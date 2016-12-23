сегодня: 23 декабря, пятница
карта сайта обратная связь расширенный поиск
 искать

Выпуск № 147 от 23 декабря 2016 г.
 
Регистрация Вход
ПЕРВАЯ ПОЛОСА ВЛАСТЬ ПОЛИТИКА РЕГИОНЫ ЖИЗНЬ РЕКЛАМА ПАРТНЁРЫ КОНТАКТЫ ПОДПИСКА
Подписаться на наше издание через Интернет можно на сайте ГП "Пресса" www.presa.ua с помощью сервиса "Подписаться On-line"
Акценты дня



Архив

  « Декабрь 2016 »  
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

   Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Книжный Николайчик

Книжный Николайчик
23.12.2016

События в фотографиях


СТАР и млад спешил в начале этой недели в оперный театр Харькова. В фойе храма искусства проходила книжная ярмарка, открывшая целую вереницу рождественских и новогодних праздников в областном центре Слобожанщины. Она называлась «Книжный Николайчик», поскольку стартовала в любимый народный праздник – День Святого Николая.
На книжном развале можно было приобрести азбуковники (азбука православия) и сказки для малышей, остросюжетные романы и детективы для взрослых, а еще трактаты о психологии воспитания, адресованные молодым родителям. Ребятню ждали также розыгрыши разрисовок, творческие конкурсы и мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и елочных украшений.
Харьков.

 

Автор: Николай ГУК.
КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0
 
 
 
   
© Рабочая Газета, 2008-2010.
Создание сайта Limenet