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23.12.2016 Советы юриста В редакционной почте часто встречаются письма об ответственности за нарушение экологических норм.



«Живу в частном доме. Сосед почти каждый день в своем саду разводит костер и сжигает то опавшие листья, то бытовой мусор. На выходные и в праздники жарит шашлыки. А дым идет в сторону мо­его дома, я вынуждена дышать ядовитыми продуктами горения. У меня бронхиальная астма, и я об этой проблеме несколько раз говорила соседу. Существует ли юридическая ответственность за разжигание костра в черте города? Или же на своей территории каждый может делать что хочет?»

Ирина Сергеевна.

Ирпень, Киевская область.



ПИСЬМА читателей комментирует юрист Сергей Шавкало: «Дым костра, в котором сжигают опавшие листья, как показали исследования, содержит в 350 раз больше канцерогенных веществ, чем дым сигареты. Поэтому в черте города, поселка, села разводить костры и сжигать листья и бытовые отходы запрещено. Если кто-то злостно нарушает эти правила, обратитесь с жалобой к инспектору санитарного состояния, и он оштрафует нарушителя».



«Возле моего дома находится парк, где я гуляю с собакой. Работники парка, чтобы не вывозить опавшие листья, тайком сжигают их, разводя костры рано утром, когда в парке почти нет людей. Такими действи­ями работники парка наносят огромный вред природе, загрязняя воздух и обедняя почву, лишая ее перегноя. Или я не права?»

Ольга Тимофеевна.

Киев.



«ВЫ правы, уважаемая Ольга Тимофеевна. Согласно параграфу

4.2. «Правил утримання зелених насаджень у містах та інших населених пунктах України», на объектах благоустройства зеленого хозяйства запрещено сжигать сухую растительность, разводить костры. В параграфе 9.1.19. Правил запрещено выгребать листья из-под группы деревьев и кустарников в лесопарках, парках, гидропарках, скверах, садах, потому что это негативно сказывается на состоянии почвы – нарушает экологическое равновесие и способствует промерзанию корней. Рекомендуется на зиму оставлять листву под деревьями, а весной неглубоко прикопать, перемешать с грунтом. Сгребать листву разрешено лишь там, где опавшие листья портят внешний вид участков. Но сжигать собранные опавшие листья категорически запрещено».



«Гуляла з маленьким онуком біля річки і бачила, як під’їхав джип, з нього вийшов товстий дядько і почав на березі мити свою машину. Вигляд у нього був злодійкуватий, і я не наважилася зробити зауваження. Але чи передбачено якесь покарання за такі дії?»

Тетяна Миколаївна.

Житомир.

«ЗА подібні дії, що порушують екологію природоохоронної зони річок, порушник може отримати штраф у розмірі від 340 гривень до 1700 гривень. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм і на островах забороняється:

– миття і обслуговування транспорт­них засобів;

– виділення нових земельних ділянок для житлової забудови та об’єктів промислово-складського призначення;

– влаштування помийних і вигрібних ям, звалищ сміття, кладовищ, гноєсховищ, накопичування рідких і твердих відходів виробництва;

– скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя тощо), а також потічки; зберігання та застосування пестицидів і добрив;

– розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

– руйнування русел річок, струмків та водотоків; будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних і лінійних), у тому числі дач, гаражів і стоянок автомобілів.

Порушення встановленого режиму використання територій у межах водоохоронних зон та прибережних захисних смугах карається штрафом».



«Сосед с четвертого этажа делает ремонт. Видимо, лень ему выносить строительный мусор во двор, так он его по ночам просто выбрасывает с балкона во двор. А там дети гуляют. Как наказать нарушителя? Что ему грозит?»

Иван Леонтьевич.

Николаев.



«СОГЛАСНО статье 152 «Кодексу України про адміністративні правопорушення», за выбрасывание через окна и с балконов строительных отходов и мусора предусмотрен штраф для физических лиц от 340 до 1360 гривен, для юридических лиц – от 850 до 1700 гривен. Но чтобы оштрафовать нарушителя, нужно доказать факт совершения им правонарушения, а это невозможно, если соседи будут молча возмущаться, но никуда не жаловаться (председателю домового комитета, в жэк, в полицию).

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