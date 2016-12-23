23.12.2016

Экологический скандал

«Нас глубоко возмущает, что победителем конкурсного отбора на должность директора национального природного парка (НПП) «Тузловские лиманы» стал местный предприниматель Виталий Чакира, который не обладает необходимыми знаниями и опытом», – заявляют одесские сторонники охраны и приумножения живой природы.

Победа, вызывающая смех и гнев

–СООБЩЕНИЕ о результатах странного конкурса появилось 7 декабря на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Украины, – говорит преподаватель географии Николай Каминский. – А заседание конкурсной комиссии транслировалось на канале Минприроды в youtube в режиме он-лайн. И каждый желающий смог убедиться, что Виталий Чакира весьма далек от проблем охраны природы. Он не смог ответить на простейшие вопросы: какие представители ихтиофауны живут в парке «Тузловские лиманы», какие его экосистемы являются наиболее уязвимыми. Экологов очень удивляет, как такой человек смог получить рекомендации районных и местных чиновников для участия в конкурсном отборе. И непонятно, зачем вообще понадобилось проводить этот конкурс, если только 14 декабря исполнился год, как Министерство экологии и природных ресурсов Украины поручило руководство НПП «Тузловские лиманы» известному экологу, доктору биологических наук Ивану Русеву?

Внимательно проанализировав смену руководства парка «Тузловские лиманы», представители Татарбунарской районной общественной экологической организации «Возрождение» обнаружили, что действия чиновников Минприроды нарушают ряд положений действующего законодательства Украины и создают условия для злоупотреблений и ухудшения управления природно-заповедным фондом страны. «Возрождение» подало на министерство иск в Окружной административный суд города Киева.

Хочется отметить, что Иван Трифонович давно уже является неутомимым защитником природы. Он без устали борется с браконьерством, незаконной застройкой заповедников, коррупцией чиновников. Да и сам парк «Тузловские лиманы» был создан в 2010 году во многом благодаря неутомимым стараниям Русева. Под него отведено в Татарбунарском районе почти 28 тысяч гектаров водно-болотных угодий международного значения. Иван Трифонович известен не только среди украинских ученых, но и за рубежом. Большой резонанс вызывали его выступления по проблемам охраны здоровья и окружающей среды на многочисленных международных научных конференциях в Англии, Италии, Германии, Турции, Румынии, Болгарии, Голландии… В рамках программ Европейского союза он стажировался по вопросам изучения и охраны прибрежных территорий и водно-болотных угодий в Голландии, Англии и Турции.

В свой адрес слышали угрозы

В МАЕ прошлого года он поднял шум в связи с тем, что приходит в запустение НПП «Тузловские лиманы». Среди бела дня на лимане Бурнас он обнаружил 25 браконьерских сетей с запутавшимися и погибшими птицами. Более ста сетей ученый насчитал в прибрежной зоне моря. Местные жители жаловались ему, что браконьеры «находили общий язык» с администрацией национального парка и в сезон тишины, когда юридически существует полный запрет на лов рыбы. Возмущало местных жителей и то, что уникальный и неповторимый морской берег парка изуродован и оскальпирован коттеджами проходимцев, ведущих хищнический лов рыбы. Причем люди подчеркивали, что эти преступления против природы стали возможны в результате беспрецедентной коррупции Татарбунарских районных чиновников при попустительстве и бездействии областных и киевских «слуг народа».

Когда Русев согласился возглавить парк, то он прежде всего провел его полную финансовую проверку. Были вскрыты махинации прежнего руководства парка по расхищению бюджетных средств, топлива, по браконьерству, по уничтожению плавсредств. Рассчитали ущерб и предъявили претензии военным за уничтожение прибрежной территории лимана Алибей-Бурнас в зоне мыса «Калфа». И конечно, Иван Трифонович начал проводить совместно с активистами многочисленные рейды по выявлению браконьерства в парке. За год по фактам нарушения режима охраны территории нацпарка, браконьерства, угроз в адрес сотрудников парка полицией открыто полсотни уголовных производств. Представители коллектива участвовали в 15 судах по защите интересов НПП «Тузловские лиманы».

Что же будет с «Жемчужинами Бессарабии»?

15 НОЯБРЯ в «Рабочей газете» была опубликована статья «Тарутинская битва Ивана Русева». В ней рассказывалось, что нынешней осенью началась распашка государственного ландшафтного заказника «Тарутинская степь» площадью 5200 гектаров, созданного на территории бывшего военного полигона. Узнав об этом, Иван Трифонович вместе с активистами бросился на место событий. Остановив тракторы, Русев обратился через Интернет и СМИ ко всем неравнодушным соотечественникам с просьбой стать на защиту этого уголка природы: лично принять участие в патрулировании, предоставить транспорт или топливо для участников рейдов. Оказывается, военные, не дождавшись вступления в силу судебного решения насчет судьбы бывшего полигона, заключили с частным предприятием договор на распашку земель заказника. Благодаря вмешательству Русева этот договор был расторгнут, а виновным придется оплатить нанесенный природе ущерб.

Русев считает: для сохранения ландшафтного заказника «Тарутинская степь» от дальнейших притязаний его следует присоединить к НПП «Тузловские лиманы». Этот вариант он уже оговорил с депутатами и руководителями Тарутинского райсовета. Для объединенного нацпарка даже придумали хорошее название «Жемчужины Бессарабии». Поддержал данную идею и исполнительный директор Европейского центра охраны природы Роб Волтерс, который направил письмо министру экологии Украины Остапу Семераку с рекомендацией принять важные стратегические решения по сохранению Тарутинской степи в Одесской области.

Я поинтересовался у Русева, почему же он не захотел участвовать в конкурсном отборе на должность директора НПП «Тузловские лиманы». «Так он же проводился с нарушением законодательства, – отвечал Иван Трифонович. – Год назад я согласился возглавить «Тузловские лиманы», потому что хотел показать, что национальные парки – это не только национальное, но и мировое достояние. Но на деле все оказалось намного сложнее и запущеннее, чем я себе представлял. Горизонтальные и вертикальные связи криминала с правоохранительными и властными структурами, как спрут, повязали местных жителей. И уникальные природные экосистемы, богатейшие природные ресурсы нашего края, оказались в руках хорошо организованных махинаторов. Сегодня в очередной раз убеждаюсь в том, что нашему глубоко больному обществу, погрязшему в лести, лжи и коррупции, покрываемой на высшем уровне, порядочные люди не нужны».



Одесская область.