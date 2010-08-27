20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г.

УКРАИНА

• Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 11 регионах Украины и Киеве, сообщила заведующая Украинским центром гриппа и острых респираторных инфекций Министерства здравоохранения Татьяна Дыхановская. Самые высокие показатели заболеваемости – в Черновицкой области, самые низкие – в Закарпатской.

• В столичном метрополитене начали изымать из оборота привычные жетоны. Планируется до конца 2017 года отказаться от них и полностью перейти на бесконтактную оплату проезда, сообщает hromadske.ua. Организаторы нововведения полагают, что в первую очередь это сэкономит личное время пассажиров – им больше не понадобится стоять в очередях.

• «Мы живем в ситуации, когда государственный долг (внутренний и внешний) находится на отметке около 90 процентов валового внутреннего продукта, – высказался на сайте «Голос. ua» экономист Олег Устенко. – Это означает, что порядка пяти процентов от нашего ВВП мы отдаем только за обслуживание наших долгов и как выплату процентов по нашим внутренним и внешним долгам. Это колоссальная сумма».

• Падают объемы строительства в Украине. Если в 2010-м доля отрасли в ВВП Украины составляла 3,28 процента, то в 2016 году ориентировочно не превысит 2,14 процента, пишет ubr.ua. Одна из главных причин – высокая степень зависимости национальной экономики от динамики мировых цен на сырьевых и продовольственных рынках.

• Европейский союз не будет «тянуть» Украину, заявил в ходе телевизионного ток-шоу «Черное зеркало» политический эксперт Вадим Карасев. «В Украине нет геополитического смысла, – считает он. – Как говорится, Украина не является витриной для Европы, в отличие от Польши, которая в 90-х получила от Европы все. Европа не знает, что с нами делать, и проблема совсем не в безвизовом режиме».

• В Черкасской области елочных браконьеров в этом году будут ловить с помощью квадрокоптеров, тепловизоров и фотоловушек. Такие новейшие технологии, кроме традиционного патрулирования, используют теперь здешние лесхозы, пишет «Еспресо».

ЗА РУБЕЖОМ

• В Болгарии в селе Кирееве Видинской области установили памятник советским воинам – капитану Афанасию Сиухину и рядовому Петру Воробьеву, сообщает Regnum. Они погибли в 1944 году при освобождении территории от немецко-фашистских захватчиков. В торжественной церемонии открытия участвовали представители местной администрации, болгарские политики, российские дипломаты и местные жители.

• В Якутии разбился Ил-18 с военнослужащими. Самолет летел в Тикси из Екатеринбурга и рухнул в нескольких десятках километров от пункта назначения, развалившись на три части. Возгорания не было. На борту, по сообщениям РИА «Новости», находилось до 39 человек. Выжить удалось пятерым. Раненых эвакуируют с места катастрофы.

• Китайское военное судно подобрало в Южно-Китайском море подводный беспилотник США, всплывший на поверхность. Пекин назвал такие субмарины, по сути, разведывательным средством. Пентагон требует немедленно вернуть захваченный подводный аппарат.