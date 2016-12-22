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Главная / ДИСКУССИЯ / Размышления над итогами уходящего года

22.12.2016 ПОМИМО других причин, это объясняется углубляющимся кризисом управления, катастрофической утратой профессионализма во всех сферах жизни государства вследствие бездарной кадровой политики, массового устранения с занимаемых должностей неугодных новой власти опытных руководителей и специалистов, выдвижения на их место «своих», «любих друзів», соучастников по бизнесовым и другим аферам. Многие из них не имеют не только управленческого, но зачастую малейшего жизненного опыта. Провалом завершилась навязанная Порошенко практика назначения на многие ответственные должности иностранцев, в том числе тех, у которых на их родине имеются нелады с законом. К сожалению, никто за такие «импровизации», дорого обошедшиеся стране, не несет ответственности.

Массовое устранение в ходе так называемых реформ подготовленных, опытных профессионалов приводит к тяжелым последствиям. Это особенно коснулось органов внутренних дел, где по этой причине участились тяжелые чрезвычайные происшествия с потерей сотрудников. О том, что руководитель ведомства Аваков, что называется, не на месте, все громче заявляют члены парламента, средства массовой информации. Но, похоже, его боятся тронуть, особенно сейчас, когда все больше обостряется борьба в политических верхах, – он слишком много знает. Да и пост важный. Стоит вспомнить, как при формировании нынешнего состава правительства «торг», кому должен непосредственно подчиняться министр внутренних дел – президенту или премьер-министру, – продолжался более месяца.

Обидно за страну, в которой деградируют такие важные государственные структуры (а к ним относятся и спецслужбы, и прокуратура, и ряд других), где на высокие посты зачастую выдвигаются люди не только без соответствующей профессиональной подготовки, но и с низкой общей культурой. Не в меру говорливый генеральный прокурор может, например, заявить: «Дважды судимый экс-президент Янукович пытается повысить свой воровской статус. От простого баклана он пытается подняться до козырного франта. Но чтобы фуфло гнать, нужны мозги». Уместно ли деятелю такого ранга, как генпрокурор, демонстрировать владение воровским жаргоном?

Коррумпированные насквозь право­охранительные органы страны превращены в «цепных псов» – защитников интересов правящей верхушки и криминальных олигархических кланов и стали орудием расправы с неугодными. Недавно общественность была потрясена сообщениями о тайных застенках СБУ, в которых без суда и следствия содержались, подвергаясь бесчеловечным пыткам, заключенные. Но прошло несколько дней, обществу подсунули очередную сенсацию, о застенках забыли, а об ответственности тех, кто грубо нарушил законность, вопрос и не поднимался.

А как объяснить, что ни одно уголовное дело, будь то связанное с гибелью сотен людей во время трагических событий 2013-2014 годов в Киеве, Одессе, Мари­уполе, других городах, убийством писателя Бузины, оппозиционного народного депутата Калашникова или другими резонансными событиями, не завершено расследованием и не рассмотрено судом? Становится все более очевидным, что власти предержащие в Украине не заинтересованы в установлении и обнародовании истины (она им, скорее всего, известна) и справедливом наказании тех, кто совершил ужасные злодеяния.

Само расследование во многих случаях используется для морального террора над обвиняемыми. Яркий пример тому – издевательства, которым подвергается лидер коммунистов Харьковщины, народный депутат Украины ряда созывов Алла Александровна Александровская, обвиненная в сепаратизме, по сути, только за то, что поддержала обращение депутатов местных советов области к президенту и парламенту с предложением о расширении полномочий органов местного самоуправления Слобожанщины(?!). Больную женщину почтенного возраста, почетного гражданина города бросили в тюрьму, содержали там несколько месяцев и вот уже более полгода измываются, несмотря на ее очевидную невиновность. Цель – сломить одного из авторитетных деятелей Компартии, запугать ее соратников, любым путем добыть несуществующие доказательства, чтобы обвинить партию для запрещения ее деятельности.

Или дело о принятии Верховной Радой в январе 2014 года так называемых диктаторских законов. Само возбуждение этого дела вызывает сомнение в его обоснованности, особенно если учесть, что принятые новой властью законы по жестокости намного превосходят правовые акты ее предшественников, которые не расходились с законодательной практикой многих западных государств и к тому же были вскоре отменены. Какой «сложностью» или иной спецификой можно оправдать то, что дело до сих пор не рассмотрено? Вчерашние народные депутаты, явно невиновные, более двух лет находятся «под статьей», некоторые из них побывали в заключении, урезаны в правах, переносят нервные стрессы.

Деградация правоохранительной системы особенно опасна, ибо она является не только свидетельством превращения Украины в тоталитарное, полицейское государство, но и симптомом разрушения государственности – института, призванного защищать интересы общества, права и свободы граждан, быть гарантом правопорядка и законности. К сожалению, при нынешнем режиме правоохранительные органы перестали быть таковыми. Это трагедия Украины.

Блефом обернулись обещания жизни по-новому. Такого падения жизненного уровня наших людей после злополучных 90-х годов прошлого века в Украине не было. По размеру среднемесячной зарплаты наша страна занимает предпоследнее место среди европейских государств, а по доле расходов на питание – первое. К тому же средняя зарплата в долларовом эквиваленте уменьшилась за три года – с октября 2013 года по октябрь нынешнего – более чем в два раза (с 407 до 191 доллара).

Ни одна из проведенных или проводимых под давлением Международного валютного фонда реформ (пенсионная, налоговая, транспортная, в области здравоохранения, образования и другие) не принесла стране положительных результатов, а жизнь подавляющего большинства граждан вследствие их проведения катастрофически ухудшилась и продолжает ухудшаться.

Разрушена справедливая, служившая примером и для западных стран система социальных гарантий. Украина, имеющая теперь худшие на континенте показатели рождаемости, смертности, продолжительности жизни, снискала печальную известность вымирающей страны. После переворота 1991 года численность ее населения уменьшилась на 10 миллионов человек.

Многие реформы проводятся с нарушением Конституции. Это особенно касается здравоохранения. Основной Закон государства запрещает сокращать сеть государственных и коммунальных медицинских учреждений. Однако за последние годы в стране закрыты сотни фельдшерско-акушерских пунктов, больниц, поликлиник, аптек. Медицинская помощь фактически стала платной и практически недоступной для десятков миллионов людей, прежде всего в сельской местности. Это касается и образования.

Сокрушительным ударом по милли­онам соотечественников явились так называемые реформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сводятся они в основном к многократному повышению платы за потребляемые электроэнергию, природный газ, горячую и холодную воду, тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Платить за них в текущем году были не в состоянии две трети домохозяйств (семей), в связи с чем государство вынуждено выплачивать им субсидии. Иначе они не выжили бы. Но грабительское повышение, начиная с нынешнего зимнего сезона, платы за отопление жилищ (к слову, не последнее!) сделало неплатежеспособным, отбросило за грань бедности более 80 процентов населения Украины. Информированная лучше многих о положении в социальной сфере Тимошенко отмечала в июле текущего года, что после прихода в 2014 году нынешней власти цены на газ для людей выросли в 9,5 раза, стоимость электроэнергии – в три раза, тарифы на отопление в 10,6 раза, тарифы на горячую воду – почти в пять раз.

Президенту Порошенко недавно пришлось даже извиниться за то, что «власти вынуждены идти на жестокие и непопулярные меры, которые причинили боль миллионам людей». Отметил он при этом и «критическую важность» поддержки Международного валютного фонда, который, по его словам, «никогда не выписывает сладких лекарств».

Но выразил уверенность, что «вскоре эффективность принятых мер будет чувствовать все большее и большее количество людей». Мол, «наша экономическая организация уже выписана из реанимации и демонстрирует признаки выздоровления».

Однако многие аналитики видят ситуацию иначе. Страшно, по мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Устенко, «то, что, в то время, как мы будем рапортовать о мифических «победах», вокруг нас будут все расти – и поляки, и венгры, и румыны. А мы будем все дальше отдаляться от европейских аутсайдеров, поскольку 2-3 процента роста будут сменяться 7-8-процентным падением. Вот так и будем жить: год неплохо, три – очень плохо».

Истекшие три года наглядно показали, чем оборачивается господство олигархического режима – слияние крупного капитала и власти. В памяти еще живы велеречивые обещания нынешних властителей, рвавшихся к власти, «отделить бизнес от власти». После переворота 2014 года они попросту отбросили их – за ненадобностью. На самые высокие и ответственные посты стали демонстративно выдвигаться долларовые миллионеры и миллиардеры, а само пребывание во власти открыто «конвертироваться в капитал». Как сообщалось в СМИ, Порошенко только за первый год президентства в семь(!) раз увеличил свое состояние, экс-премьер Яценюк, заняв пост главы правительства, стал долларовым миллиардером, скупил более двадцати дорогостоящих вилл на побережье Майами в Соединенных Штатах. Электронные декларации, впервые опубликованные по настоянию МВФ в конце нынешнего года, обнажили мерзкую картину бессовестного обогащения многих парламентариев, членов правительства, судей, прокуроров, других чиновников государственного и регионального масштаба в условиях стремительного обнищания миллионов наших соотечественников. Аудиторы ЕС назвали Украину самым коррумпированным государством Европы.

Трудно назвать другую страну, в которой произошло бы такое глубокое имущественное, социальное размежевание, как в Украине, где бы так нагло и цинично обогащались на народной беде те, кто по своему статусу – народные депутаты, государственные служащие – призван отстаивать социальную справедливость, принципы демократического, правового, социального государства, каким объявила себя Украина в своей Конституции. Впрочем, это и есть капитализм, с реставрацией которого молчаливо согласились наши люди в 1991 году.

Когда видишь в современных супермаркетах, бутиках изобилие красивых сверхдорогих товаров, недоступных для 80, а то и 90 процентов наших граждан, и знаешь об ужасающей бедности миллионов людей в города и селах, невольно вспоминаешь, что говорили основоположники научного социализма о капитализме почти 160 лет тому назад, в 1849 году, применительно к тогдашней Англии: «На одной стороне – несметные богатства и избыток продуктов, которыми не в силах овладеть покупатели. На другой стороне – громадная масса общества, пролетаризированная, превращенная в наемных рабочих и именно поэтому оказавшаяся не в состоянии присвоить этот избыток продуктов. Раскол общества на немногочисленный непомерно богатый класс и на огромный неимущий класс наемных рабочих приводит к тому, что это общество задыхается в своем собственном изобилии, в то время как огромное большинство его членов едва защищено или совсем не защищено от самой крайней нужды. Такое состояние общества с каждым днем становится все более нелепым и все более ненужным. Оно должно быть устранено, и оно может быть устранено».

Возможен новый общественный строй, отмечали Маркс и Энгельс, «при котором исчезнут современные классовые различия и при котором – по-видимому, после короткого, связанного с некоторыми лишениями, но, во всяком случае, очень полезного в нравственном отношении переходного времени – средства для существования, пользования радостями жизни, получения образования и проявления всех физических и духовных способностей в равной мере, со все возрастающей полнотой, будут предоставляться в распоряжение всех членов общества благодаря планомерному использованию и дальнейшему развитию уже существующих производительных сил, при обязательной для всех членов общества обязанности трудиться» (Соч., т.22, с.212).

Справедливость этого предвидения гениев человечества была подтверждена опытом социалистического строительства в СССР. И хотя социализм на постсоветском пространстве потерпел временное поражение, путь к обществу социальной справедливости указан и успешно опробован. Но за возвращение на этот путь, с учетом накопленного опыта – и положительного, и отрицательного, предстоит серьезно побороться.

Георгий КРЮЧКОВ, народный депутат Украины III-IV созывов.



(Продолжение следует).

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