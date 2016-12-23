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23.12.2016 События в фотографиях

СТАР и млад спешил в начале этой недели в оперный театр Харькова. В фойе храма искусства проходила книжная ярмарка, открывшая целую вереницу рождественских и новогодних праздников в областном центре Слобожанщины. Она называлась «Книжный Николайчик», поскольку стартовала в любимый народный праздник – День Святого Николая.

На книжном развале можно было приобрести азбуковники (азбука православия) и сказки для малышей, остросюжетные романы и детективы для взрослых, а еще трактаты о психологии воспитания, адресованные молодым родителям. Ребятню ждали также розыгрыши разрисовок, творческие конкурсы и мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и елочных украшений.

Харьков.

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