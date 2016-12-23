|
| «
|Декабрь 2016
|»
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
Главная
/ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
/
|
23.12.2016
Автор: Александр БЕЛЕНЬКИЙ.
Театральные подмостки
Мы живем в очень тесном социуме, где выбор небольшой группы людей, а то и одного человека может катастрофически повлиять на весь мир. Мы постоянно оказываемся перед множеством выборов: от банального – что взять на обед, до судьбоносного – родина или смерть. Этой теме посвящены тысячи книг, фильмов, театральных постановок. Но, пожалуй, одна из наиболее древних пьес выбора – трагедия Софокла «Антигона», премьера которой состоялась в Киевском академическом театре «Колесо». И что редкость – на украинском языке.
ДЛЯ тех, кто не видел или не читал «Антигону», перескажу вкратце содержание пьесы, датированной серединой V века до нашей эры.
После смерти царя Фив Эдипа его сыновья Этеокл и Полиник, не поделив власть, вступили в междоусобную войну. Полиник пошел против брата, и оба погибли в сражении. Этеокл, как защитник Фив, удостоился подобающих похорон. Тело Полиника – изменника родины – осталось непогребенным по закону нового властителя Фив царя Креонта, дяди Антигоны. Нарушив его запрет, она свершила обряд погребения, за что была осуждена на смерть.
Впрочем, в этой трагедии не только Антигона (актриса Мария Груничева) оказалась перед выбором, предпочтя мучительную казнь пренебрежению общечеловеческими ценностями. Перед выбором – закон или родственный долг – оказываются сам Креонт (Олег Коваленко), сестра Исмена (Ольга Васинюк) и жених Антигоны Гемон, сын Креонта (Александр Дидык).
Бессмысленно пересказывать сюжет дальше. Приходите в театр – и вы будете вовлечены в трагедию выбора, который вам тоже придется сделать.
Обычно большинство принимает сторону Антигоны, но мне оказалась понятна и позиция Креонта.
«Тож мислю так я: хто, людьми керуючи,
На кращі їх поради не зважатиме,
Кому уста ганебний острах сковує,
Того найгіршим з владарів я визнаю.
А хто своїх шанує друзів більше, ніж
Вітчизну, – за ніщо того вважаю я».
После спектакля я встретился с художественным руководителем театра и сопостановщиком спектакля Ириной Клищевской. И первый вопрос был тоже о выборе.
– Чем обусловлен выбор театром «Антигоны»?
– Идея была выдвинута президентом Международного театрального института в Греции Эммануилом Куцурелисом, который в прошлом году был председателем жюри Киевского фестиваля моноспектаклей. Он предложил поставить спектакль. И, вчитавшись в Софокла, мы поняли, что «Антигона» суперактуальна в наши дни. Нам, правда, пришлось немного поработать над редакцией перевода Бориса Тена. Но не в плане осовременивания – мы просто избавились от излишних украшений текста. Сделано это было с максимальной осторожностью, сверяясь со всеми возможными источниками, включая первый украинский перевод Петра Нищинского 1883 года.
– Почему вы взяли именно Софокла, а не популярную нынче версию Жана Ануя?
– Потому что это первоисточник. Зачем нам брать «римейки», которых, кстати, было множество (Гарнье, Ротру, Кокто, Брехт и другие. – Авт.), когда есть Софокл. Древний-древний, но современнее быть не может – по тексту, по действию, по конфликту.
– В спектакле есть строфы на древнегреческом. Заучивать их вам помогали потомки Софокла?
– Это действительно серьезный международный проект при поддержке посольства Греции в Украине. Кроме Куцурелиса, в нем приняли участие Ласкарис Валаванис – известный художник по костюмам, которые для нас пошили в Греции, и сценограф Мария Каламара. Она предложила идею круга, символизирующего землю, на котором происходит основное действие. А у меня возникла идея неба на заднем плане. Ведь Земля и Небо вечны – они символ времени, которое идет, но ничего не меняется. К большому сожалению!
Если Ирина Клищевская уже имела опыт общения с античным репертуаром, то Мария Груничева столкнулась с ним впервые.
– При работе над ролью я старалась не думать, какая на моих плечах лежит глыба ответственности, а пыталась по-актерски решать другие задачи. Мне было интересно, что могла бы ощущать эта мифическая Антигона, существуй она на самом деле, как бы повела себя в представленной Софоклом ситуации.
Спектакль окончился, заставив не только меня задуматься над выбором Антигоны.
И, может быть, что-то пересмотреть в себе.