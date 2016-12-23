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23.12.2016 Театральные подмостки Мы живем в очень тесном социуме, где выбор небольшой группы людей, а то и одного человека может катастрофически повлиять на весь мир. Мы постоянно оказываемся перед множеством выборов: от банального – что взять на обед, до судьбоносного – родина или смерть. Этой теме посвящены тысячи книг, фильмов, театральных постановок. Но, пожалуй, одна из наиболее древних пьес выбора – трагедия Софокла «Антигона», премьера которой состоялась в Киевском академическом театре «Колесо». И что редкость – на украинском языке.

ДЛЯ тех, кто не видел или не читал «Антигону», перескажу вкратце содержание пьесы, датированной серединой V века до нашей эры.

После смерти царя Фив Эдипа его сыновья Этеокл и Полиник, не поделив власть, вступили в междоусобную войну. Полиник пошел против брата, и оба погибли в сражении. Этеокл, как защитник Фив, удостоился подобающих похорон. Тело Полиника – изменника родины – осталось непогребенным по закону нового властителя Фив царя Креонта, дяди Антигоны. Нарушив его запрет, она свершила обряд погребения, за что была осуждена на смерть.

Впрочем, в этой трагедии не только Антигона (актриса Мария Груничева) оказалась перед выбором, предпочтя мучительную казнь пренебрежению общечеловеческими ценностями. Перед выбором – закон или родственный долг – оказываются сам Креонт (Олег Коваленко), сестра Исмена (Ольга Васинюк) и жених Антигоны Гемон, сын Креонта (Александр Дидык).

Бессмысленно пересказывать сюжет дальше. Приходите в театр – и вы будете вовлечены в трагедию выбора, который вам тоже придется сделать.

Обычно большинство принимает сторону Антигоны, но мне оказалась понятна и позиция Креонта.

«Тож мислю так я: хто, людьми керуючи,

На кращі їх поради не зважатиме,

Кому уста ганебний острах сковує,

Того найгіршим з владарів я визнаю.

А хто своїх шанує друзів більше, ніж

Вітчизну, – за ніщо того вважаю я».

После спектакля я встретился с художественным руководителем театра и сопостановщиком спектакля Ириной Клищевской. И первый вопрос был тоже о выборе.

– Чем обусловлен выбор театром «Антигоны»?

– Идея была выдвинута президентом Международного театрального института в Греции Эммануилом Куцурелисом, который в прошлом году был председателем жюри Киевского фестиваля моноспектаклей. Он предложил поставить спектакль. И, вчитавшись в Софокла, мы поняли, что «Антигона» суперактуальна в наши дни. Нам, правда, пришлось немного поработать над редакцией перевода Бориса Тена. Но не в плане осовременивания – мы просто избавились от излишних украшений текста. Сделано это было с максимальной осторожностью, сверяясь со всеми возможными источниками, включая первый украинский перевод Петра Нищинского 1883 года.

– Почему вы взяли именно Софокла, а не популярную нынче версию Жана Ануя?

– Потому что это первоисточник. Зачем нам брать «римейки», которых, кстати, было множество (Гарнье, Ротру, Кокто, Брехт и другие. – Авт.), когда есть Софокл. Древний-древний, но современнее быть не может – по тексту, по действию, по конфликту.

– В спектакле есть строфы на древнегреческом. Заучивать их вам помогали потомки Софокла?

– Это действительно серьезный международный проект при поддержке посольства Греции в Украине. Кроме Куцурелиса, в нем приняли участие Ласкарис Валаванис – известный художник по костюмам, которые для нас пошили в Греции, и сценограф Мария Каламара. Она предложила идею круга, символизирующего землю, на котором происходит основное действие. А у меня возникла идея неба на заднем плане. Ведь Земля и Небо вечны – они символ времени, которое идет, но ничего не меняется. К большому сожалению!

Если Ирина Клищевская уже имела опыт общения с античным репертуаром, то Мария Груничева столкнулась с ним впервые.

– При работе над ролью я старалась не думать, какая на моих плечах лежит глыба ответственности, а пыталась по-актерски решать другие задачи. Мне было интересно, что могла бы ощущать эта мифическая Антигона, существуй она на самом деле, как бы повела себя в представленной Софоклом ситуации.

Спектакль окончился, заставив не только меня задуматься над выбором Антигоны.

И, может быть, что-то пересмотреть в себе.

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