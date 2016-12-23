23.12.2016

Проблемы транспортного рынка

Несмотря на рейдерские атаки и активность чиновников-коррупционеров, пытающихся урвать себе долю прибыли от транспортного бизнеса, судоходная компания «Укрферри» сумела выстоять в этой борьбе и отметила 20-летие со дня создания паромной переправы между берегами Украины и Грузии.

Помогли простаивающему заводу

А ПУСТИТЬ паромы по этой линии вызвало желание одесских транспортников помочь в 1994 году коллективу остановившегося ереванского химического завода «Наирит», которому срочно требовался газ бутадиен. Перевозился он в железнодорожных цистернах. И 60 таких цистерн предстояло доставить в Батуми. Основная сложность состояла в том, что тогда на грузинском берегу еще не было железнодорожно-паромного моста. А это значит, что цистерны с парома на береговую железнодорожную колею требовалось перегружать плавкраном. Реализовать же этот проект в тогдашних условиях было сложно не только технологически, но и из-за того, что вследствие гражданского конфликта 1992-1993 годов была разрушена инфраструктура грузинских портов.

– Ответственность за реализацию проекта взял на себя директор компании «Бласкоферри» ЧМП Александр Курлянд, – рассказывает пресс-секретарь Ассоциации судовладельцев Украины Александр Федоров. – Специалисты «Бласкоферри» совместно с представителями грузовладельца разработали технологическую схему перевозки и выгрузки цистерн и согласовали с грузинской стороной дальнейшее движение груза в Армению. Но тем не менее сомнений и скептиков было очень много. А в «органах» появилась даже анонимка неизвестных «доброжелателей», заявивших, что Ильичевск хотят взорвать бутадиеном.

Поскольку перевозка бутадиена принесла Украине значительные валютные поступления, неудивительно, что на переговорах между президентами Украины и Грузии Леонидом Кучмой и Эдуардом Шеварнадзе был обсужден вопрос о создании регулярной паромной переправы между Ильичевском и Поти. В декабре 1996 года состоялся первый рейс украинского парома «Герои Шипки», груженного автомобильными фурами, из порта Поти в порт Ильичевск. И сразу же стало ясно, что на этой линии нет стабильных грузопотоков. Привлекать их начали менеджеры компании «Укрферри», организованной из специалистов «Бласкоферри» и получившей сначала в управление, а затем и в аренду паромы «Герои Шипки» и «Герои Плевны». Новых клиентов заинтересовывали созданием собственной системы комплексного транспортно-экспедиторского обслуживания, предложениями перевозок по системе «от двери до двери». И все же за первые два года эта линия принесла «Укрферри» 2.5 миллиона долларов убытков.

Нет нарушений – легче отбиваться от рейдеров

–МЫ увидели, – говорит президент «Укр­ферри» Александр Курлянд, – что для дальнейшего развития необходим железнодорожно-паромный терминал на грузинском берегу, через который могло бы осуществляться прямое железнодорожное сообщение между Украиной, Грузией и далее через Каспий с бывшими советскими республиками Средней Азии. Начали активный поиск инвесторов. В декабре 1998 года на частные инвестиции был построен железнодорожно-паромный терминал в Батуми. А в апреле следующего года на средства, выделенные в рамках программы

ТРАСЕКА, – и железнодорожно-паромный терминал в Поти. С этого момента новая линия превратилась в международный транспортный коридор, а «Укрферри» начала страдать от рейдерских атак и попыток чиновников-коррупционеров урвать для себя долю в прибыли компании.

При этом махинаторы упускали из виду важное обстоятельство: к тому времени «Укрферри» из небольшой частицы ЧМП превратилась в устойчиво развивающуюся компанию, имеющую широкие международные связи. А поскольку «Укрферри» не использует в работе полулегальных финансовых и налоговых схем, то ей легче бороться с шантажом и защищать свои интересы не только в национальных, но и в международных судах. Сегодня этот коллектив продолжает оставаться единственным стабильно работающим морским звеном «Нового шелкового пути», обеспечивая бесперебойные перевозки по маршруту Черноморск (Ильичевск) – Поти/Батуми. «Укрферри» продолжает развивать идею регулярного железнодорожно-контейнерного сервиса на Среднюю Азию и в перспективе – на восточные регионы Китая.

Коррупция может обернуться катастрофой

–К СОЖАЛЕНИЮ, серьезно осложняет работу коррупция в эшелонах власти и откровенная нелепость некоторых транспортных идей и проектов, – продолжает Александр Маркович. – Приходится то и дело доказывать чиновникам, что новые транспортные коридоры не рождаются рисованием прямых линий на министерских картах, а грузопотоки не появляются в результате проведения межведомственных совещаний. Надежда на решение проблем портовой отрасли путем передачи всего, что только возможно, иностранным «инвесторам» – или наивность, или коррупционный интерес. А затеянный чиновниками ремонт и последующая эксплуатация 40-летних паромов – это не только экономически необоснованные затраты, но и постоянный риск морской катастрофы и угроза внесения украинского флага в «черный список» Международной морской организации IMO.

– За 20 лет деятельности паромной переправы Черноморск – Поти/Батуми перевезено более

17 миллионов тонн различных грузов, – отмечает Александр Курлянд. – Особую актуальность линия приобретает в связи с китайским проектом «Один пояс – один путь», в который Поднебесная собирается вкладывать миллиарды долларов. Только в этом году грузооборот на линии возрос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. В наших планах организация новой автомобильно-паромной линии турецкого направления Черноморск – Самсун, на которой уже выполняются первые пробные рейсы паромов, налаживание транспортного коридора Европа – Украина – Кавказ – Иран, строительство новых, альтернативных Черноморску, железнодорожно-паромных терминалов в портах Украины, дальнейшее увеличение количества современных паромов на Черном море и расширение своих услуг по профессиональному менеджменту для других судовладельцев.

…Когда знакомишься с деятельностью менеджеров «Укрферри», убеждаешься, что их профессиональные решения диктуются не только стремлениями получить прибыль, но и государственными интересами, так как действуют они в рамках закона. И как же убого выглядят на их фоне «решалы» из столичных кабинетов, то и дело стремящиеся оторвать побольше кусок от государственного пирога и завладеть чьим то бизнесом.



Одесская область.