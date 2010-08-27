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Украинская проблематика на сегодняшний день не находится в главных приоритетах европейского сообщества, которое озабочено куда более насущными для него задачами.





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20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г. Стремление правящей партии ограничить работу СМИ и голосование за бюджет вызвали в Польше крупнейший политический кризис за последние десять лет.

ВСЕ видеокартинки, которые сейчас показывают нам из Варшавы, очень напоминают декабрь 2013 года в столице Украины: толпы замерзшего народа с национальными флагами и флагами Евросоюза, суп из полевых кухонь, и кричалки, как в Киеве, но с польским акцентом: «Razom nas bahato, i nas nie podolaty». Но, все это, как утверждают местные эксперты, только визуальное сходство.

Начались протесты утром в пятницу, когда часть польских изданий объявила «день без политиков» в ответ на предлагаемый парламентом проект, ограничивающий работу журналистов. Во второй половине дня депутат оппозиции Михал Щерба вынес листок с лозунгом «Свободные СМИ в парламенте». Когда депутат не отреагировал на замечание спикера Марека Кухциньского, тот вообще выгнал Щербу из зала. После этого решения на трибуну вышла большая группа депутатов оппозиционных партий всех толков – от правых до либеральных – и начала скандировать: «Нет – цензуре», «Свободные СМИ», «Верните депутата». Блокирование трибуны, в отличие от украинской традиции, явление исключительное в истории польского парламентаризма.

После этого события начали развиваться лавинообразно: пока оппозиционеры блокировали трибуну, правящая партия обвинила оппозицию в дестабилизации и даже в хулиганстве и перенесла заседание в соседний зал. Там они начали голосовать за государственный бюджет руками. Все внесенные оппозицией поправки к бюджету отклонили в одном пакетном голосовании. Оппозиция заявила о незаконности голосования из-за отсутствия кворума и пообещала подготовить на спикера сейма обращение в прокуратуру.

Как и в Киеве в 2013 году, пригодились социальные сети. С их помощью оппозиционное движение Комитет защиты демократии (KOD) собирало под сеймом несогласных, на улицу вышли тысячи сторонников оппозиции. В ночь с пятницы на субботу полиция силой оттеснила демонстрантов, пытавшихся не выпустить из здания сейма премьер-министра Беату Шидло и депутата от Партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Последний, по утверждениям оппозиции, является реальным руководителем страны, управляет и президентом, и правительством.



ТАК солидарность с журналистами стала толчком к протесту. Но подлили масла в огонь и нарушения парламентской процедуры. Сейчас правящая партия всячески старается свести протест к возмущению по поводу ситуации с журналистами – таким образом загасить протест.

Однако действия PiS по отношению к оппозиции внутри страны всегда отличались бесцеремонностью и грубыми провокациями. Как считает главный редактор Мультимедийного портала украинцев Польши Игорь Исаев, схема такова: раздуть пожар, обвинить в нем вторую сторону и тут же рваться спасать страну от этого стихийного бедствия. Диалог со второй стороной в этой схеме – фейк, дань телекамерам, ничего не стоящая дипломатия, он с самого начала обречен на провал. Значение имеет только сила.

Три крупнейшие оппозиционные партии – Гражданская платформа, Современная и Крестьянская – считают пятничное заседание сейма незавершенным, а принятый бюджет нелегитимным. Их депутаты продолжают оставаться в здании парламента. Оппозиционеры требуют, чтобы за закон о бюджете проголосовали повторно 20 декабря, и также допускают необходимость досрочных выборов.

За досрочные выборы высказался и экс-президент Польши Лех Валенса. Партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» не способна управлять Польшей, заявил экс-президент, комментируя парламентский кризис в стране. «С самого начала PiS нарушает основы права… и поэтому не может править Польшей. Вопрос только в том, как PiS должна уйти: уйдет ли путем референдума, демократическим образом, или сдастся сама. Ей (партии) нужно будет очень сильно помочь», – заявил Валенса в эфире телеканала TVN24. По его мнению, «PiS предлагает средневековые методы». Неподходящим для управления страной Валенса считает и лично лидера правящей партии Ярослава Качиньского. Он напомнил, что еще до авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб брат Ярослава, заявлял, что «если где-то появляется Качиньский, это к несчастью». Кроме того, Валенса призвал уйти в отставку и действующего главу государства Анджея Дуду.



КАК и в Киеве, в Варшаве, кроме протестов антиправительственного Комитета защиты демократии, есть и свой «Антимайдан», образовавшийся вокруг клубов «Газеты польской», правоконсервативного католического издания, поддерживающего PiS. Их воскресный митинг назывался «В защиту демократии» – это акция «поддержки законно избранного правительства и выступление против попытки переворота со стороны бывших работников спецслужб, коммунистов и аферистов».

Именно «Антимайдану» были адресованы экстренные субботние обращения польского президента Анджея Дуды и премьер-министра Беаты Шидло. Вместо того чтобы попытаться разрядить ситуацию, их обращения были направлены на мобилизацию собственного электората в борьбе с врагом. «Крики, сеяние смятения, дестабилизация – это те методы, которые, к сожалению, стали инструментом борьбы оппозиции, – грозилась в своем выступлении Беата Шидло. – Это вредители Польши, предатели общего блага, которые путем конфликта хотят построить свою идентичность. Это огромная ошибка».

По мнению того же Игоря Исаева, парадокс заключается в том, что обе стороны протестуют под лозунгом «защиты демократии в Польше». Одни только подчеркивают, что защищают страну от неконституционных процедур авторства правящей партии, а вторые – что защищают родину от конституционного переворота оппозиции.

Пока же ситуация в Польше остается крайне запутанной и противоречивой. Трудно понять, кто заинтересован раскачать Польшу на цветную революцию.

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