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23.12.2016
Автор: Николай ГУК.
Инициатива
Предновогодний сюрприз преподнесла слобожанским безработным местная служба занятости, проведя ряд ярмарок вакансий, на которых незанятое население могло не только узнать о потребностях предприятий и организаций региона в кадрах, но и трудоустроиться.
ОЧЕНЬ оживленно было в зале ожидания вокзала станции «Харьков-Пассажирский». Но преобладали не пассажиры, а безработные и те, кто ищет должность более престижную.
– На ярмарке вакансий мы предоставили информацию о незамещенных рабочих местах как в нашем регионе, так и по Украине, – говорит заместитель директора Харьковского областного центра занятости Анатолий Толстых. – Работу предлагали более тридцати компаний – предприятия промышленности, транспорта и связи, строительные, дорожные и газоснабжающие организации.
Самый широкий спектр вакансий выставили подразделения регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзалізниця». Транспортники заявили о 700 свободных местах. Они приглашали на работу слесарей по ремонту подвижного состава, сигналистов, проводников пассажирских вагонов, монтеров путей, составителей поездов, электромехаников.
Соискатели узнали о специфике и условиях труда в той или иной организации. Молодежь активно участвовала в тестировании по выявлению профессиональных навыков. Люди старшего возраста составляли резюме, интересовались учебой в Харьковском центре профессионально-технического образования государственной службы занятости и получали полезные советы по поиску работы.
Ярмарка вакансий на станции «Харьков-Пассажирский» – не первый креативный проект по подбору кадров вне помещения центров занятости. Ранее ориентация граждан на легальную занятость проходила на станции метрополитена в одном из спальных районов Харькова, а также на городском электротранспорте.
На этой неделе в Харькове пройдет еще одно подобное мероприятие. В помещении спортивного клуба «Металлист» служба занятости проведет ярмарку вакансий для переселенцев из Крыма и Донбасса. Внутренне перемещенные лица получат информацию о вакансиях на предприятиях Харькова и области, а также в других регионах Украины, встретятся с представителями общественных и волонтерских организаций, которые занимаются вопросами внутренне перемещенных лиц.
Харьков.