Акценты дня

Украинская проблематика на сегодняшний день не находится в главных приоритетах европейского сообщества, которое озабочено куда более насущными для него задачами.





Архив

« Декабрь 2016 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / Крах «Привата» после семи информационных атак

20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г. Гоп-стоп – это когда у вас отбирают деньги в темном переулке. Наше государство превратилось в сплошные переулки и закоулочки.

В минувшие выходные по крайней мере половина жителей страны, чьи кошельки так или иначе связаны с системой самого крупного в Украине финансового учреждения, пребывала в шоковом состоянии. Слухи о ликвидации «Приватбанка» циркулировали с такой скоростью, что преградой для них не могли стать никакие высказывания и комментарии экспертов. «Приватбанк» – это стопроцентный лидер украинской банковской системы. По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, на его долю приходится 36 процентов всех размещенных в Украине депозитов физлиц и 26 процентов выданных кредитов в стране.



НАЧАЛОСЬ с того, что в пятницу вечером, 16 декабря, Нацбанк неожиданно объявил аукцион по выкупу доллара на межбанке общим объемом до 50 миллионов долларов. По сообщениям казначеев, чиновники проводили аукцион под одну структуру – «Приватбанк», который конвертирует долларовый запас в гривну, чтобы расплатиться с людьми. На сленге экономистов массовое изъятие наличных денег называется «пылесосом», и это очень опасный процесс.

Поздним вечером в воскресенье, 18 декабря, Кабинет министров Украины, посовещавшись с СНБО, на своем заседании рассмотрел ситуацию вокруг национализации банка. В стремлении «обеспечения стабильности в финансовой системе страны» было принято решение, что новым стопроцентным собственником банка станет государство.



ВКЛАДЧИКИ банка узнали об этом только в понедельник утром. Трудно сказать, насколько их может успокоить запись на личной странице в Facebook Дмитрия Дубилета – замглавы правления и директора по информационным технологиям «Приватбанка», сына председателя правления АКБ «Приватбанк»: «Дорогие друзья, сегодня «Приватбанк» становится государственным банком. Это неожиданная новость (в том числе для меня, поверьте), но волноваться не нужно. Все средства на текущих и депозитных счетах всех физических и юридических лиц будут сохранены. Это гарантирует государство».

По его словам, с «Приватбанком» произошло то, что социологи называют самоисполняющимся пророчеством. «С тех пор, как наш любимец Онищенко зарегистрировал два года назад законопроект о национализации «Приватбанка», эту тему начали регулярно разгонять вражеские СМИ. Так национализация превратилась в страшилку, которая распугивала наших вкладчиков, что в итоге и привело нас к этой ситуации», – пояснил он. «С тех пор, как началась война, наш банк пережил семь информационных атак. Любой другой банк не пережил бы любую из них. Но последняя атака, которая началась неделю назад, была самой тяжелой. Каждый день мы обновляли рекорды по количеству средств, выданных клиентам в банкоматах и отделениях», – сообщил замглавы банка.

Последней атакой, по словам Дубилета, которая сыграла ключевую роль, был выпуск новостей на «Интере», в котором говорилось, что в понедельник «Приватбанк» приостановит все платежи. «Собственно, решение о добровольной и мирной передаче банка во владение государству было принято ровно в тот момент, когда мы поняли, что эту информационную атаку мы можем не пережить и что под угрозой могут оказаться наши клиенты».

По его словам, банк и в дальнейшем будет работать в стандартном режиме. «Страшно признаться, но я не думаю, что клиенты или сотрудники почувствуют особую разницу в работе банка. У нас все работает как часы. В главном офисе и в отделениях остаются те же профессионалы. В банке создана уникальная корпоративная культура. Все это никуда не денется», – написал Дубилет.

ПОСЛЕ заявления правительства о национализации «Привата», в воскресенье, 18 декабря, клиенты платежной системы «Приват 24» столкнулись с чередой проблем. Эту информацию на своей странице в Face­book подтвердила руководитель финансового сектора проектного офиса Национального совета реформ Виктория Страхова. По ее словам, приостановка исполнения платежей связана «с технической необходимостью». Такой сбой в системе «обусловлен процедурой смены контроля и особенностями законодательства». Страхова заверила, что проблемы с выплатами планируется устранить в течение суток. Так, платежки, пришедшие 19 декабря, будут обработаны 20 декабря.



ИЗ комментариев по поводу полной национализации крупнейшего в Украине банка обращают на себя внимания замечания публициста и политического обозревателя Ивана Лизана. Как он считает, национализация «Приватбанка» состоялась очень вовремя для Коломойского и крайне не вовремя для малого и среднего бизнеса, который держал деньги в банке, не говоря уже о вкладах физических лиц.

Наибольшая фишка «Привата» – интернет-банкинг и приостановка платежей в конце декабря, когда бизнесу нужно закрывать все долги перед государством – удар под дых. Деньги зависнут, а органы государственной власти непременно насчитают штрафы и пеню. В целом же новая власть щедро отплатила мелкой и средней буржуазии, которая горячо поддержала Майдан после налоговых реформ времен Януковича и неуемных аппетитов младореформаторов. Сперва доходы малого бизнеса упали из-за обнищания населения, затем повысили налоги, позже «закошмарили» проверками и примитивным рейдерством, а добить решили минимальной зарплатой в 3200 гривен и национализацией «Приватбанка».

Эксперт полагает, что основным могильщиком «Беня-банка» стал МВФ с его требованиями о докапитализации банков. «А в выгоде останется Петр Порошенко – доходы его Международного инвестиционного банка (МИБ) выросли за год в два раза. Бизнес из «Привата» будет уходить, поэтому у клерков банков Порошенко, Гонтаревой и Ко будет много работы. Так что МИБ, полагаю, будет быстро наращивать портфель – того гляди станет как корпорация «Рошен», контролирующая треть рынка украинских кондитерских изделий, – отмечает Лизан. – А оплатят это мероприятие граждане Украины, им нести все тяготы по

30-летним облигациям внутреннего займа на сумму порядка 150 миллиардов гривен (доходная часть Госбюджета Украины на 2016 год – 598 миллиардов гривен).

Евроукраинцы думали, что Украину добьют представители донецкого клана или же днепропетровские, но Украину добьют винницкие – решать все проблемы с «Приватбанком» предстоит Порошенко и Гройсману. Коломойский давно уже собрал все сливки с «Привата» и вывел их за границу – Беня себя не обидит».

Остается гадать, окажется ли государство крепче, казалось бы, непотопляемого «Привата»?



ПОЗЖЕ появился комментарий от Игоря Коломойского на его странице в Facebook о том, что решение правительства Украины о нацио­нализации «Приватбанка» является «классическим рейдерством»… «Что же, нас все-таки дожали. Не национализация, это классическое рейдерство. Клиентам просьба не паниковать, с деньгами все будет в порядке. Пострадали только собственники. И инвестиционный климат в стране. Впрочем, его больше нет». Бизнесмен сообщил, что остальные подробности изложит позже.

Как сообщало агентство EADaily, новым руководителем учреждения станет бывший министр финансов Украины Александр Шлапак. После стабилизации банк будет приватизирован.

Ранее лидер фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявила об инициировании в парламенте расследования «коррупционной схемы», с помощью которой правящая элита Украины во главе с президентом Порошенко хочет присвоить около

350 миллиардов гривен (14 миллиардов долларов).

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия