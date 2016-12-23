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23.12.2016 Спортивная гордость Украины Запорожцы отметили 95-летие со дня рождения Якова Пункина – первого в истории Украины и Запорожья олимпийского чемпиона. На спортивном манеже комбината «Запорожсталь» прошел VI Всеукраинский фестиваль единоборств «Козацький гарт». Через тернии к звездам –ЯКОВ Пункин много сделал для нашего города, – отметил президент Запорожской городской федерации греко-римской борьбы Валерий Смирнов. – Он стал легендой не только потому, что взошел на олимпийский пьедестал. Мы должны понимать, как он туда взошел после четырех лет фашистского плена. Выжить еврейскому парню удалось чудом – Яков выдавал себя за кавказца. Но пережитые тяготы не сломили спортсмена. Вернувшись домой, он сделал все, чтобы осуществить свою мечту. Удивительным образом борец в 31 год восстановил себя и к Олимпийским играм 1952 года в Хельсинки подошел в статусе двукратного чемпиона СССР. На финском ковре Яков оправдал свое спортивное прозвище – «молния», одержав победу в большинстве поединков, и поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Он был пятикратным чемпионом Советского Союза, двукратным победителем первенств, проводимых в рамках Всемирных фестивалей молодежи и студентов. Фестиваль «Козацький гарт» впервые проводился по десяти видам единоборств и собрал 2400 участников. На соревнованиях выступили представители греко-римской, вольной и женской борьбы, дзюдо, тхэквондо, казацких боевых искусств, боевого самбо, украинского рукопашного боя. Во время торжественного открытия фестиваля право поднять флаг Украины и флаг НОК было предоставлено чемпионке Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро Инне Черняк и мастеру спорта Украины, вице-чемпиону мира и Европы по греко-римской борьбе среди кадетов и юниоров Парвизу Насибову.

Первый день соревнований был окрашен колоритом казацкого края, а второй посвящался олимпийскому движению в спорте. Кроме общей программы, в которой участвовали борцы из Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черкасской областей, в рамках фестиваля проводился конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья».

Масштабный спортивный праздник для подрастающего поколения организовали Всеукраинская федерация «Спас», благотворительные фонды «Хорта» и «Сила мечты». Генеральный спонсор – комбинат «Запорожсталь».

ПАО «Запорожкокс» и «Запорож­огнеупор» также финансово поддержали фестиваль. «Сегодня Запорожье действительно показало, что является столицей боевых видов спорта, – подчеркнул заместитель городского головы Анатолий Пустоваров. – Мы с гордостью констатируем, что у нашей громады есть спрос на спорт и здоровый образ жизни. Подобные мероприятия будем продолжать».



Запорожье.

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