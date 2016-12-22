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22.12.2016 Доживем до Рождества Вечером 19 декабря произошло сразу несколько резонансных событий, явно схожих по почерку и совершенных радикалами-исламистами.

ВО ВРЕМЯ нападения в Анкаре на посла России в Турции его убийца выкрикивал радикально-исламистские лозунги. Как сообщили позже турецкие СМИ, 22-летний полицейский мог быть связан с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра».

Примерно в это же время в Анкаре, недалеко от диппредставительства США, неизвестный открыл огонь. После этого инцидента власти США приняли решение закрыть свое посольство в Турции. Не исключено, что это была ложная атака для прикрытия главного заказчика покушения на российского посла.

Также вечером 19 декабря произошел теракт в Швейцарии – в мусульманском молитвенном центре у главного вокзала швейцарского Цюриха. Здесь ранения получили трое человек.

Поздним вечером 19 декабря из Берлина пришло сообщение о трагедии на рождественской ярмарке возле мемориальной церкви кайзера Вильгельма и станции «Зоологический сад», которая напоминает «по почерку» теракт в Ницце. В столице Германии водитель умышленно, как считает полиция, направил грузовик в толпу людей. На участке примерно в полсотни метров водитель давил грузовиком людей, которые находились на территории ярмарки, рушил прилавки и киоски. В завершение грузовик несколько раз проехал по снесённой им же рождественской ёлке, после чего, улучшив момент, водитель-террорист выскочил из кабины и бросился бежать, но вскоре был задержан.

Погибли 12 человек, около 50-ти находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Уже известно, что за рулем был беженец из Пакистана. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала это терактом.

Как в дополнение на следующий день в Германии совершено еще одно злодеяние, которое квалифицируется как террористический акт. Неизвестный открыл беспорядочную стрельбу в округе Бибрих города Висбаден на территории федеральной земли Гессен. В результате стрельбы один человек погиб, ещё двое получили ранения. Нападавший скрылся, прихватив с собой оружие.

В тот же день стало известно, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на рождественской ярмарке в Берлине.



РЕАКЦИЯ на эти события в Украине, стала еще одним сеансом саморазоблачения режима, установившегося в нашей стране. Президент Порошенко, выразив свое «ошеломление» вестью о теракте в Берлине, демонстративно проигнорировал убийство российского посла в Анкаре. Еще более красноречивым оказался глава МИД Украины, заявивший, что убийство посла РФ – это месть Москве за Украину.

Во всей красе показал себя и прочий политический бомонд. Так, скандально известный нардеп Владимир Парасюк, постоянно демонстрирующий нелады между разумом и кулаками, назвал героем убийцу посла России в Турции. «Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать – ГЕРОЙ!» – написал Парасюк на своей странице в Facebook. Полную солидарность с костоломом проявил еще недавно подававший признаки интеллекта экс-нардеп Тарас Черновол. Для лидера Радикальной партии Олега Ляшко убийство в Анкаре показалось очень тревожным сигналом. «Я сразу помнил убийство в Сараево в 1914 году эрцгерцога Австро-Венгрии Фердинанда, с которого формально началась Первая мировая война», – сказал он. Видимо, у радикалов и свой особый радикальный ассоциативный ряд?

А если в целом, то все это наглядно демонстрирует высоко поднятую «революцией достоинства» планку сознательности нашего общества. Оно готово с энтузиазмом одобрять любые теракты, так же как убийство детей и женщин в Донбассе или сожжение людей в Одессе.



НЕЛИШНЕ напомнить, что Андрей Карлов стал четвертым полномочным представителем России, убитым на своем посту. Первым был убит в Тегеране 30 января 1829 года Александр Грибоедов – посол, поэт и автор прославленного произведения «Горе от ума». По какой-то злой иронии судьбы президент России Владимир Путин узнал о гибели посла Карлова в тот момент, когда ехал в театр на спектакль «Горе от ума».

Должность посла в Турции за все более чем четыре столетия всегда считалась очень опасной. Нескольким из них даже приходилось, выполняя свои дипломатические обязанности, сидеть в тюремных башнях. Но это к слову…

Главное в другом. Недели две назад известный политолог, автор книги «Кто правит миром, или Вся правда о Бильдербергском клубе» Даниэль Эстулин, специалист по мировому закулисью, признался, что получил от инсайдера первого доступа одну фразу из разговора Сороса с представителем высшего эшелона власти Иллюминатов.

«(С) – Это начнется 25-го. Конец декабря, все расслаблены. Конфети и игрушки на елках, лампочки и салюты. Это хорошее время для начала перемен… Америка и мир вздрогнет… и страны начнут сыпаться как костяшки домино…»

Так как информация о замыслах Сороса престала быть тайной, не исключено, что «рождественская феерия филантропа» начала реализовываться досрочно. По признанию близко знающих его людей, Сорос откровенно признает, что он «играет людьми, как куклами», и «держит людей в кошельке». И это показывает, по его разумению, что он «Бог».

Нам остается ждать новостей и уповать, что планы бесноватых ждет провал.

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