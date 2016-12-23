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23.12.2016 Хроника цветной революции НЫНЕШНЕЕ обострение ситуации в Украине, приведшее к гражданской войне и угрозе развала государства, в большой мере обусловлено тем, что углубляющееся социальное неравенство наложилось не просто на игнорирование социально-экономических, культурных и других особенностей различных регионов, уровня их развития, но прежде всего на агрессивное стремление одной части украинцев, в основном выходцев из западных регионов, поддерживаемых новой властью, СИЛОЙ навязать всему населению страны один язык, конфессиональные предпочтения, представления о прошлом нашей Родины, об исторических событиях и деятелях, внешнеполитической ориентации государства и по другим вопросам, что является грубейшим нарушением украинской Конституции, провозглашенных в ней прав и свобод человека и гражданина, ратифицированных нашей страной международных пактов и соглашений.

Украина – не просто многонациональная и многоязычная страна. Ее различные составные части много веков пребывали в составе разных империй, их исторический путь был очень сложным, особенно в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, в первые пять послевоенных лет, что сказалось на их развитии, образе жизни, настроениях и предпочтениях населения. Свою государственность Украина реально одержала только после Великой Октябрьской социалистической революции, а воссоединила исконные земли лишь в 1945 году. Позже, в 1954 году, в ее состав был передан Крым.

Это требует особенно внимательного подхода к таким чувствительным вопросам, как язык, религиозные верования, отношение к традициям и т.п. Учитывая это, Конституция устанавливает, что в Украине гарантируется, наряду с обеспечением всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей ее территории, также «свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». Развернутые этим режимом шумные кампании по вытеснению русского, других языков, доходящие до официального запрещения разговаривать на русском языке в вузах, министерствах, других ведомствах, установление «квот» на использование произведений на нем на телевидении и радио, в эстрадных выступлениях, фактическое возрождение цензуры являются грубейшим нарушением Конституции, естественного права граждан свободно пользоваться родным или иным языком межнационального общения. К тому же этим создаются искусственные преграды свободному доступу к достижениям великой русской и мировой науки и культуры, то есть наш народ обкрадывается интеллектуально и духовно. А это преступление, которому нет и не может быть оправдания.

Опыт многих государств, в том числе Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германии, Российской Федерации, показывает, что наиболее приемлемой формой государственного устройства для стран с многонациональным составом, другими различиями между регионами (как, к примеру, в ФРГ) является федерализм, широкая самостоятельность субъектов федерации в решении вопросов местной жизни. К слову, такую позицию занимает Компартия Украины, особо подчеркивая в своей Программе необходимость установления прочных гарантий обеспечения единства и территориальной целостности страны.

Политика нынешнего режима, агрессивные, террористические действия неонацистов, приведшие к гражданской войне на востоке страны, провоцирование некоторыми соседними государствами сепаратистских проявлений в некоторых регионах Украины (особенно на западе) придают проблеме федерализации все большую актуальность. Она все чаще поднимается на страницах солидных изданий. Подписав Минские соглашения, украинские власти обязались предоставить особый статус регионам Донецкой и Луганской областей, которые сегодня не находятся под их контролем, но являются составной частью Украины, что фактически является шагом к федеративному устройству. Вместо того чтобы спокойно, с участием ученых, представителей регионов обсудить эту проблему, создать, с учетом опыта федеративных государств мира надежную правовую базу, власть, безосновательно отождествив федерализм с сепаратизмом, подняла этот жупел, испугала им себя и пугает общество, преследуя тех, кто выступает за переход к федеративному (земельному) устройству Украины, загоняя острую, болезненную проблему вглубь.

Впрочем, позиция украинского руководства, которое на словах чуть ли не ежедневно заявляет, что «альтернативы Минским договоренностям не существует», а на деле явно стремится к дальнейшему обострению ситуации, свидетельствует о том, что оно и не заинтересовано в мирном урегулировании конфликта. Именно потому ни в Верховной Раде, ни в средствах массовой информации практически не услышишь призывов к поиску путей такого урегулирования. А если кто и решится высказаться в пользу восстановления нормальных, взаимовыгодных отношений с Россией, то подвергается оскорблениям и угрозам, обвинениям в непатриотизме, даже в предательстве и других грехах.

Возникает вопрос: почему Украина, лидеры которой заявляют, что «Россия ведет войну против нашей страны», официально не объявляет ей войны? Кого устраивает состояние «ни войны, ни мира», навязанное руководству страны доморощенными «стратегами» из компартийных перевертышей? Суть вот в чем. Продолжение необъявленной войны на востоке позволяет заправилам правящего режима объяснять этим беды страны, оправдывать провальные результаты их бездарной деятельности. Понимают эти деятели и то, к чему бы привела и чем завершилась бы полномасштабная война, объяви ее Украина России. Всячески провоцируя российскую сторону, украинские власти очень хотели бы, чтобы Россия начала войну, рассчитывая на выступление европейских государств на стороне Украины.

До сих пор позиция, навязанная «стратегами», сводилась к двум постулатам: «Заграница (Запад) нам поможет», а «Россия вскоре развалится». К тому же Украина, мол, так развила свои вооруженные силы, что они «в состоянии разгромить российского агрессора». Что касается возможной «победы над Россией», то это, скажем так, слишком смелые заявления. А относительно ее развала трудно сказать, кто в случае продолжения войны первым развалится. Запад Украину в противостоянии с Россией поддерживает, даже оказывает помощь вооружениями, советниками и другим. Но, во-первых, западные государственные деятели и наблюдатели ОБСЕ не подтверждают наличия организованных российских вооруженных сил на территории непризнанных ДНР и ЛНР, во-вторых, они явно не хотели бы, чтобы конфликт на востоке Украины перерос в полномасштабную войну с угрозой втягивания в нее западных стран. Во имя чего? Их вполне устраивает то, что в результате конфликта отношения между Украиной и Россией уже оказались до такой степени испорченными, что наши страны стали рассматриваться как противники, в украинском обществе широкое распространение получили русофобские настроения. Не будет ошибкой сказать больше: Украина с беспрецедентной коррумпированностью ее правящей верхушки, бесконечной болтовней о реформах, которые только ухудшают положение в стране, надоела Западу, у которого своих проблем хватает. Ситуация с предоставлением нашей стране пресловутого безвизового статуса – наглядное тому свидетельство.

Это вызывает раздражение у руководителей и националистически настроенных политиков Украины. Показательной в этом плане является реакция президента Порошенко на то, что в Европейском союзе приобретают популярность евроскептические взгляды, отодвигающие на второй или третий план внимание к нашей стране. Отметив, что «сегодня Украина и Европа значительно ближе друг к другу, чем три года назад», а это, мол, «значит, что планы и требования Евромайдана воплощаются в жизнь», он заявил: «И когда в отдельных странах Евросоюза царит евроскептицизм – пусть они у нас поучатся, как любить Европу, как бороться за европейские ценности и как реформировать государство (выделено мной. – Г.К.)». Очень смелое заявление для лидера страны, государственность которой разваливают проводимые реформы!

А в парламенте в связи с тем, что затягивается предоставление Украине безвизового режима, очередного транша МВФ, поднята настоящая истерика.

Прекращение военных действий, восстановление нормальных отношений с Россией – задача первостепенной важности, необходимое условие спасения Украины, предотвращения ее развала. Но при дальнейшем пребывании у власти оголтелых нацистов-русофобов это невозможно.

Год уходящий отмечен обострением внутривидовой борьбы в политических верхах. Собственно, после 1991 года она и не прекращалась. Но катастрофическое падение в экономике, обнищание большинства населения вследствие проводимых по «несладким лекарствам МВФ» реформ, ставшие достоянием общественности вопиющие факты коррумпированности высших должностных лиц, парламентариев, чиновников государственного и регионального масштабов, продолжающаяся почти три года война, с которой, напомним, Порошенко обещал покончить в несколько дней, фактическая утрата Украиной государственного суверенитета за короткое время обрушили рейтинги всех ветвей власти и всех правителей, включая президента. Отправлено в отставку правительство Яценюка. Пришедший ему на смену Кабинет Гройсмана принимает одно за другим решения, которые все больнее ударяют по жизни наших соотечественников. К слову, их не отваживался принимать даже пользующийся особым доверием американских покровителей его предшественник. Взаимные обвинения между властями предержащими, скандалы и драки в парламенте обрели постыдные, унижающие достоинство государства формы. Создание различных органов якобы для борьбы с коррупцией не только не дало положительных результатов, но привело к внутренним конфликтам в правоохранительной сфере. Ситуацию в стране обостряют эксперименты с Конституцией, цель которых – удовлетворить диктаторские устремления Порошенко.

В политических кругах, раздираемых противоречиями, в том числе в парламенте, где нет устойчивого большинства для существования правящей коалиции, все острее поднимается вопрос о проведении уже в будущем году досрочных парламентских и президентских выборов. Предвыборные тусовки уже начались.

Но состояние общества таково, что рассчитывать на радикальное изменение обстановки в результате их проведения сегодня не приходится. Претендентов на лидерство множество. Количество зарегистрированных в стране политических партий превысило 350. Но все социологические опросы показывают, что среди них нет авторитетных политических лидеров и партий, которым большинство соотечественников готово доверить управление нашей разобщенной страной. К тому же если бы выборы народных депутатов проводились, как и предыдущие, по смешанной системе, то новый состав парламента оказался бы еще худшим и менее работоспособным, чем нынешняя деградированная Верховная Рада. В парламенте задают тон вчерашние боевики, вкусившие сладкий запах депутатства. Они все сделают, чтобы не только сохранить свои позиции, но и укрепить их. На эти силы опираются и олигархические кланы, и политические группировки, находящиеся у власти или рвущиеся к властной кормушке.

Жестокий террор, подавление политической оппозиции, запрещение левых партий и общественных организаций, репрессии, беззаконие и правовой беспредел привели к тому, что наше общество, в котором все больше проявляется широкое недовольство политикой и деятельностью правящего режима, на сегодня оказалось запуганным, подавленным, дезориентированным. Люди в массе никому не верят, никому не доверяют и в то же время легко ведутся на беспочвенные популистские обещания демагогов, которые уже были при власти, но обанкротились.

Украинское общество отравлено ненавистью. Ненавистью к инакомыслию, к советскому прошлому, ко всему русскому и российскому. Эта ненависть культивировалась еще до антисоциалистического переворота 1991 года, а с приходом к власти неонацистов насаждение ее стало важнейшей составной частью государственной политики, уничтожая самые светлые человеческие чувства, лишая наших людей оптимизма, уверенности в будущем. Известный советский и русский поэт Евгений Евтушенко в недавнем интервью еженедельнику «Бульвар Гордона» отмечал: «В конце 1980 – начале 1990-х еще существовал первый, горбачевский, созыв парламента. Я побывал на одном из заседаний Верховной Рады, видел, что там происходило, услышал националистические речи, и мне стало страшно. Страшно! Почувствовал: рушится Вавилонская башня… Отношения между Украиной и Россией пошли по неправильному пути потому, что везде начал расти национализм, а интернационализм, то есть ощущение человечества как единого целого, вдруг стал отступать в сторону. В российских ток-шоу часто выступают какие-то эксперты из Украины. Не знаю, кто выбирает для дискуссии именно этих людей, но складывается впечатление, что они хотят рассорить народы». И еще: «Некоторые украинцы были на стороне Гитлера, эти люди мне глубоко отвратительны. Мне не нравится, что у вас реабилитируют тех, кто сотрудничал с фашистским режимом. Это страшная человеческая и историческая ошибка! Но надо налаживать отношения, потому что льется кровь! Ее и так достаточно пролилось на Майдане, она льется до сих пор… То, что происходит сейчас, это болезнь, эпидемия…» Эмоционально реагируя на категорические утверждения журналистки, бравшей интервью, о невозможности примирения с Россией, поэт сказал: «Вы не верите в примирение с Россией? Значит, не верите в возможность братства! Во что же вы вообще верите?»

Обеспокоено нагнетанием ненависти все больше людей и в нашей стране. Известный правозащитник Глузман отмечает: «В стране много оружия, а ненависти еще больше».

«...О чем мы думаем! – спрашивает народный артист Украины Горянский. – О мире, о мире! И как можно было внести такой раздор между народами, такую злость, такую ненависть…» К слову, писатель Виталий Коротич в книге «Лицо ненависти», написанной во время его командировки в США в составе делегации Украинской ССР на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и опубликованной в 1983 году, писал: «Ненависть, положенная в основу государственной политики, уродует страну изнутри». Это он говорил, основываясь на практике Соединенных Штатов, где люди, по его словам, озлились, руководители которых называли Советский Союз «империей зла», вводя против нее всяческие санкции, внушая ненависть к ней, по сути, выталкивая ее из человечества.

Тогда писатель говорил о «поучительности урока Америки», имея в виду, что книгу «могут перечитывать завтра». Вряд ли он думал, что спустя тридцать с лишним лет ему снова придется говорить о том, что «ненависть, нагнетаемая в обществе без конкретного плана по ее воплощению... может взорваться внутри запуганного народа, увеча людские души», – применительно к обстановке в Украине. «Приступы ненависти вспыхивают у нас в самых разных местах – от зала заседаний Верховной Рады до улиц и стадионов, – отмечал он в опубликованной в 2011 году в одном из киевских еженедельников реплике и продолжал: «Это особенно опасно, когда ненависть нагнетается умышленно и претендует на то, чтобы стать государственным вымышленом». Предупреждал он и об опасности «выдумывания образа общего врага» как способа объединения общества, «создания новой украинской нации». «Ненависть ни к чему хорошему не приводит, и в любой форме она прежде всего самоубийственна». Минувшие с тех пор пять лет полностью подтвердили справедливость этих слов. К сожалению, иначе настроены воинствующие нацисты в Украине и потворствующие им заправилы во власти.

Обстановка в сегодняшнем украинском обществе такова, какой она была в России после подавления первой русской революции 1905-1907 годов. О ней Ленин говорил: «Бывают ситуации, когда революционный переворот назрел, а сил для его совершения у революционных творцов оказывается недостаточно. Тогда «общество гниет (выделено мной. – Г.К.), и это гниение затягивается иногда на целые десятилетия» (Полн.собр.соч., т.11, с. 367).

В наше время социальные и политические процессы ускорились. Протестные настроения нарастают и в любой момент могут вылиться в социальный взрыв. Это требует ускоренной самоорганизации и сплочения прогрессивных, патриотических сил, усиления работы в массах, оказания им помощи в осознании их классовых интересов, понимания того, что дальнейшее господство нынешнего режима угрожает не только единству и целостности Украины, но и самому ее существованию.



Георгий КРЮЧКОВ,

народный депутат Украины

III-IV созывов.

(Окончание следует).

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