23.12.2016

Борьба с «ветряными мельницами»

Показательная борьба с коррупций во Львовской области набирает новые обороты: наряду с делами «о взяточниках», количество которых в последнее время постоянно увеличивается, местные правоохранители начали штамповать уголовные производства в отношении взяткодателей. Общее между этими делами, в частности, то, что в судах они заканчиваются пшиком…

Коррупционеры по-мелкому

СОГЛАСНО информации в Едином государственном реестре судебных решений, в течение последних трех месяцев львовскими судами вынесено полтора десятка приговоров по уголовным делам, в которых фигурируют взяточники и взяткодатели.

Лица, получившие взятки, осуждены по статье 368 Уголовного кодекса Украины («Одержання хабара»). Лиц, дававших взятки, к ответственности привлекли по статье 369 («Давання хабара»). И первые, и вторые, как правило, отделались штрафами и условными сроками. Реальные тюремные сроки были присуждены лишь по одному делу: экс-руководителям главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области, которые поставили «на поток» вымогательство взяток со своих подчиненных.

Остальные фигуранты уголовных дел в подавляющем большинстве оказались мелкой рыбешкой – служебными лицами низшего звена и обычными гражданами, которые этих самых «лиц» пытались «отблагодарить» взяткой – размер колеблется в пределах от двух до пяти тысяч гривен.

Вот лишь несколько примеров.

Городокским районным судом за получение взятки в размере 3200 гривен («за вирішення питання з наданням в оренду земельної ділянки місцевому жителю») осужден глава Градовского сельсовета. Учитывая, что обвиняемый своей вины в инкриминируемом ему криминальном правонарушении не признал, суд присудил ему пять лет условно и лишил на три года права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Радеховским райсудом приговорен к штрафу в размере 13,6 тысячи гривен депутат Радеховского горсовета за взятку в размере 4,8 тысячи гривен «за сприяння в погодженні технічної документації – паспортів стоянок для автомобілів таксі».

Мостисским райсудом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который, находясь на таможенном посту в селе Шегини, попытался ввезти на территорию Украины без оплаты таможенных сборов двигатель внутреннего сгорания к автомобилю марки «Фиат Уно». С этой целью «надав неправомірну вигоду в сумі 2000 грн. державному інспектору митного поста». Вердикт суда: «покарання у вигляді штрафу в розмірі

500 (пятисот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян» (что составляет 8,5 тысячи гривен).

Железнодорожный райсуд присудил штраф в размере 8,5 тысячи гривен жительнице Львова, которая «надала службовим особам митного поста «Львів-Аеропорт» неправомірну вигоду у сумі 2000 грн. за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення». Правонарушение данной гражданки заключалось в осуществлении «переміщення через митний кордон України забороненого предмету схожого на кайданки».

Исключение из правил, или За что посадили «миграционных» начальников

ДАННОЕ дело – единственное, по которому назначены реальные тюремные сроки, рассматривал Галицкий районный суд Львова. Его основными фигурантами были начальник главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовский области Александр Подгорецкий и его первый заместитель Орест Баран.

Согласно доказательствам, собранным в ходе следствия и изложенным в судебном решении, в 2014 году Подгорецкий и Баран неоднократно требовали взятки от руководителей Самборского, Николаевского и Перемышлянского подразделений ГУ ГМС Украины во Львовской области.

За «благодарность» в размере трех тысяч долларов США они обещали не увольнять подчиненных. За взятки в размере от полторы до пяти тысяч гривен «кожного місяця» обещали «не створювати перешкод у службовій діяльності у вигляді безпідставних перевірок та незаконного притягнення до дисциплінарної відповідальності».

Следствием, в частности, установлено, что начальник Перемышлянского подразделения ГУ ГМС Украины трижды «надавав неправомірну вигоду» Подгорецкому и Барану на общую сумму четыре тысячи гривен. После передачи же через посредника двух тысяч долларов США руководитель областной миграционной службы и его заместитель были задержаны.

На суде обвиняемые в получении взяток своей вины не признали. Подгорецкий, в частности, утверждал, что его подчиненные организовали и совершили провокации, дабы сместить его с должности. Баран объяснял, что никаких денег у подчиненных не вымогал и никаких «перешкод» в служебной деятельности заявителей «не чинив і не міг чинити».

Однако суд этим объяснениям не поверил. Оба фигуранта были осуждены к пяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.



Львов.