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23.12.2016 К распилу готов Как недавно выразился один из советников президента Порошенко, «население существует для того, чтобы платить налоги». Эту фразу можно вынести как эпиграф к «бюджету-2017».

КАК всегда, ценой «героических» усилий и бессонной ночи украинский парламент сподобился принять во втором чтении и в целом законопроект № 5000 «О Государственном бюджете Украины на 2017 год». За второе чтение проголосовали 275 народных депутатов, а за принятие в целом – 274 нардепа. Единственным исключением в этом году стал тот факт, что бюджет приняли не под «елочку» на Новый год, а почти на десять дней раньше.

При этом журналисты, аккредитованные при парламенте, обратили внимание, что заключительный текст Госбюджета на 2017 год с внесенными правками по состоянию на момент голосования не был опубликован. Выходит, что народные депутаты голосовали за бюджет, даже не имея возможности с ним ознакомиться. Да и зачем заморачиваться? Каждый из голосовавших «за» знал, что его личные интересы учтены. Само собой, добрый «дедушка Мороз» в лице наследника Онищенко объемистые сумки, туго набитые хрустящими купюрами, в здание парламента уже занес.

Нынешнему спикеру Парубию впервые выпала приятная миссия: «Я искренне поздравляю нас всех. Эта напряженная бессонная ночь того стоила. Мы одобрили бюджет на следующий год. Хочу подчеркнуть, что это бюджет не только развития, это бюджет обороны Украины, бюджет обороны всего свободного мира. И мы, голосуя за него, голосовали за наших ребят на передовой, которые сегодня нуждаются в поддержке». Своим красноречием голова Рады намного превзошел собственную дикцию! Какие перлы: «бюджет не только развития», «бюджет обороны всего свободного мира»(!). Мир с облегчением вздохнул, и теперь с уверенностью встречает наступающий Новый год! Украина не подведет!

И действительно, в принятом законопроекте власти предержащие прежде всего позаботились о собственной безопасности. Силовые ведомства получили солидные прибавки: Нацгвардия на 90.000 тысяч гривен, Вооруженные силы – на 231 280,1 тысячи гривен, на развитие вооружения и военной техники ВСУ на 142 290,4 тысячи.



ДЛЯ того чтобы придать бюджету более привлекательный вид, чиновники Минфина «родили» супергероя – Бюджетмэна (прямо-таки к нам приехал Голливуд!) По мнению чиновников, этот персонаж должен способствовать популяризации главной сметы страны. Но, видимо, вместо того, чтобы более тщательно работать над главным финансовым документом, все их усилия ушли на популяризацию, то есть в свисток. Для Бюджетмэна даже придумали суперспособности: «суперравновесие», то есть сбалансированность бюджета, хотя он характеризуется серьезным дефицитом; «суперскорость» – намек на быстрое принятие документа. Как утверждают в Минфине, то ли бюджет, то ли Бюджетмэн «изменяет реальность», «наносит удар по бедности» и может «поднять что угодно, даже экономику» Украины.



ЕСЛИ конкретнее, то доходы в следующем году ожидаются на уровне 706,3 миллиарда гривен, расходы – 775,3 миллиарда гривен. Инфляция прогнозируется на уровне 8,1 процента, курс гривны – 27,2 за доллар, а ВВП, как ожидается, вырастет на 3 процента.

Но толку в этих прогнозах практически никакого, ибо в них не верят даже их авторы. Особенно рьяно критикуют новый бюджет оппозиционные политики, подчеркивая, что значительная часть доходов формируется за счет денег МВФ и поступлений от приватизации, а этих средств Киев может вообще не дождаться, поэтому включение их в состав доходов напрасно. Недовольна оппозиция и сильным увеличением расходов на силовиков.

В тимошенковской «Батьківщині» утверждают, что бюджет является крайне социально несправедливым: мало того, что социальные затраты перенесены на местные бюджеты, где денег ВСЕГДА НЕТ, так еще и введено налогообложение пенсий, тогда как налоги для олигархов снижаются. Также, по мнению тимошенковцев, экономический прогноз правительства вообще не учитывает изменения налогового и бюджетного законодательства.

По мнению лидера Радикальной партии Ляшко, рост ВВП Украины на 3 процента невозможен. «Это блеф, никакого роста не будет», – отрезал главный радикал.

Что касается «десерта» в виде увеличения минимальной зарплаты до 3200 гривен (аж 117,65 доллара по курсу 27,2. – Ред.), то эксперты убеждены: такой маневр предполагает не реальный рост зарплат, а увеличение налогов, в результате чего малый и средний бизнес окажутся в еще худшем положении.



ГЛАВНОЕ, что власти и их обслуга не забыли себя, любимых. Так, Управление делами президента, которое привыкли называть «ДУСя» (то есть Державне управління справами), получит в следующем году на 30 процентов больше бюджетных средств, чем в нынешнем. С обеспечением высших чиновников, а также с содержанием санаториев для аппарата главы государства и его резиденций проблем не будет.

Еще одна структура, которой в новом бюджете увеличено финансирование, – секретариат Кабмина Украины, аналог ДУСи в правительстве. Здесь затраты увеличены на 39 процентов.

Удовлетворены потребности еще одной ненасытной утробы – информационно-аналитического обеспечения президента. Здесь рост на 46,5 процента, и речь идет о должном обеспечении договоров с различными политологическими центрами и политтехнологами и с целой армией консультантов, создающих имидж президента и лоббирующих его интересы за границей. Ну а каков имидж нашего президента, лишний раз напоминать не стоит.

Но рекордсменом по увеличению затрат на 2017 год стал действующий при президенте Совет по Национальной безопасности и обороне Украины (СНБО). Этому ведомству увеличили финансирование на 82 процента. Именно СНБО мы обязаны началом гражданской войны на востоке Укра­ины и ее бездарным продолжением. Подтверждением тому стала новая бойня под Дебальцево, начавшаяся 18 декабря и продолжающаяся по сей день. Количество жертв исчисляется уже сотнями.

Сегодня эту структуру возглавляет президент (формально), а фактически ею руководит главный «коршун» страны Александр Турчинов. Именно Турчинов, исполнявший обязанности президента, издал в марте 2014 года указ о начале антитеррористической операции в Донбассе.

Так называемый «щит Украины» – Министерство обороны получит расширение финансирования на 20 процентов. Будет увеличена на 40,6 процента статья расходов и на другое силовое ведомство – Генеральную прокуратуру Украины. Созданное внутри ГПУ ведомство по борьбе с коррупцией – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – получит на 50,8 процента больше бюджетных средств, чем в 2016 году.

А вот МВД может рассчитывать на прибавку в бюджете 2017 года всего на 12 процентов. Но ведь в предыдущем году это министерство получило огромную для Украины сумму – 46 миллиардов гривен. Поэтому нынешняя прибавка в процентном отношении выглядит небольшой, а в реальном исчислении – гигантской.



В ЗАВЕРШЕНИЕ короткий комментарий специалиста. «Очевидно, что крен в сторону увеличения бюджетного финансирования чиновников и силовиков говорит о том, что Порошенко именно в них видит свою опору», – сказал РИА Новости бывший и.о. премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

По материалам информагентств.

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