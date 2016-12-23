23.12.2016

Штрихи до портрета сучасника

«Звичайно, це перебільшення, – ніяковіючи, усміхається кагарлицька майстриня вирощування квітів Надія Збараш, – та все ж приємно, коли тебе так величають. Щирість, знаєте, зігріває…»

Рання пташка

НАДІЯ Збараш, невисока, повновида жінка удосвіта вже стояла біля шкільних воріт.

– Рання пташка, – пробурмотів замість привітання сторож. – Не спиться?

– Завірюха розбудила, – скоромовкою відповіла Збараш, і майже бігцем попрямувала до оранжереї.

Минулої ночі був сильний снігопад. А напередодні вони з напарницею висадили квіти. Як би хуртовина не накоїла лиха. Років п’ять тому вже було таке – відчахнулась гілка каштана й розбила скло. Рослини в теплиці ледве врятували від морозу.

Дякувати богу, цього разу все гаразд. Увімкнувши світло, Надія Петрівна, як завжди, привіталася зі своїми «вихованцями»:

– Доброго ранку, мої дорогі! Всі живі-здорові?

В оранжереї росте більше сотні різних рослин: хризантеми, кактуси, папороті, гортензії, бегонії, азалії, лимонник, пеларгонії. Надія Петрівна їх дуже любить і ставиться, як до живих істот.

– Зараз я вас нагодую, напою водичкою, – ніжно примовляє квітникарка, поправляючи ослаблені стеблинки й обгортаючи їх змішаним із добривом вологим грунтом…

– За вами не встигнеш, – привітавшись, жартує напарниця Зоряна Ковтуненко, яка увійшла в приміщення.

– Зима пригнала, – усміхнулася На­дія Петрівна і додала: – Та й звикла рано прокидатися. Коли син і дочка були маленькими, я о четвертій ранку вже бігла на кухню. А квіти ж, як діти, їм потрібні турбота й ласка.

Робітничий гарт

–ЗВИЧКА рано вставати, – розповідає Надія Петрівна, – виробилася ще до заміжжя завдяки робітничому гарту, що випав на мою долю. От кажуть: людина обирає дорогу. Але в житті часто буває навпаки – дорога обирає людину. В дитинстві, спостерігаючи, як мама випікала смачні кренделики, мріяла бути пекаркою. А в школі зацікавилася радіоапаратурою, тому вступила в радіотехнічне училище.

Шість років працювала в філії Київ­ського заводу імені Артема. Все влаштовувало – робота, зарплата, колектив. Мене, як комсомольську активістку, призначили бригадиром монтажниць.

Там я зустріла свого Івана. А було так. Оголосили на філії змагання молодіжних бригад: хто швидше змонтує певну партію радіоапаратури. Мої азартні дівчата навіть подовжували зміни, щоб дати фори хлопцям. За підсумками переможцями визнали нас, обіцяли преміювати.

Коли ми з Іваном залишилися наодинці, він і каже: «А знаєш, Надійко, насправді вищі показники були в нас. Просто ми, як джентльмени, гуртом попросили комісію першість віддати вам».

Мене, горду дівчину, це обурило. Як так? Виходить, нас визнали передовиками нечесно, не за успіх, а з жалю конкурентів? Наступного дня розповідаю про це дівчатам. Вони одностайно: «Йдемо в проф­ком. Не потрібна нам така першість».

Наш «моральний реверанс», як написала заводська багатотиражка, наробив галасу. Адже всі ми тоді були під враженням від перегляду фільму «Премія», в якому зіграв роль бригадира-відмовника від премії талановитий актор Борислав Брондуков. Нас порівнювали з ним і ставили за приклад іншим. Ми вже й не раді були такій славі…

Справу залагодили тим, що першість присудили обом колективам, а премію ми вирішили передати підшефній школі цільовим призначенням – для придбання кольорового телевізора, який тоді вважався розкішшю.

Іван Збараш почав до мене залицятися й полонив моє серце. Ми побрались. А невдовзі я пішла в декрет і на філію більше не повернулася.

Уроки природи

–МОЯ мама, – продовжує розповідь Надія Петрівна, – викладала в школі біологію. Разом із колегами й учнями спорудила дерев’яну теплицю. Спочатку це був просто парник для вирощування розсади. Потім підвели електрику, гуртом змонтували опалювальну систему й висадили різноманітні квіти…

Я в дитинстві часто бігала туди, продовжила бігати і з Вадиком на руках. Допомагала обробляти грунт, підживлювати рослини. Одного разу, коли грядка спалахнула червоним полум’ям тюльпанів, зрозуміла, що хочу тут працювати. Зарплата, щоправда, менша, ніж на заводі, але все компенсується красою. Казка! У ній я вже понад тридцять п’ять років.

Звичайно, одній тут не впоратися. Років зо двадцять зі мною працювала Лідія Іванівна Усатенко. А коли на пенсію пі­шла, її змінила Зоряна Василівна Ковтуненко. Роботи нам обом вистачає. Я хоч і на пенсії, але на відпочинок не збираюся.

Робота з квітами – це щось вище від самого поняття роботи. Адже ми вирощуємо квіти не тільки для прикрашання шкільної території, вшанування іменинників, випускників і першокласників. Наш директор вважає нас наочним посібником для проведення уроків природи. Коли заходить до класу вчителька ботаніки, учні відразу запитують: «В оранжерею ідемо?» Теоретичні знання, які дає їм педагог, доповнюємо ми, практики-квітникарі.

Коли розповідаю про квіти, про те, як розпускаються бутони, якими яскравими барвами пломеніють тюльпани, півонії, гвоздики, приходять послухати навіть викладачі інших предметів…

Знаю, що мене величають чародійкою шкільної оранжереї, звичайно, розумію: це перебільшення. Але приємно.

* * *

– Крім квітів, – говорить директор школи Василь Євгенович Овдієнко, – Надія Петрівна примудряється вирощувати тут лимони, апельсини, грейпфрути. Врожай, хоч і невеликий, надходить в їдальню на десерт дітям. Недавно на екскурсії в нас побували учні сусідньої школи. Побачивши дерево з великими золотистими плодами, спочатку подумали, що фрукти з магазина, їх, мовляв, для краси почепили. А коли з’ясували, що плоди таки ростуть на цьому дереві, були вкрай здивовані.



Кагарлик, Київська область.