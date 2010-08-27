20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г.

Так відповів юним киянам герой цього нарису тракторист Василь Підгірний на запитання, навіщо напередодні зими у столичному парку Тараса Шевченка він поливає кущі й дерева.

В руках – вологи струмінь

ВАСИЛЬ Підгірний, статечний чоловік у теплій зеленій куртці, глибоко вдихнувши свіжого повітря, приєднує до поливальної системи трактора розташовану на причепі бочку з водою і зараз підніметься в кабіну, запустить двигуна, натисне кнопку уповільненого руху й, тримаючи в руці шланг, із дверцят спрямує живильний струмінь під кущі.

Робота ніби звичайна, нічого особливого, але Підгірному до вподоби. Виконує її з допомогою трактора «Слобожанець», створеного ще за кресленнями радян­ських конструкторів. Дизайн вищого класу. На дизельному пальному. В кабіні комфортно – ні пилу, ні запаху гару. Замість важелів – кнопки. Працювати на такій машині саме задоволення. «Молодці харків’яни, – подумки хвалить тракторист, – зберегли вміння робити добротну техніку».

Тихий гуркіт двигуна вплітається в ранкову тишу парку Шевченка. Душа тракториста радіє черговому робочому дню, бо своєю працею він додає привабливості улюбленому місцю відпочинку киян і гостей міста. Он уже прямують на прогулянку літні чоловіки й жінки. Дитячий майданчик заповнюється дзвінкоголоссям малечі. До її послуг гойдалки, дерев’яні гірки-перелази, пісочниці та інші забави. От-от дочка Тамара приведе сюди і Павлика – його любого дворічного внучка-стрибунця.

Тим часом трактор встигає обійти зелене коло, в центрі якого височіє пам’ятник Великому Кобзареві. Підгірний скеровує машину на алею, обсаджену обабіч такими ж кущами. На повороті зупиняє машину, пропускаючи гурт хлопчаків і дівчаток з миловидою вихователькою.

– Дядьку, а навіщо ви поливаєте? – лунає запитання котрогось із них. Гурт зацікавлено зупиняється.

Василь на мить вимикає двигуна й охоче відповідає:

– Укорінюю красу природи, красу життя. Перед входженням у зиму коріння має добре напитися. Тоді йому не страшний холод. Витримає сильні морози і здоровим зустріне весну. Потім тут розпустяться квіти на радість вам і всім людям. Ви ж любите красу природи?

– Любимо! – хором відповідає юнь.

Гурт рушає далі. А тракторист продовжує поїти живильною вологою самшит, бузок та іншу декоративну рослинність парку. Завтра він поливатиме каштани, липи, берези й столітні дуби...

Царське ім’я

НАРОДИВСЯ Василь Підгірний удосвіта 14 січня 1953 року в селі Сорочинці, що на Полтавщині. Того ранку по хатах за давньою традицією ходили засівальники. Звідусіль долинало: «Сію-вію, посіваю, щастя, радощів бажаю. З празником, з Новим роком, з Василієм вітаю. Будьте здорові!»

Коли таке вітання пролунало у світлиці Підгірних, батько, тракторист колгоспу Федір Артемович, аж засяяв: «Сам бог послав ім’я. Буде Васильком».

Четири старші дочки, дві з яких – близнята, безмежно раділи братику. Щаслива мати, Ярина Олексіївна, десь вичитала, що ім’я Василь означає «цар». Ото б ще й доля випала йому царська.

Якби ж так складалось, як бажалось… На ярмарку в Сорочинцях, куди приїхала сила-силенна людей, сонного півторарічного Василька з возу викрали злодії. Наздогнала їх міліція аж поблизу Пирятина.

А місяців через три родину спіткало інше лихо. У матері трапився серцевий напад, і вона нев­довзі померла. Не встигли отямитися від гіркої втрати, як під час нічної оранки в полі під гусеницями трактора загинув батько. Поховали його поряд із матір’ю. А сиріт віддали до Пирятинського дитбудинку…

– Там усі ми закінчили школу, – розповідає Василь Федорович. – Старші сестри Валентина і Софія вступили до вузів, одна стала вчителькою молодших класів, інша агрономом. Заміжні, живуть у рідному селі. Близнята Рая і Тая працювали медсестрами, з родинами оселились у батьків­ській хаті.

Усі вони живі-здорові. Вже пенсіонерки. Мають присадибні господарства, вирощують городину й домашню живність. Без цього на жалюгідні пенсії не прожити. Коли я з дружиною навідуюся до них, зустрічають весело: «Цар приїхав!..»

Батьковою стежкою

– А ЯК склалася доля самого «царя»? – запитую Підгірного під час обідньої перерви.

– Тодішня влада, спасибі їй, подбала про нас, – відповідає Василь Федорович. – У люди, як я вже казав, вибилися сестри. Я закінчив курси трактористів, до армії орав, волочив, боронував колгоспні лани. Був стахановцем, одержував нагороди. Не забуду урочистих проводів на службу, коли кароока Оленка слізьми залила вперше одягнену вишиванку.

Служив механіком-водієм танка в Закарпатті. Звільнившись у запас, приїхав додому, а Оленка вже вчиться в Київському педінституті. Подав документи на факультет механізації Київської сільгоспакадемії.

Оленку за наукові здібності залишили на кафедрі соціальної педагогіки. Ми з нею побралися, коли я був на п’ятому курсі, винаймали куток. Разом із дипломом одержую направлення в розпорядження Пирятинського управління механізації. За тодішнім законом я мав відпрацювати два роки. А Оленка вже на восьмому місяці. Везу довідку в Пирятин. Там мудрі люди видають відкріплення, і я влаштовуюсь інженером у Київзеленбуд. Перед розвалом великої країни одержали двокімнатну квартиру в Голосієво.

Коли «розбушувалася» демократія, ми на собі відчули й відчуваємо і кризу, і затримку зарплати, і скорочення кадрів, і наругу цін та жорстоких тарифів. Не оминула нас і війна в Донбасі.

– То ви зараз хто?

– Змінний тракторист. Кличуть, коли штатні не встигають.

– Тобто з батькової стежки не сходите? А дружина?

– Професор. Дає приватні консультації.

– Дітей багато?

– Одна дочка. Заміжня за льотчиком, який зараз в АТО. Подумки вся родина з ним літає…