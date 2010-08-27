Главная / КОМЕНТАРИИ / Польский квинтет и увертюра на стальных струнах

20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г. По сообщению ряда отечественных СМИ, польской командой руководителей «Укрзалізниці» под руководством «выдающегося» рок-музыканта современности Войцеха Бальчуна в максимально сжатые сроки реализована схема (увертюра) по присвоению более 12 миллионов гривен государственных средств.

НАЛИЧИЕ преступной схемы подтверждают официальные документы, которые получены украинскими СМИ. За более чем шесть месяцев работы до заключения контрактов пять представителей польского менеджмента получили более трех миллионов гривен компенсации. Кроме того, три члена правления получили именную платежную карту с дневным лимитом на 20 тысяч гривен, для чего в конце сентября этого года в «Укрзалізниці» был издан приказ № 597. Обладателями корпоративных карт стали Войцех Балчун и члены правления – Марек Залисне и Ремигиуш Пашкевич. Чиновники могли использовать средства, которые поступают на корпоративные Master Card Gold, на бронирование гостиниц, приобретение билетов на культурные мероприятия, услуги переводчиков и питание. Примечательно, что соглашения на открытие карт чиновники подписали на неделю раньше выхода самого приказа. Двадцать тысяч гривен на каждого из пяти членов правления, выделенные за три месяца работы, составляют девять миллионов гривен.

Тогда же, 12 сентября 2016 года, пять членов правления ПАО «Укрзалізниця» приняли решение путем заочного опроса-голосования о выплате себе компенсаций за фактически отработанное время до подписания контрактов с компанией. Среди опрошенных от финансовой компенсации отказался только украинец Сергей Михальчук. Остальные – Ремигиуш Пашкевич, Желько Марчек, Иренеуш Василевский, Александр Бужор и Марек Залисне – получили каждый более 600 тысяч гривен компенсации. Общая стоимость компенсаций членам правления, протокол соглашений которых подписал Войцех Балчун, составила 3112500 гривен.

Помимо этого, были обнаружены документы о выплате 150 тысяч гривен за два часа работы внешнему эксперту Анджею Копецу. Сканы соответствующих документов обнародовал на своей странице в Facebook народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько. «Хочу показать широкой общественности документы, которые попали ко мне и являются наглядным примером, как происходят реформы на железной дороге. Каждый тезис характеризует поступок руководителя ПАО «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна и члена правления Иренеуша Василевского. Неприятно видеть, как нанятые иностранные менеджеры позволяют себе заниматься самообогащением и кулуарными подтасовками документов на выплату средств своим друзьям», – прокомментировал депутат обнародованные документы.

А на что еще рассчитывали Кабмин и парламент, когда оформляли на работу в управление железной дороги гастролеров из «польской филармонии»?



По сообщениям информагентств.

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