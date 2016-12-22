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22.12.2016 Приватная афера Ситуация вокруг судьбы «Приватбанка» продолжает будоражить и простых вкладчиков, и высоколобых аналитиков. Подтверждаются догадки экспертов, что национализация «Привата» является ключевым условием сотрудничества с МВФ. А от финансовых мудрецов из этого ведомства, как хорошо известно, добра ждать не приходится!

КАК заявил во время пресс-конференции в Брюсселе вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, по состоянию на вечер пятницы, 16 декабря, в «Приватбанке» хранилось 7,5 миллиарда гривен наличными. «Государство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранность средств клиентов», – бодро пообещал Кубив, добавив, что каждое физическое лицо, вкладчик «Привата», будет иметь гарантированный государством возврат 100 процентов суммы вкладов. В то же время, по сообщению представителя еще прежнего правления банка, ежедневно через систему банкоматов вкладчики снимают до двух миллиардов гривен! Зависает простой арифметический вопрос: на сколько дней хватит этих семи с половиной миллиардов?

Как мы уже отметили, едва ли украинских вкладчиков «Приватбанка» может успокоить тот факт, что практически все западные издания с удовлетворением отмечают: мол, Украина наконец-то выполнила одно из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ. При этом западные СМИ не утруждают себя детальным анализом того, как пройдет и к чему приведет национализация «Приватбанка». Зачем им чужая головная боль? Публикации, вышедшие в последние дни, в основном только констатируют факты.

The Wall Street Journal цитирует аналитика западного банка, пожелавшего остаться неизвестным: «Это (национализация. – Ред.) положительный фактор, но первые шоки будут довольно болезненными». По его мнению, эти шоки испытает на себе в том числе и украинская гривна.

Как пишет CNBC, не исключаются и политические шоки. Издание напоминает, что оппозиционные силы в Украине практически все время после 2014 года призывают к досрочным выборам, перевыборам, используя, в частности, при этом настроения вкладчиков украинских банков-банкротов. Например, лидер Радикальной партии Олег Ляшко прямо обвинил главу НБУ Валерию Гонтареву в бедах «Приватбанка». Другой оппозиционный депутат назвал его национализацию величайшей кражей из украинского бюджета в новом тысячелетии, пишет CNBC.

Как всегда особо осведомленный Spie­gel напоминает, что у президента Порошенко довольно давний конфликт с основным акционером банка Коломойским – еще с тех пор, когда Коломойский был губернатором Днепропетровской области. Вместе с другими немецкими СМИ Spiegel цитирует топ-менеджеров «Приватбанка», которые утверждают, что решение о национализации стало следствием давления многочисленных информационных атак на банк, в то время как англоязычные СМИ пишут об этом гораздо реже.

Да и сейчас украинский сегмент Интернета переполнен всякими слухами, советами вкладчикам, которые только усиливают панику, поднимают ажиотаж на новые уровни, что едва ли способствует нормализации работы банка. Деньги, как известно, любят тишину.

Если правительство Украины не сможет расплатиться с клиентами национализированного банка, оно будет вынуждено объявить дефолт по внутренним обязательствам. Такого мнения придерживается большинство экспертов.

Дыру размером почти в 5,5 миллиарда долларов, образовавшуюся в результате деятельности акционеров «Приватбанка», залатать не так просто. Такая сумма просто неподъемная для украинской экономики. Если «Приватбанк» передадут на санацию «Ощадбанку», последний может не устоять под грузом общих проблем с долгами, капитализацией и просрочками. Тогда под ударом окажется практически все население Украины. Ведь в «Ощадбанке» и «Приватбанке» в общей сложности обслуживаются более 40 миллионов клиентов.

Большие сомнения вызывает у экспертов и финансовая состоятельность правительства Украины…

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