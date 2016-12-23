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23.12.2016 Уроки истории В октябре исполнилось пять лет со дня убийства правящего Ливией 42 года Муаммара Каддафи. Мы не собираемся представлять вам биографию Каддафи, которого одни считали террористом и деспотом, а другие – благодетелем. Его личность, как и личность любого крупного политика, неоднозначна. Сегодня же хотим лишь ознакомить вас с тем, к чему пришла Ливия под руководством «диктатора».

МУАММАР Каддафи превратил страну из самой нищей в мире в наиболее процветающее государство Африки, за что, пожалуй, его и невзлюбили сильные мира сего. А скорее – за принципы, которые он четко сформулировал в 2007 году: «Многопартийная демократия – это фикция, продвигаемая правительствами, которые считают собственный народ за ослов и отказывают им в реальной власти. Мы видели мир, потрясенный многопартийной системой. Какая альтернатива власти нам нужна, когда сама власть находится в руках народа?

Мир сыт по горло партиями и выборами. Даже западная интеллигенция чувствует отвращение к партийной системе и выборному фарсу. Они признают тот факт, что все происходящее является не демократией, а фальсификацией. Мир идет в конце концов в объятия народной власти, сметая на своем пути все старые системы. Мы никогда не откажемся от Государства Народа. Возврата к власти отдельных людей не произойдет».

Масло в огонь подлило выступление Каддафи в сентябре

2009 года на 64-й сессии Генассамблеи ООН. Вместо положенных 15 минут оно продолжалось полтора часа. В своей речи ливийский лидер подверг резкой критике Совет Безопасности ООН, назвав его «советом по терроризму». Держа в руках устав ООН, Каддафи сказал, что, согласно этому документу, военная сила применяется только по решению ООН при согласии всех стран-членов организации, но за время существования ООН «большие страны провели против малых 64 войны», и «ООН ничего не сделала, чтобы предотвратить эти войны». В завершение своей речи он предложил перенести штаб-квартиру ООН из Западного полушария в Восточное – «например, в Ливию».

Так что не стоит удивляться как целой серии покушений на ливийского лидера и неоднократным санкциям западных держав против Ливии, так и «демократической» революции, поддержанной НАТО.

А теперь – 16 достижений Ливии за время правления Каддафи, которые ливийский народ никогда не увидит снова, пока западный «демократический» марионеточный режим установлен в его стране.

1. В Ливии отсутствовали счета за электричество; оно было бесплатным для всех жителей.

2. Не было процента по займам. Банки находились в государственной собственности, и процент займа был равен нулю по закону.

3. Наличие дома считалось одним из прав человека в Ливии. С 1970 по 1980 год в стране было построено более 180 тысяч квартир, что дало возможность обеспечить современным жильем около 80 процентов нуждающихся, живших до этого в подвалах, хижинах или палатках.

4. Все молодожены получали от правительства 50 000 долларов (60 000 динар) для приобретения первого жилья, в целях поддержки молодых семей.

5. Образование и медицина были бесплатными. До свержения монархии в 1968 году 73 процента населения страны было неграмотным. За первое десятилетие революционных преобразований в Ливии открылось 220 библиотек и читален, 25 центров по распространению знаний, около 20 национальных культурных центров и 40 спортивных клубов. К 1977 году уровень грамотности вырос в общем до 51 процента. Сегодня же эта цифра составляет 83 процента.

6. Если ливийцы хотели заниматься сельским хозяйством, они получали сельскохозяйственные земли, ферму, оборудование, семена и скот – все бесплатно.

7. Если ливийцы не могли подыскать нужного образования или медицинских учреждений внутри страны, правительство финансировало их обучение/лечение за границей. Но и это еще не все, они получали 2300 долларов в месяц на жилье и пособие на автомобиль.

8. Если ливиец приобретал автомобиль, государство субсидировало 50 процентов его стоимости.

9. Цена бензина в Ливии составляла 0,14 доллара за литр, а довольно значительный период бензин был бесплатным.

10. У Ливии не было внешних долгов, а замороженные на сегодняшний день резервы составляли 150 миллиардов долларов.

11. Если ливиец не мог найти работу по окончании университета, государство выплачивало ему среднюю зарплату по профессии, пока он не займет рабочее место.

12. Доля от каждой продажи ливийской нефти зачислялась непосредственно на банковские счета ливийских граждан.

13. За рождение каждого ребенка мать получала по 5000 долларов.

14. Еда также субсидировалась правительством: 40 буханок хлеба стоили 0,15 доллара.

15. 25 процентов ливийцев – выпускники вузов.

16. Муаммар Каддафи играл важную роль в реализации грандиозного проекта Великая Река Манмадме. Эта огромная ирригационная система позволила снабжать пустынные районы и побережье страны пресной водой из Нубийского водоносного слоя.

Увы, свержение Каддафи под демократическими лозунгами положило начало периоду нестабильности и вооруженной борьбы за власть на территории Ливии, приведя к фактическому распаду страны на ряд самостоятельных государственных образований, росту влияния исламистов и трибализма (форма групповой (племенной) обособленности. – Авт.).

Анна МАРКОВА.

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