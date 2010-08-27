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Украинская проблематика на сегодняшний день не находится в главных приоритетах европейского сообщества, которое озабочено куда более насущными для него задачами.





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Главная / ДИСКУССИЯ / Размышляя над итогами уходящего года

20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г. НОВЫЙ режим сразу же показал свой жестокий, человеконенавистнический характер. Обществу в качестве государственной навязана, в нарушение Конституции, национал-шовинистская идеология, а фашистские, по существу, методы все больше стали входить в практику государственных органов. С особой злобностью радикалы обрушились на русский язык, являющийся родным или которым преимущественно пользуется большинство граждан Украины.

Это буквально взорвало ситуацию на востоке и юго-востоке страны, особенно в Донбассе, где преобладает русскоязычное население и где длительное время, несмотря на конфликтные ситуации, возникавшие время от времени в других регионах страны, обстановка оставалась относительно спокойной.

В отношении жителей Донецкой и Луганской областей была развернута бешеная пропагандистская кампания, их обвинили в сепаратизме и терроризме. Против мятежного населения Донбасса обрушена вся карательная система, включая регулярные вооруженные силы и незаконные военизированные формирования, находящиеся на содержании олигархических кланов. «Самопоміч» откровенно призывала «відгородитись від «гангрени», і нехай собі конають». Происходящее было названо и продолжает называться Антитеррористической операцией (АТО) или «гибридной войной с Россией», хотя официально состояние войны не объявлено Верховной Радой – единственным государственным органом, имеющим право это сделать.

Фактически имеем дело с войной правящего режима против своего народа, его права жить по-своему, отстаивать свои интересы и убеждения. Она уже унесла жизни более 10 тысяч граждан – военных и гражданских, в том числе детей, женщин, пожилых людей. Десятки тысяч ранены. Около 1 миллиона 700 тысяч (по официальным данным) лишились крова. Став вынужденными перемещенными лицами, многие из них вынуждены искать пристанище за пределами своей страны. Разрушены экономика, социальная сфера Донбасса, что сказывается на положении всей страны. В третью зиму многие жители региона вступили, как и грозился президент еще в 2014 году, в невыносимых условиях – без тепла и воды.

Истинную сущность того, что происходит в Донбассе, Порошенко выразил, скорее всего, сам того не осознавая. Выступая недавно на одном из международных форумов в Польше, он заявил, что страна воюет, чтобы похоронить в головах у некоторых СССР. «Советский Союз – не в документе и не в Беловежской пуще, – сказал президент, – он в головах, и в этом смысле Советский Союз до сих пор не похоронен, и, извините за откровенность, но Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский Союз в головах у некоторых, потому что ДРУГОГО ПОВОДА ДЛЯ ВОЙНЫ ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВУЕТ (выделено мною. – Г.К.). То есть не отражение «агрессии России», о чем денно и нощно трубят парламентарии и высокопоставленные государственные чиновники, лживая украинская пропаганда, а стремление вытравить у миллионов жителей Донбасса память о великой Советской стране, желание и впредь жить в дружбе с народами России – в этом смысл так называемой антитеррористической операции, ибо «другого повода для войны, по признанию Порошенко, не существует». Именно с этой целью находящихся в состоянии крайнего отчаяния жителей неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей (как и Крыма) лишают водо- и энергоснабжения, продовольственного обеспечения, возможности обучать детей в отапливаемых школьных помещениях, то есть обрекают на вымирание.

И делается это, как видим, не только по призыву обезумевших нацистских головорезов, а в соответствии с установками главы государства.

К сожалению, на это безучастно взирает Европа, кичащаяся своей «приверженностью демократии, принципам гуманизма, правам и свободам людей».

Радикальные изменения негативного характера коснулись всех сфер государственной и общественной жизни страны. Пожалуй, самым опасным является то, что в стране произошла деградация власти, всех ее ветвей и институтов, включая парламент, который превратился в позорное олицетворение безответственной болтовни и политической коррупции. Грубо нарушаются законность и правопорядок, не обеспечиваются декларированные в Основном Законе права и свободы человека и гражданина. Беззащитность масс перед произволом беспрецедентно коррумпированного чиновничества, разгулом преступности, посягательствами на жизнь, здоровье, имущество – такова сегодняшняя наша реальность.

Верховной Радой штампуются десятки законов, нарушающих Конституцию, признанные в демократическом мире права и свободы. Цинично попирая требования Закона о Регламенте, спикер Парубий может ставить (до 10 и даже 20 раз) на повторное голосование законопроекты, если они не находят поддержки большинства депутатского корпуса, пока за них не проголосуют измочаленные народные депутаты. Именно так был принят, в частности, закон о назначении на пост генерального прокурора Украины Луценко, не имеющего ни юридического образования, ни опыта работы в органах прокуратуры, но угодного президенту Порошенко.

Законами о так называемой люстрации и декоммунизации растоптаны общепризнанные права и свободы граждан, презумпция невиновности, индивидуальная ответственность лиц, совершивших правонарушения, установленные вступившими в законную силу судебными приговорами, заменена коллективной ответственностью тех, кто работал на соответствующих должностях или состоявших в каких-то политических партиях, независимо от того, совершили ли они какие-либо преступные деяния. По мнению Венецианской комиссии, эти законы «не соответствуют демократической практике европейских государств». А по заключениям правовых управлений аппарата Верховной Рады Украины, каждый из указанных правовых актов нарушает до полутора десятков статей украинской Конституции. «Несовершенство» закона о люстрации признавал президент Порошенко, тем не менее подписал его. Официальные должностные лица Украины заверяли Венецианскую комиссию, что ее замечания будут учтены и в законы внесены необходимые изменения. С тех пор прошло более двух лет, но ничего для этого не сделано. Десятки тысяч людей унижены морально, их законные права попраны, судьбы растоптаны.

Обращает на себя внимание реакция парламентариев на обнародование экс-народным депутатом Онищенко фактов скупки президентом Порошенко и другими деятелями в своих интересах голосов депутатов. Оказывается, для них это не является новостью. Они хорошо знают, что коррупция в украинском парламенте стала общим правилом, что голосами торгуют все – мелкие депутатские объединения, крупные фракции и отдельные депутаты, что, затратив на предвыборную кампанию огромные суммы денег, «народные избранники» заходят в парламент, чтобы не только «отбить» затраты, но еще и «заработать». И это многим, если не большинству, удается. Парламентариев обеспокоили не ставшие достоянием общественности позорные факты, а то, как отреагирует на них Европа, как посмел пойти на такой шаг Онищенко, длительное время являвшийся у того же президента скупщиком депутатских голосов.

Случившееся, конечно же, незамедлительно должно было стать поводом и основанием для отставки или отстранения от должностей причастных к коррупционным деяниям чиновников. В демократических государствах в подобных случаях так и поступают. В Украине наивно рассчитывать на принципиальное реагирование парламента, чей депутатский корпус в значительной мере поражен вирусом коррупции как средства обогащения.

Обнаглевшие неонацисты осуществляют жестокий террор над политическими противниками и оппонентами. Фашиствующие молодчики то и дело устраивают шумные сборища, массовые шествия под нацистской символикой. Обскурантистский характер приобрела кампания по сносу памятников, переименованию улиц, площадей, городов, других населенных пунктов и иных объектов. Происходящее сейчас в Украине напоминает шабаши гитлеровцев в Германии 30-х годов прошлого века.

Некоторые провластные политологи, особенно подвизающиеся на различных шоу на российских телеканалах, будучи не в состоянии отрицать указанные факты, пытаются убедить телезрителей в том, что «это всего лишь отдельные, не стоящие внимания эксцессы экзальтированной молодежи, не поддерживаемые властью». Но это же заведомая неправда. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть и послушать хотя бы неделю репортажи с заседаний Верховной Рады, передачи украинских телевидения и радио. «Законодателем» в этом неблаговидном деле выступает так называемый Институт национальной памяти, которому придан статус центрального органа исполнительной власти. Он специализирован на извращении исторической правды, обосновании и нагнетании махрового антикоммунизма и русофобии. С нацистскими, порой откровенно расистскими, сентенциями выступают некоторые государственные деятели, как это позволил себе, например, министр культуры, заявивший недавно, что жители Запорожья, Донецка, Черкасс, других городов «не имеют генетических корней украинства». Но это не получает ни отпора, ни осуждения со стороны высших должностных лиц государства. Безнаказанно действуют незаконные вооруженные формирования, используемые различными политиканами в качестве опоры в междоусобной борьбе за власть.

Три года властвования неонацистов, особенно итоги уходящего 2016 года засвидетельствовали, что государственный переворот 2014 года явился одним из самых трагических зигзагов в истории Украины, а установленный в результате переворота режим проявил себя как самый деструктивный, не способный обеспечить нормальную жизнь в стране.

Украина после реставрации капитализма в социально-экономическом развитии отброшена на несколько десятилетий назад. Ее валовый внутренний продукт составляет сегодня около 62 процентов, а в долларовом измерении лишь немногим превышает треть от уровня 1990 года. Обесценилась почти в три с половиной раза после 2013 года национальная денежная единица гривна. Колоссально вырос государственный долг, достигший почти 90 процентов объема валового внутреннего продукта. Экспортный потенциал за последние два года уменьшился почти наполовину.

Украина в ходе «углубления европейской интеграции» все больше превращается в аграрно-сырьевой придаток Европы и поставщика дешевой рабочей силы. Так, по данным Украинского союза промышленников и предпринимателей, примерно 70 процентов нашего экспорта составляет сырье. В 2015 году только в Польше работали около миллиона украинских граждан, а по итогам нынешнего года готовятся принять еще один миллион. Среднемесячная зарплата, составляющая у нас менее 190 евро (200 долларов), там приближается к 1 тысяче евро. В Венгрии также принято решение трудоустроить 350 тысяч украинцев. Аналогично поступают в Словакии, странах Балтии, Израиле. Критических размеров достиг импорт продукции легкой, фармацевтической промышленности. Даже продовольственных продуктов, при огромных возможностях сельскохозяйственной отрасли и сравнительно устойчивом ее развитии, завозится 44 процента от потребности, сельхозмашин – 80 процентов.

Со стороны руководителей правительства раздаются оптимистичные заявления о том, что падение экономики достигло дна, ситуация стабилизировалась, начался подъем. Но, по расчетам экономистов, для выхода нашей экономики на уровень 2013 года, когда произошел ее обвал, потребуется не менее 6-7 лет при условии, что ее годовой рост будет составлять не менее трех процентов. Однако в условиях, когда свыше 80 процентов основных производственных фондов в стране изношены, а предприятий, внедряющих новую технику и новейшие технологии, у нас всего 16 процентов, это слишком оптимистичный прогноз. К тому же развитые государства, где доля инновационно активных предприятий составляет 70-80 процентов (в Японии – 95 процентов) и преобладает пятый технологичный уклад (в украинской экономике он едва достигает 10 процентов), за указанный период сделают крупный шаг вперед, а, следовательно, наше отставание еще больше усилится.

Нынешняя власть, как и ее предшественники, не предложила обществу реалистичной программы инновационного развития, новой индустриализации, приведения отраслевой структуры отечественной экономики в соответствие с новыми условиями и требованиями, без чего наивно рассчитывать на возвращение Украины в число передовых государств, каким она была при Советской власти.



Георгий КРЮЧКОВ,

народный депутат Украины

III-IV созывов.



(Продолжение следует).

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