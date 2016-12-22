22.12.2016

Политдозор

Украинизация терроризма

ПОНАЧАЛУ мне показалось, что инициатива замминистра по вопросам европейской интеграции Сергея Петухова, предложившего ради получения безвизового режима с ЕС расселять на территории Украины мигрантов, либо фейк, либо провокация. Но вот прошелся по многим сайтам и понял, что это типичный информационный вброс для обработки общественного мнения накануне подготовки будущего законопроекта.

Лучше всего объяснило предполагаемую ситуацию с инициативой Петухова издание «Деловая столица». Понятно, что газета налила много дегтя при отсутствии меда, но суть предложения Петухова была понята и растолкована верно. Впрочем, тут без обширных цитат, хоть и сильно сокращенных, не обойтись. Итак, «Деловая столица» предполагает следующее. Беженцы, совершившие в ЕС уголовные преступления, должны быть переданы Украине для отбытия наказания и дальнейшего расселения на ее территории. «Украина их амнистирует, но при условии заселения в «серую зону» между сторонами противостояния в конфликте на Донбассе. В конце концов, это украинская территория. Им выделяется беспроцентный кредит для приобретения стрелкового оружия и боеприпасов, который в дальнейшем (при соблюдении условий поселения) может быть с них даже списан». «Таким образом, решение европейской проблемы с беженцами, склонными к криминалу и насилию, одновременно создаст неплохой противовес российской агрессии». «Если мирное украинское население, проживающее на не контролируемых Украиной территориях, чем-то недовольно (в том числе, возможно, и манерой поведения беженцев), оно может выходить на территории под властью Украины и размещаться в лагерях временного пребывания (и фильтрации, разумеется)». «Для мигрантов, которые на деле докажут свою ценность для Украины и выразит готовность защищать ее территориальную целостность с оружием в руках, предлагается организовать Украинский иностранный легион, участники которого должны получить «отдельный пакет льгот: гражданство, пенсии, страховка и зарплата».

Есть в статье также предложение создать «Морскую стражу» из безработных сомалийских пиратов, чтобы они крутились вокруг Крыма.

Конечно же, первое впечатление от статьи – гротеск, абсурд и глумление. Но есть одна заковыка, и немаловажная: находящаяся на пике политического маразма украинская властная верхушка может воспринять статью как руководство к действию и часть текста будущего законопроекта. Наша «Верховна зрада» может принять любую чушь, что она неоднократно подтверждала. Тут главная ось, вокруг которой вертится наша невменяемая верхушка, – выгода. И совсем не с потолка Петухов взял идею расселения мигрантов на Донбассе. Во-первых, в Европе их явный избыток, выливающийся в нарастающий поток терактов. Во-вторых, украинская армия явно не справляется с возложенными на нее «тяготами и лишениями» армейской службы в условиях боевых действий. В-третьих (а это читается между строк), подобное расселение будет щедро оплачено Европой. А куда пойдет оплата, мы все прекрасно понимаем.

Любовь через изнасилование

ВООБЩЕ тема обуздания мятежного Донбасса сидит занозой во многих головах. И у каждой головы есть свой проект. На днях свое видение проблемы выразил советник министра внутренних дел Илья Кива. Он призвал к насильственной украинизации Донбасса. Идея не новая, особенно если учесть, что АТО, по сути, и есть яркий пример более чем насильственной украинизации тех, кто не пожелал украинизироваться.

Кива выразил, если так можно сказать, теоретическую основу. Вот она: «На сегодняшний день основная задача – формирование нового поколения. И когда поднимался вопрос о декоммунизации, я говорил: Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация. И пускай даже насильно… Люди отравлены, и иногда, непоправимо отравлены вот этой постсоветской риторикой». «Вата» любит силу. И уважает силу. Ставить и учить любить. Если вы не будете любить Украину, мы заставим вас любить Украину. И я знаю, что дети, которые вырастут, они точно будут любить Украину», – добавил Кива.

Я чисто автоматически вспомнил строки одной полублатной песни: «Я в лагерях досиживаю срок. Меня здесь учат, как любить отчизну». Однако так же автоматически я отметил одно из главных противоречий в утверждениях Кивы. Людей, которые, по словам того же Кивы, «непоправимо отравлены», невозможно заставить «любить Украину». Словосочетание «заставлять любить» имеет синоним – изнасиловать. А после изнасилования уж какая там любовь? Только ненависть.