотины. Это было сложно и потому, что через стройплощадку проходила городская магистраль, связывающая левобережную и правобережную части Запорожья. Кроме того, надо было пройти туннель под действующим шлюзом, не повредив его. Организация работ была чрезвычайно трудной. Чтобы не повредить памятник Ленину, соорудили специальную защитную сетку. Первый агрегат запустили 24 ноября 1974 года. За эту стройку я был удостоен звания Героя Соцтруда.

В 1976 году Кузьменко возглавил управление «Днепрострой». При его участии в Запорожье построен однокамерный шлюз, мост через Днепр в северной части острова Хортица, электроаппаратный и энергомеханический заводы, завод сверхмощных трансформаторов, причал, карьерное хозяйство, жилые кварталы, объекты социально-культурного назначения. Была еще и пятилетняя загранкомандировка во Вьетнам, где также возводил ГЭС.

Вспоминая былые ударные годы, ветеран огорчен сегодняшними делами: «Украина, которая была в передовиках, продвинулась только назад. Все стройки заглохли».



Запорожье.