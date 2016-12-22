22.12.2016

УКРАИНА

• Митинг протеста ветеранов и пенси­онеров силовых структур прошел у стен Верховной Рады. Как пишет «Неделя.ua», их главное требование – перерасчет ранее назначенных им пенсий в соответствии с нынешними должностными окладами и званиями полицейских. Ожидания митингующих на встречу с представителями руководства МВД оказались напрасными.

• Госпредприятие «Антонов» презентовало первый опытный образец нового самолёта Ан-132D. Согласно заявлениям разработчика, он предназначен для транспортировки различных грузов массой более девяти тонн на ближне- и среднемагистральных маршрутах, а потребность рынка в нем составляет около 900 машин. Первый экземпляр машины разработан и построен в рекордно короткие сроки – за 1,5 года.

• Верховная Рада Украины утвердила во втором чтении и в целом Государственный бюджет Украины на 2017 год. Свое мнение о нем высказал в эфире радиостанции «Голос столицы» экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко: «Этот бюджет политиканский и реваншистский, по крайней мере по линии увеличения налогов, акцизов, положения мелкого и среднего бизнеса».

• Эксперты подсчитали, что после повышения минималки каждый украинец будет зарабатывать за час не менее 19,3 гривны (0,71 доллара). В России этот показатель составляет 0,75 доллара, в Евросоюзе – 5-19 евро, в США – 7 долларов за час работы.

• Акция протеста сотрудников одного из столичных троллейбусных депо – Куреневского – прошла у здания «Киевпасстранса», сообщает «ГолосUA». Главная причина – задержка выплаты зарплаты.

ЗА РУБЕЖОМ

• В Иркутске число погибших в результате отравления спиртосодержащим лосьоном «Боярышник» увеличилось до 60 человек. На лечении в стационаре вчера находилось 40 пострадавших, сообщает ТАСС. По делу о массовом отравлении задержаны 11 человек.

• Совет Евросоюза подтвердил соглашение, достигнутое 13 декабря с Европейским парламентом, по либерализации визового режима для Грузии, пишет «Неделя.ua». Соглашение предусматривает безвизовый режим для граждан ЕС во время поездок на территорию Грузии и для граждан этой страны при поездках в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода.

• В Мексике в числе жертв взрыва на ярмарке, где посетители покупали фейерверки к Рождеству и Новому году, составило 27 человек, сообщили местные власти. Десятки людей получили ранения. Причины трагедии пока неизвестны.

• Белорусский Государственный комитет по стандартизации запретил ввоз и реализацию в стране большого детского ассортимента известного британского бренда Next, сообщает агентство БЕЛТА. В «черный список» попали некоторые куртки, жилеты, комбинезоны, которые не отвечают требованиям по показателям безопасности из-за гигроскопичности, а также наличия недопустимых синтетических материалов в изделиях для детей.

• Убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова было направлено на причинение вреда отношениям Москвы и Анкары, передает Reuters слова турецкого президента Реджепа Эрдогана. Но нападавший не достиг своей цели, обе страны солидарны друг с другом, заверил президент.

• В Британии тысячи работников почтовой службы, железнодорожных компаний и авиалиний начали забастовку. Их требования касаются организации и оплаты труда, изменений в пенсионном и трудовом законодательстве. Как утверждают в профсоюзах, проблемы назревали давно, а вылились в забастовку в рождественские каникулы потому, что именно в эти дни акция привлечет куда большее внимание прессы.