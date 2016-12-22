22.12.2016

заявили рабочие Одесского припортового завода (ОПЗ) во время пикета, выражая протест против возможной остановки предприятия.

Скандал



Надо разобраться с фирмами-прокладками

БОЛЕЕ тысячи работников завода поставили подписи под обращением профсоюза ОПЗ, которое направлено премьер-министру Гройсману. Они напоминают чиновнику, что, стремясь приватизировать ОПЗ по дешевке, коррупционеры загнали предприятие в долги, которые сегодня отпугивают не только порядочных инвесторов, но и могут остановить в конце года производственный цикл. И без государственной поддержки гигант химической промышленности, от которого зависит судьба города Южного, может простоять 2–3 года. Статус «безработный» в этом случае получат 5000 работников завода, а селяне будут вынуждены переплачивать за азотные удобрения, которые придется закупать за рубежом.

– На сорвавшихся торгах, назначенных на 14 декабря, Фонд госимущества Украины установил смехотворную стартовую цену за ОПЗ в 5,16 миллиарда гривен, что равняется примерно 200 миллионам долларов США, – говорит инженер Евгений Сергеев. – А ведь сегодня только Дмитрию Фирташу завод должен более 250 миллионов долларов. И если бы он купил завод за 200 миллионов долларов, то государству оставалось бы доплатить ему более 50 миллионов долларов. Вот такую сверхприбыльную» для государственного бюджета сделку собирались провернуть махинаторы.

– Считаю, – продолжает Сергеев, – что давно уже правительству следовало разобраться с теми, кто потворствовал компании Фирташа Ostchem Holding Limited, поставлявшей в течение 2013 года газ на ОПЗ по грабительски завышенной цене. Следует разобраться и с другими фирмами-присосками, наживающимися на перепродаже продукции ОПЗ.

Менеджмент должен быть честным

РАБОТНИКИ ОПЗ вспоминали, что в октябре на официальной странице Кабмина появилось сообщение, подтверждающее, что властные чиновники продолжают вести с собственным народом игру в кошки-мышки. В нем утверждается, что Украина в рамках продолжения программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом, не планирует приватизацию стратегических активов, поскольку такого требования МВФ не выдвигал. Однако в большом перечне предприятий, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах, которые было бы опрометчиво называть нестратегическими, значится ОПЗ, валовый доход которого за прошлый год составил 641 миллион гривен.

В обращении к премьер-министру подчеркивается, что сейчас необходимо как можно быстрее помочь важному для экономики страны предприятию и обеспечить ОПЗ качественным менеджментом, который сможет вывести предприятие из созданной махинаторами долговой ямы. Важной является также и проблема обеспечения завода дешевым природным газом. Участники пикета считают, что ее можно решить участием ОПЗ в газодобыче.

Хочется напомнить кабминовским чиновникам, что еще в 2014 году у припортового завода появлялась возможность получать относительно недорогой газ с соседних причалов компании «Трансинвестсервис» (ТИС), работающей в порту Южный. Ее гендиректор Андрей Ставницер заверяет, что готов за четыре месяца создать за счет частных инвестиций терминал для поставок в Украину сжиженного природного газа (СПГ) объемом 5 миллиардов кубометров в год. Это, согласно последним данным, почти пятая часть от общего объема необходимого Украине импорта газа. А ОПЗ, например, необходимо около 1,3 миллиарда кубометров газа в год. Планировалось плавучий СПГ-терминал поставить к причалу, от которого будет легко подключиться к находящимся в семи километрах магистральным газопроводам высокого давления. Причем ТИС считал, что торговать газом и закупать его должна НАК «Нафтогаз України». Источниками, скажем так, газа будут Алжир, Тунис и Катар, к которым в перспективе могут присоединиться США. Однако чиновники не поддержали интересную идею.



Одесская область.