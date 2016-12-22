сегодня: 22 декабря, четверг
карта сайта обратная связь расширенный поиск
 искать

Выпуск № 146 от 22 декабря 2016 г.
 
Регистрация Вход
ПЕРВАЯ ПОЛОСА ВЛАСТЬ ПОЛИТИКА РЕГИОНЫ ЖИЗНЬ РЕКЛАМА ПАРТНЁРЫ КОНТАКТЫ ПОДПИСКА
Подписаться на наше издание через Интернет можно на сайте ГП "Пресса" www.presa.ua с помощью сервиса "Подписаться On-line"
Акценты дня



Архив

  « Декабрь 2016 »  
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

   Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Слово о «Часослове»

Слово о «Часослове»
22.12.2016

Дела давно минувших дней

В конце декабря исполняется 400 лет со времени выхода первой книги, напечатанной на землях центральной и восточной Украины, – «Часослова».

В 1612 году монахи Киево-Печерской лавры под руководством наместника монастыря архимандрита Елисея Плетенецкого основали в Радомысле (в нынешней Житомирской области) первую в центральной Украине фабрику по производству бумаги для типографии Киево-Печерской лавры. По рекам Мыка, Тетерев и Днепр она доставлялась в обитель.
Именно на бумаге Радомышльской мануфактуры в 1616 году была напечатана первая книга Киево-Печерской типографии – «Часослов», содержащая тексты из Библии и Псалтыря. Есть исторические свидетельства, что «Часослов» долго выполнял функции учебника.
Наблюдать процесс изготовления бумаги по древним традициям можно и сегодня. В 2012 году «папiрню» восстановили, и она является частью историко-культурного комплекса «Замок Радомысль».
Субстанция, из которой изготавливают бумагу, представляет собой размокшую в специальном растворе смесь крапивы, льна и конопли. Затем взвесь извлекают из воды, придают форму листа с помощью валика и высушивают. Конечно, бумага, которой пользовались наши предки, уступает по качеству современной – грубоватая, шероховатая, волокнистая. Но когда держишь в руках это рукотворное чудо с текстом, отпечатанным кириллицей, как бы приобщаешься к славным делам предков и понимаешь, откуда «есть пошла» современная книга.
На днях в Национальном Киево-Печерском заповеднике состоялось торжественное спецпогашение художественного конверта с оригинальной маркой по случаю 400-летия «Часослова».

 

Автор: Валерий ПОЛИЩУК.
КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0
 
 
 
   
© Рабочая Газета, 2008-2010.
Создание сайта Limenet