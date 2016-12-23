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23.12.2016 Уродовластие В Украине хотят легально забирать имущество у граждан, прикрываясь интересами страны.

В ВЕРХОВНОЙ Раде зарегистрирован законопроект № 5557 «О дополнительных мерах повышения уровня обороноспособности государства и социальной защиты граждан посредством применения механизмов гражданской конфискации». Документ подали нардепы Татьяна Черновол, Андрей Тетерук, Максим Бурбак и Игорь Алексеев. Дабы сразу не пугать граждан или чтобы завуалировать истинную подоплеку, авторы в пояснительной записке успокаивают: конфисковывать добро будут не у всех, а только у тех, кто нажил его нечестно.

Правда, непонятно, кто будет определять честность нажитого. Неужто, мягко говоря, пламенный борец с коррупцией пани Черновол, которая заработала в прошлом году в Верховной Раде 76 190 гривен, а еще 80 559 гривен государство выделило Черновол на выполнение депутатских полномочий. Однако, по данным ее электронной декларации, она владеет двумя машинами общей стоимостью около 300 тысяч гривен, земельным участком 1513 кв. м, а также имеет более 10 тысяч евро в банках и около 15 тысяч долларов наличных средств. И это не считая еще четырех земельных участков суммарной площадью более 7300 кв. м, двух домов и гаража, записанных на родителей. Причем отец Татьяны Черновол получает пенсию 7167 гривен, мать – 18795 гривен (по данным UNN24).

Ну да ладно, оставлю в покое Черновол и ее соавторов. Главная опасность предлагаемого закона в том, что конфискацию предлагают проводить еще до окончания уголовного преследования, то есть до того, как суд официально докажет вину подозреваемого.

В мировой практике такой механизм используется. Он называется Non-Conviction Based Asset Forfeiture (гражданская конфискация) и предполагает изъятие у подследственного «необоснованных активов» до подтверждения их статуса. Объектом гражданской конфискации может быть любое имущество, в том числе и не связанное напрямую с преступлениями его владельца.

Гражданская конфискация позволяет забирать имущество даже у тех, кто имеет иммунитет против уголовного преследования, в частности у депутатов. Поэтому, как считают авторы законопроекта, схему можно использовать для борьбы с отечественными коррупционерами. С собой тоже?

Предлагается забирать только деньги, как наличные, так и безналичные, в любой валюте, ценных бумагах, банковские металлы, драгоценные камни. Действительно, к чему потом морочиться с последующей продажей квартир, домов, машин, антиквариата и прочего движимо-недвижимого имущества.

Конфискованные средства должны поступать в специальный фонд госбюджета и распределяться следующим образом: 50 процентов – в оборонный фонд, 50 процентов – на компенсации повышенных тарифов на «коммуналку» нетрудоспособным гражданам и пенсионерам.

В принципе идея отобрать «незаконно нажитое» у коррупционеров достойна одобрения. Вот только как у нас дерибанят госбюджет нечистые на руку чиновники, известно уже даже за пределами страны. Так что предложенный законопроект напоминает очередную коррупционную схему.

Кстати, решение о «необоснованности активов», принятое до суда и подтверждения вины подозреваемого, тоже могут принимать необоснованно, что грозит украинцам попросту узаконенным грабежом.

Стоит отметить, что попытки заполучить чужое добро власти уже предпринимали. В самом начале противостояния в Донбассе в 2014 году была принята скандальная редакция «Положения о военно-транспортной обязанности», позволяющая «мобилизовывать» автомобили у мирного населения для нужд АТО. «Призывать» машины в зону военных действия тогда разрешили военкоматам, обязав их возвращать транспорт законным владельцам в течение 30 дней, а при его повреждении – выплачивать компенсацию из бюджета. Но, как оказалось, военкомы массово забирали у украинцев не только те авто, которые могли бы пригодиться в тяжелых условиях войны (к примеру, грузовики), но и новые элитные иномарки.

Сколько за эти два года «сгинуло» гражданских легковушек – статистики нет. Минобороны держит данные о мобилизации транспорта под замком. Однако в прессе порой появляются истории из жизни водителей, у которых забрали авто, но вернуть так и «забыли» либо отдали в совершенно «убитом» состоянии безо всяких компенсаций.

А может, предлагаемый закон просто намек кому надо, что денежки лучше хранить в зарубежных банках, чтобы потом лишний раз не раздражать население своими декларациями.

Интересно, что в законопроекте почему-то отсутствует статья о возврате конфискованного в случае, если неправомочность нажитого не будет установлена.



Анна МАРКОВА.

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