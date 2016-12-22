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22.12.2016 Дела давно минувших дней В конце декабря исполняется 400 лет со времени выхода первой книги, напечатанной на землях центральной и восточной Украины, – «Часослова». В 1612 году монахи Киево-Печерской лавры под руководством наместника монастыря архимандрита Елисея Плетенецкого основали в Радомысле (в нынешней Житомирской области) первую в центральной Украине фабрику по производству бумаги для типографии Киево-Печерской лавры. По рекам Мыка, Тетерев и Днепр она доставлялась в обитель.

Именно на бумаге Радомышльской мануфактуры в 1616 году была напечатана первая книга Киево-Печерской типографии – «Часослов», содержащая тексты из Библии и Псалтыря. Есть исторические свидетельства, что «Часослов» долго выполнял функции учебника.

Наблюдать процесс изготовления бумаги по древним традициям можно и сегодня. В 2012 году «папiрню» восстановили, и она является частью историко-культурного комплекса «Замок Радомысль».

Субстанция, из которой изготавливают бумагу, представляет собой размокшую в специальном растворе смесь крапивы, льна и конопли. Затем взвесь извлекают из воды, придают форму листа с помощью валика и высушивают. Конечно, бумага, которой пользовались наши предки, уступает по качеству современной – грубоватая, шероховатая, волокнистая. Но когда держишь в руках это рукотворное чудо с текстом, отпечатанным кириллицей, как бы приобщаешься к славным делам предков и понимаешь, откуда «есть пошла» современная книга.

На днях в Национальном Киево-Печерском заповеднике состоялось торжественное спецпогашение художественного конверта с оригинальной маркой по случаю 400-летия «Часослова».

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