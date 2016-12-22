22.12.2016

Штрихи к портрету современника

Так считает заслуженный строитель Украины, многолетний комсомольский и партийный работник, Савелий Петрович Павленко, которому 23 декабря исполняется 70 лет.

Комсомольская юность незабываема

К СТРОИТЕЛЬНЫМ делам Савелий приобщился еще в средней школе родного села Басань Пологовского района, вытянутого вдоль степной речушки Малая Токмачка. При школе для производственного обучения старшеклассников действовала стройбригада. В ее составе Савелий с одноклассниками участвовал в сооружении ряда объектов в колхозе имени Щорса. Запомнилось ему сооружение пристройки к школе во время летних каникул. Под руководством специалистов ребята не только делали разбивку под фундамент, рыли траншеи, готовили раствор, но и осваивали кирпичную кладку. В результате возвели дополнительно десять помещений, что дало возможность упразднить учебу во вторую смену. Это был настоящий подарок для старшеклассников соседних сел Тарасовка и Ульяновка. А строители-ученики чувствовали себя настоящими героями.

Одновременно Савелий освоил грузовую машину ГАЗ-53 (а еще раньше отец-механизатор Петр Лукич научил водить трактор). Кроме нее в школе были два колесных и один гусеничный тракторы. Ученики изучали технику и работали на ней, обрабатывая 40 гектаров «школьной» земли. Для будущих строителей, механизаторов, агрономов была прекрасная возможность познать азы профессий. Успевал Савелий и уроки готовить, и в школьной жизни активно участвовать. Был пионервожатым, а потом комсоргом школы.

– Комсомольскую жизнь продолжил в армии, – вспоминает собеседник. – Служил в морских погранвойсках в Балаклаве, был комсоргом корабля, потом инструктором политотдела по комсомолу. Там же стал коммунистом. После демобилизации в Запорожье поступил в машиностроительный институт на вечернее отделение и устроился слесарем на предприятие «Мотор Сич». Буквально через пару месяцев состоялось отчетно-выборнове собрание, и меня избрали комсоргом 42-го цеха. Там было более 300 комсомольцев. А всего на заводе – больше 5000! Это была самая крупная комсомольская организация в Украине. Мне посчастливилось там еще три года поработать замсекретаря комитета комсомола. А потом пятилетку посвятил обкому комсомола, где работал в качестве заведующего информационно-методическим центром.

О комсомоле остались самые добрые воспоминания. Это великолепная школа общения с людьми, воспитания личности, творения полезных дел. Так, пришли с идеей к гендиректору «Мотора» Василию Ивановичу Омельченко, и он нас поддержал – на острове Седластый построили базу отдыха для комсомольцев. В выходные организовывали вечера отдыха, спортсоревнования, приглашали коллективы из дворца культуры, ветеранов. А уже обком комсомола расширил общение в масштабах области.

Главная фигура – строитель

ПОРАБОТАВ пару лет в Заводском райкоме партии, Павленко отдал предпочтение конкретному делу и перешел на стройку заместителем начальника в СУ-2 Министерства химической промышленности, где позже стал главным инженером. Стройуправление кроме главного объекта – завода «Кремнийполимер» – имело еще участки в Бердянске, Гуляйполе, в Крыму. Было где развернуться и проявить организаторские и профессиональные качества. СУ-2 и до этого было на хорошем счету, но при Павленко управление еще прибавило оборотов. Поэтому, когда в 1986 году зашла речь относительно кандидатуры управляющего трестом «АвтоЗАЗремстроймонтаж», выбор пал на Савелия Петровича.

– Здесь я сделал все, что мог, – с гордостью вспоминает Павленко. – У нас было 1600 строителей. При мне запускалась линия по выпуску микролитражки «Таврия». Работы для нас было много. Еще более ответственный этап начался с приходом корейских партнеров из фирмы ДЭУ. Проводили реновацию производства. Под новые мощные прессы делали серьезные фундаменты. Так, под итальянскую линию длиной 250 метров мы уложили 2500 кубометров бетона и вагон арматуры, которую сначала надо было сварить. И закладные надо было уложить с точностью до 3 миллиметров. Уложили гектары бетонных полов. Совместно с корейцами повысили культуру производства. Я даже по этому поводу на месяц летал в Корею. С корейцами работалось легко, они строителей очень ценили.

Кроме производственного строительства трест активно занимался сооружением 9- и 14-этажных кирпичных жилых домов для заводчан. В год сдавали 160 квартир. Управляющий добился, чтобы это было самое современное жилье. Так, впервые в Запорожье 14-этажный дом был оборудован автономной газовой котельной. А насосную для подачи воды расположили в подвале. Еще в пригородных районах трест построил школу, три подсобных хозяйства, теплицу, которые обеспечивали заводчан овощами и фруктами, колбасами, рассадой. За эти достижения Павленко был удостоен звания заслуженного строителя Украины, а также академика Академии строительных наук.

«Со временем люди изберут достойных»

ВЫЙДЯ на пенсию, Савелий Петрович с новой силой включился в общественную работу. Неоднократно избирался от КПУ депутатом райсовета и горсовета. Был активным помощником у народного депутата и первого секретаря обкома КПУ Алексея Бабурина, избирался секретарем обкома КПУ. На протяжении последних пяти лет является успешным председателем контрольно-ревизионной комиссии ОК КПУ. Критически относится к нынешней власти. «Разве это нормальная жизнь, если человек не может себе заработать деньги даже на то, чтобы заплатить за квартиру? – возмущается Павленко. – А надо еще поесть, что-то из одежки купить. В свое время мы не успевали подписывать акты на сдачу домов, на глазах вырастали микрорайоны. А что нынче? С приходом так называемой независимости получили балалайку. Все остановилось, все рушится. Со строителя начинается государство. Там, где нет стройки -нет государства. Я верю, что со временем люди изберут достойных и возродят нормальную жизнь».



Запорожье.