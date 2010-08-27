20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г.

Коварный «Шизун»

ПОМНИТЕ, соотечественники, план «Шатун», выкраденный славными украинскими разведчиками непосредственно из Кремля? Он действует! Это на прошедшей неделе подтвердил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Он заявил, что российские хакеры вот уже на протяжении недели предпринимают усиленные кибератаки на информационную инфраструктуру Министерства финансов страны, казначейской службы и ряда негосударственных организаций. Для того, чтобы дестабилизировать финансово-банковский сектор Украины перед новогодними праздниками. Цель этих атак не укрылась от соколиного глаза Турчинова – для срыва кампании по социальным выплатам. Турчинов не только ткнул пальцем в злодеев: кибератаки «заранее спланированы и скоординированы из единого центра, размещенного в РФ». Обнажил глава СНБО и сверхзадачу «страны-агрессора»: «Это является очевидной попыткой сорвать бюджетный процесс, который впервые за более чем 17 лет идет по графику».

Я что-то не припоминаю, чтобы не то что за 17, а за все 26 лет принятие бюджета в Украине «шло по графику». Видимо, план «Шатун» был заготовлен и введен в действие сразу после 1991 года.

Кстати, относительно «Шатуна». Я думаю, что этот план действительно существует и был придуман в ФСБ специально для нынешних правителей Украины. Типичный интернетовский фейк, выполня­ющий роль дразнящей дезинформации. Специально грубо сляпанная кукла для тех, кто с радостью верит любой чуши, выполненной в стиле оголтелой русофобии. И цель подобных планов более чем понятна. Думаю, что в ФСБ план «Шатун» имеет второе, служебное название – план «Шизун», ибо планировался для лиц определенной психиатрической категории потребителей.

Скажу больше: Турчинов не одинок, план «Шизун» действует и в Европе, и в США, и даже в Польше. Его цель – показать полный иди­отизм власть имущих в странах Запада, свихнувшихся на русофобии.

Приведу три примера. Член Европейского совета по международным отношениям(!) Густав Грессель (информация от Bild, подтвержденная видеороликом в Интернете) предупредил о возможности дестабилизации Россией предстоящих выборов в Германии с помощью массовых домогательств мигрантов к немецким женщинам. Но и это еще не все. «Достоверность, не требующая доказательств» введена в ранг большой политики: немецкие МИД и МВД уже работают над предотвращением возможной опасности. По словам Гресселя, в федеральном правительстве и бундестаге все ждут информационных атак от России. Во многих властных кабинетах в Берлине наблюдается «чувство тревоги».

Даю краткую справочку. «Чувство тревоги» – это психическое расстройство. Может вызывать всяческие нехорошие побочные эффекты, самый безобидный из которых самопроизвольное моче­испускание.

В минобороны Швеции считают, что на трубы для газопровода «Северный поток-2» русскими могут быть установлены прослушивающие устройства. А порт Слите может быть использован для высадки русского десанта на острове Готланд. Десант, понятно, выскочит непосредственно из трубы, проложенной по дну морскому недалеко от Готланда. Тут шведские генералы слегка недофантазировали, придется им помочь: возглавлять десант будет князь Меньшиков, ближайший друг Петра Первого, поскольку он считает, что «не добил» шведов под Полтавой.

В США было заявлено, что кибератаками на серверы Хиллари Клинтон руководил лично Путин. Посредством собственного смартфона, произведенного в США.

Словом, браво ФСБ, «Шатун-Шизун» работает безотказно, по принципам, оглашенным еще Петром Алексеевичем Романовым: «Дабы дурь каждого видна была!»

Крым – наш! И золото – наше!

В РЯДАХ постмайданных патриотов радость и ликование: нидерландский суд решил отдать экспонаты крымских музеев Украине. Этим эпохальным событием полны все украинские новостные эфиры. Однако, как говорили в середине ХХ века в Одессе: «Ночной эфир струит кефир». Кефира никто не заметил, а он есть. И весьма кислый.

Во-первых, представители крымских музеев подали апелляцию, и продвинутые юристы нидерландского разлива говорят, что решение не устоит. Во-вторых, принимая чисто политическое решение, суд вляпался в не менее политическое гуано: принимая решение в пользу Украины, суд тем самым подтвердил, что Крым – это Россия. Интереснейший расклад получается: Нидерланды не признают, что Крым «де-юре» часть России, а нидерландский суд это признал! В-третьих, пока суд сочинял решение, евробюрократы перенесли рассмотрение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима на апрель 2017 года. Вот такая накладка на ликование…

НЕ благая весть

И НАПОСЛЕДОК еще одна, совсем не благая весть. Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Руден обрубил возможность выделения очередного транша. А потом перешел к явным издевательствам. По его словам, Киев должен не только выполнить условия фонда (борьба с коррупцией, например), но и достичь определенных договоренностей по суверенному долгу перед Россией. И то ли добавил, то ли добил: Украине потребуется «целое поколение», а то и «десятилетия» для того, чтобы достичь уровня развития стран Восточной Европы, уже являющихся членами ЕС.

Это третий акт. Ружье выстрелило. Занавес.