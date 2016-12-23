23.12.2016

памфлетон

В лихие девяностые, когда распался Союз, самым первым признаком распада оказалась эпидемия рекламы. Советскому человеку, которого вдруг стали называть «совком», нужно было некоторое время, чтобы выработать иммунитет от рекламных вирусов. А также иммунитет от убийственного вируса жлобства – почему это один зачисляет себя в продвинутые демократы, а остальных в «совки»?! Еще понадобился иммунитет от разгула рагулей. И иммунитет от оборзелого криминалитета, с упоением ринувшегося в первичное накопление капитала.

Советская реклама была ненавязчивая и существовала в виде плохо нарисованных плакатов размером где-то в одну двадцатую современного билборда. Тексты и рисунки были примитивные и глуповато-трогательные. Мне запомнились два рекламных шедевра из далекого детства. «В сберкассе деньги накопил – велосипед себе купил»: белозубый красавец держит за «рога» велосипед на фоне сберкассы. Как образец велосипеда демонстрировалось тяжеленное железное чудо Харьковского велосипедного завода («ХТЗ»). Фирменная аббревиатура в народе расшифровывалась как «Хрен домой довезет», что было явной неправдой. Велосипед был тяжеленный и очень скрипучий, но с седлом из натуральной кожи. В селах «ХТЗ» бегают до сих пор, пройдя через сотни текущих ремонтов. Вторая легендарная реклама – «Летайте самолетами Аэрофлота»: шикарная блондинка-стюардесса на фоне Ту-104. Самолет этот тоже легендарный. Его называли «Тудыт твою мать 104», а специалисты отмечали в нем «аэродинамику кирпича» – уж очень часто он падал. Вместе с экипажем и пассажирами. Призыв «летать самолетами Аэрофлота» был изначально туповатым, поскольку в СССР других компаний вообще не было.

Иммунитет от назойливой рекламы у народа выработался за год. На основе природного юмора. Где-то уже в середине

1992 года на Трухановом острове в Киеве лично я это зафиксировал. Трое мужиков сидели на лавочке, и один из них громко произнес: «Время пить Херши!». И стал разливать водку по мгновенно возникшим стаканам. Стаканы это были еще советские гранчаки на 250 граммов, явно позаимствованные в автоматах по разливу газировки.

А вот от телевизионной рекламы иммунитет не вырабатывается. Просто выключают звук, чтобы не разбить телевизор. Телереклама четко отличается по качеству и количеству. Есть видеоролики иностранного производства, есть отечественные самоделы.

Например, если мужик радостно орет, демонстрируя некий нож, снимающий тончайший пласт то с сыра, то с огурца чудовищного размера, то с банана, понятно, что это отснято в США. У нас никто бы не купил огурец такого размера, от которого даже через экран разит ГМО. И уж тем более никому из соотечественников не придет в голову строгать банан.

Отечественная реклама сразу угадывается на рекламе чудо-матрасов. По этим матрасам ползает множество знакомых лиц всех возрастов и обоего пола, переползающих из одного рекламного ролика в другой.

Ради рекламы снимают даже что-то вроде мини-сериалов. Разыгрывается сценка с обильным обжорством, в конце которого достается пачка «Мезима» под восторженный клич: «Ай, молодец!» И идет заставка: «Мезим, мне офигенно с ним!»

Существует на украинском телепространстве два канала, на которых ничего, кроме рекламы, нет. Маскируются они под названием «Телемагазин». С утра до вечера натуральные девушки с мощным макияжем демонстрируют драгоценности – кольца, браслеты, бусы, сережки. Из золота и серебра. С бриллиантами, изумрудами и рубинами. А также изделия из яшмы, малахита, опала, агата и прочих полудрагоценных минералов. Стоимостью от средней пенсии по стране до средней взятки госчиновника.

То есть суть рекламы одна – иди и немедленно купи всю эту хрень, которую мы тебе продемонстрировали! Я бы и рад купить, да вот купило притупило. И не только у меня.

Криминалитет в девяностые отстреляли, но не всех – они опять возвращаются. Не вырабатывается иммунитет от жлобизма-рагулизма, эта болезнь из эпидемии перешла в стадию пандемии, то есть охватила всю страну. И никто не везет чудодейственных вакцин, поэтому зараза гуляет беспрепятственно.

Не выработался иммунитет и от политической рекламы. Вы же помните, соотечественники, шедевры прошлого. «Вона працює», «Вона – це Україна», «Улучшение уже завтра» и прочую лабуду, впрочем, довольно безобидную. Не то, что ныне – «Тысяча гривен в день» за войну против колорадов-сепаров или «Наша армия самая мощная на континенте». Как-то поскромней врали, не так нагло. Тысяча гривен возврата вкладов имени Тимошенко никак не сравнишь с тысячей гривен в день. Тем более что тысячу гривен вкладов кое-кто получил, а тысяча в день загнулась на следующий день. А самая мощная армия на неизвестно каком континенте побывала в трех котлах и ныне страдает диареей дезертирства.

А уж какую чушь и гниль несут наши политики с телеэкранов! И не понимают, что это чистой воды антиреклама. Которая работает куда успешней рекламы.