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23.12.2016 Дороги и финансы Как сообщили в пресс-службе Укравтодора, его председатель поляк Славомир Новак 22 декабря должен был отчитаться в Кабмине о результатах работы предприятия за 2016 год. На момент подготовки материала информация о данном событии отсутствовала. Но пока попробуем проанализировать ситуацию в дорожной отрасли, основываясь преимущественно на официальной информации. «РГ» неоднократно обращалась к теме состояния автодорожной инфраструктуры страны. И это далеко не праздное любопытство. В большинстве цивилизованных стран дорожный комплекс является одним из ключевых как в функционировании экономического комплекса, так и в системе международной торговли и общей безопасности. Например, во многих европейских странах мультимодальные перевозки, включая автомобильные, по системе «дверь в дверь» составляют до 93 процентов от общего количества доставляемых грузов в режиме реально минимизированного временного фактора. В их условиях состояние дорожного покрытия и соответствующего инфраструктурного сопровождения играет важнейшую роль. Именно поэтому большинство автомобильных перевозок осуществляется на расстояние не более 800 километров, а Евросоюз все время ужесточает нормы режима грузовых перевозок, требуя соблюдения комбинированного режима, предполагающего перевозку грузовиков с товаром на грузовых железнодорожных платформах как можно ближе к месту конечной доставки. И что бы ни говорили чиновники ЕС об экологии и прочих прелестях цивилизованного образа жизни, во многом это связано с вопросом сохранности существующей сети автодорог. В Европе понимают, что ее содержание в надлежащем виде – вопрос далеко «не для бедных».

По существующей информации строительство одного километра автомагистрали у них обходится не менее чем в 7 миллионов евро. Содержание – не менее 30 процентов стоимости строительства. Поэтому в Евросоюзе постоянно ужесточают правила и нормы проезда грузового транспорта. И это не дискриминация перевозчиков того же СНГ, это касается ВСЕХ.

Но вернемся к ситуации в Украине. Мы уже указывали, что при общей действующей сети в 430 тысяч километров 63 процента дорог построены по технологиям прошлого века. Из 170 000 километров дорог общего пользования 97 процентов требуют капитального ремонта. По оценкам специалистов УАД, в лучшем случае на ремонт отечественной дорожной сети потребуется не менее 10,5 лет. Заметьте, это в оптимистическом варианте, когда только на ремонт необходимо ежегодно выделять не менее 40 миллиардов гривен.

На этот год Укравтодору выделили из госбюджета «на все про все» 19,4 миллиарда. Привлеченные средства международных финансовых организаций не считаем. Соответственно, говорить о каком-либо полноценном финансировании даже изначально нельзя. Правда, финансирование УАД на 2017 год увеличили до 23,499 миллиарда. Интересно, что в бюджете страны на 2017 год предполагается выделить на содержание дорожного комплекса аж(!) 14,169 миллиарда. Цифра, вероятно, будет корректироваться. Но, тенденция, однако…

Теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. Ни для кого не секрет, что, в отличие от Европы, контрейлерные перевозки грузового транспорта в Украине практически отсутствуют. Вся нагрузка ложится на отечественные автодороги, в основном общего пользования. Разумеется, они с энтузиазмом разрушаются. Дорожники просто технически не в силах поддерживать их состояние в приемлемом виде, что, в свою очередь, ведет к дальнейшему разрушения дорожной сети. Опять-таки большинство автомобилистов и грузооператоров знает, что наибольший ущерб дорогам наносят грузовики с превышенной массой загрузки. По действующим нормативам, максимально допустимая нагрузка на ось у грузовика не может превышать семь тонн. Общая масса – не более 40 тонн. При этом все участники «процесса» прекрасно знают, что значительная часть зерновозов и машин по перевозке стройматериалов ЗАРАНЕЕ «заточены» либо переоборудованы под перевозку большей массы груза. Вопросами контроля перевозок, конечно, частично занимается полиция. Но основная ответственность возложена на Укртрансинспекцию, в обязанность которой входит в том числе и контроль за соблюдением правил перевозки грузов. Проще говоря, именно их прерогатива осуществлять надзор и в случае необходимости карать.

Для этого нужно, по крайней мере, два условия. Наличие весовых контрольных комплексов – как передвижных, так и стационарных, и соответствующая нормативная база. Практически каждый Кабмин клятвенно обещает комплексы закупить и поставить на службу общественному благу. Оно прекрасно понимает, что опытные водители эти аппараты взвешивания попросту объедут. А те, кто не смог или не захотел, заплатят штраф. В среднем, как показывает практика, он не будет превышать 1800 гривен. А еще «общественное благо» никак не может понять, почему ответственные органы не в состоянии добиться запрета на регистрацию и эксплуатацию подобных «убийц дорог». То ли не могут, то ли просто не хотят? По словам отдельных ответственных перевозчиков, подобные автомобили и поныне легко и непринужденно проходят регистрацию.

Эта ситуация практически не затрагивает украинских международных перевозчиков. В том плане, что выехать за пределы страны с перегрузом очень сложно. Но даже если предположить, что таковое удалось, это означает автоматически подставить себя под такие санкции, что любой фрахт убытков не покроет. Но, с другой стороны, они тоже «почему-то» с легкой душой пользуются отечественной дорожной системой, регулярно убивая свою далеко не дешевую технику.

Разумеется, этот вопрос систематически поднимается. Власти внимательно слушают и иногда выражают «виртуальное» понимание. А теперь обратим внимание на их действия «в реальности». Предлагаем вашему вниманию относительно свежие сводки с дорожного фронта.

Верховная Рада НЕ утвердила закон об ответственности грузооператоров и собственников груза за перевозку превышенной массы. Закон отправили в профильный комитет на доработку. В итоге за превышение норм загрузки по-прежнему отвечает только перевозчик. Заметим, что в целом ряде случаев погрузка и пломбирование машин происходят без участия не только представителей перевозчиков, но даже водителей. Но платить штрафы все равно, по крайней мере, до начала очередной сессии, обязаны будут именно они.

Другая новость: аграрии требуют узаконить перевозку зерна автомобилями весом до 60 тонн. Причина – УЗ поставляет им железнодорожные специализированные вагоны в количестве не более 60 процентов от заявленного. А фурами только в 2015 году перевезено около пяти милли­онов тонн зерновых. И все на экспорт. Все на общественное благо.

И последнее: Рада наконец-то приняла закон о Дорожном фонде. Правда, с маленькой оговоркой. Действовать фонд начнет с 1 января 2018 года. Депутат Пинзеник порадел за общественное благо. Мол, в бюджете появится «дыра» в 30 миллиардов гривен. Общество, конечно, благодарит депутата за заботу о бюджете, но напоминает, что специально учрежденные для финансирования дорожных работ акцизы на ввозимое топливо, неф­тепродукты, импортные автомобили и комплектующие поступают ежедневно. И наши дороги разрушаются ежедневно. И пока деньги будут пускать на латание многочисленных бюджетных дыр и «на благо избранников общества», пресловутое ОБЩЕЕ БЛАГО будет становиться все более недостижимым.

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