23.12.2016

Виставки

З нагоди 95-ліття Запорізького обласного краєзнавчого музею у відновленій великій круглій залі відкрилась оригінальна виставка «Скарби краєзнавчого музею». В експозиції 130 раритетів із дорогоцінних металів різних часів та епох.

Скіфський звіриний стиль

–УНІКАЛЬНІСТЬ виставки в тому, що ми вперше показуємо в такому обсязі свою золоту колекцію і вперше це робимо в якісно відремонтованій великій виставковій залі, – наголосив під час відкриття музею його директор Михайло Мордовськой. – На виставці представлено експонати із срібла й золота різних епох. Найдавніші з них – скіфські й гун­ські прикраси VII-IV століть до нашої ери, а також скарби Київської Русі. А закінчується експозиція виробами ХIХ століття.

Географія знахідок дуже велика. Це, по-перше, археологічне золото, результати розкопок на території Запорізької області. В нашому краї перші вироби із золота відомі ще в похованнях доби бронзи. Золоті вироби, як відомо, не окислюються, не змінюють свого сонячного кольору навіть перебуваючи в землі протягом багатьох століть. У цьому переконалися працівники музею під час археологічних досліджень на території області.

– Цю експозицію ми формували з 1961 року, коли перші наші археологи Віктор Пєшанов, Анатолій Ширяєв вели розкопки, – продовжила розповідь науковий співробітник музею, археолог Зоя Попандопуло. – Так, 1968 року Ширяєв під час дослідження сарматського поховання на території Запоріжжя виявив золоті фалари, поясні бляхи, браслет, виконані в звіриному стилі. Одні з найцінніших знахідок – Вознесенський скарб, сарматські поховання. Частина виставки присвячена роботі запорізьких археологів. Це знахідки археологів Запорізького національного університету Геннадія Тощева, Світлани Андрух, Михайла Єльникова, а також музейних археологів Алли Плешивенко, Ірини Тихомолової, Андрія Антонова й вашого покірного слуги. Ми всі внесли свою частку в те, щоб ці раритети знайти. Хоча нагадаю: археологи працюють не задля того, щоб шукати золото. Ми шукаємо все, що поховано в кургані, щоб залишити слід в історії нашого краю.

Захоплення і прикрість

ОСЬ, наприклад, Алла Плешивенко розкопувала курган у селі Високогірне Запорізького району. Він, як ви­явилося, вже тричі був пограбований. Там залишились ями грабіжників. Ми їх теж розкопуємо й іноді знаходимо там покинуті грабіжниками речі. І ось саме в такій ямі Алла Григорівна знайшла золоту гривню. На нашу територію скіфське золото переважно надходило від греків, які вміли працювати з цим металом.

В експозиції ми бачимо чудову хрестоподібну золоту бляху-налобник, виготовлену грецьким майстром. Її знайшли випадково під час розкопок біля села Гусарка Більмацького району. На ній зображено пантер, а також хижака, який терзає травоїдну тварину. Це мистецтво назвали скіф­ським звіриним стилем. І греки під цей стиль працювали, виготовляючи такі прекрасні речі. Цікаві й золоті колти, які свого часу знайшла під час розкопок Попандопуло. Думала, що то срібло, а виявилося золото, тільки більш низької проби, тому воно мало срібний колір. В окремій вітрині бачимо стародавній шедевр – срібний орел. Це відома знахідка із Вознесенського скарбу, яку знайдено на території нинішнього Заводського району 1930 року. Щодо цього є кілька версій. Одна з них – скарб міг належати князю Володимиру. Коли він повертався з походу, його перестріли біля дніпровських порогів і вбили.

Крім археологічних знахідок, в експозиції виставки є вироби із золота і срібла XVIII-XIX століть. Це ікони в коштовних окладах, свічники, столові прибори, посуд, портсигари, гаманці, монети, які потрапили до музейної скарбниці різними шляхами: деякі подарували жителі міста, деякі придбав музей, а деякі надійшли з інших музеїв.

Захоплення викликають як скарби виставки, так і чудова відреставрована виставкова зала. За архівними кресленнями 1913 року, наприклад, виготовлено ковану люстру на 32 плафони вагою близько півтони. Чудово оформлено вікна. Укладено дубовий паркет, центральну частину якого прикрашають меандр та декоративна розетка з використанням шести різновидів деревини. Єдине, що викликає прикрість, це тривалість виставки – лише тиждень. Бо, на жаль, у музеї поки що немає спеціальної комори, в якій можна зберігати й періодично демонструвати такі скарби. Будемо сподіватися, що вона в ближчій перспективі таки з’явиться.



Запоріжжя.