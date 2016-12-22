Главная / НОВОСТИ МИРА / Голосование выборщиков – без сюрпризов

22.12.2016 Два шага до инаугурации По сообщению Associated Press, после подведения итогов голосования выборщиков всех штатов, уполномоченных отдать голоса за кандидатов в президенты США, республиканец Дональд Трамп получил 304 голоса, его соперница, демократ Хиллари Клинтон, – 227 голосов. ВСЕГО по итогам голосования, состоявшегося 8 ноября, Трамп мог рассчитывать на 306 голосов выборщиков, а Клинтон – на 232 голоса. Но в итоге Трамп недосчитался двух голосов, а Клинтон – пяти. Для избрания президентом достаточно было набрать 270 голосов. Таким образом, победа Трампа подтверждена выборщиками.

Существующая в Штатах система выборов еще раз показала, что стала полным анахронизмом. Во-первых, никакие самые модерновые новинки электроники не исключают, что голосами избирателей можно манипулировать в ходе самих выборов. Именно вмешательство в электронную систему голосования позволило создать перевес голосов в пользу Клинтон при том, что по решению выборщиков победу одержал Трамп. Разное количество избирателей в разных штатах тут роли не играло. Когда в ходе голосования стало ясно, что Трамп значительно опережает Клинтон по общему числу голосов, в тех штатах, где победа для него была явно обеспечена, голоса Трампа стали переходить к Клинтон. Этот факт зафиксирован большинством наблюдателей. Тем не менее по числу голосов в общенациональном масштабе Клинтон опередила республиканца более чем на два миллиона. Сделано это сознательно, чтобы в любой момент Трампа можно было упрек­нуть в не совсем чистой победе.

Давно себя изжила себя и сама система выборщиков, актуальная двести лет назад, когда большая часть населения Штатов была безграмотна и, кроме лошадей, иного транспорта не существовало. Чтобы собрать всех выборщиков вместе, даже месяца было мало.

Теперь же пауза между выборами и собранием выборщиков используется для оказания на них беспрецедентного давления. Им звонили с угрозами, присылали тысячи писем с требованиями голосовать за Клинтон. В результате до съезда у шестерых не выдержали нервы, и они заявили, что не будут отдавать свой голос за Трампа.



НО впоследствии, правда, часть из них вновь изменили точку зрения. В результате Трамп недосчитался только двух голосов выборщиков в Техасе. Один из них проголосовал за губернатора штата Огайо Джона Кейсика(?), другой – за бывшего члена палаты представителей Рона Пола(?).

«Недобросовестные» выборщики-демократы из штата Вашингтон голосовали так, будто их только что выпустили из дурдома. Трое проголосовали за бывшего госсекретаря США Колина Па­уэлла, один – за индейского вождя «Верного большого подорлика» (Faith Spotted Eagle) (!). На Гавайях один выборщик проголосовал за бывшего соперника Клинтон на праймериз, сенатора от Вермонта Берни Сандерса. Такие казусы – тоже плоды «самой образцовой» демократии в мире.

Отчаянные попытки американского истеблишмента и демократов помешать Дональду Трампу занять пост главы Белого дома провалились. Оказалась бесполезной и тактика «цветных революций», которую американская элита хотела осуществить в своей собственной стране. В других государствах с ее помощью они легко свергали неугодные режимы, а когда захотели применить у себя вв стране, случился облом.



ТЕПЕРЬ остается ждать 6 января 2017 года, когда конгресс США должен на основании протоколов собраний выборщиков утвердить итоги голосования. Инаугурация нового главы государства по графику состоится 20 января.



По сообщениям информагентств.

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