20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г.

Переступив порог огромного здания государственного института «УкрНИИспецсталь», я не почувствовал особой разницы температуры с наружным морозным воздухом. Как позже объяснил исполняющий обязанности директора института Вячеслав Дегтярев, из-за дороговизны газа все три котельные законсервированы, включили электрообогрев. Не снимая верхней одежды, мы беседовали в кабинете.

Не развивают, а выживают

– НАШ НИИ в свое время был одним из ведущих институтов союзного значения, – вспоминает советское время Вячеслав Иванович. – Работали мы и с зарубежными парт­нерами. Сотрудников насчитывалось до тысячи человек. Институт работает с 1962 года. В 1970 году было введено в эксплуатацию это огромное пятиэтажное здание. А сегодня коллектив насчитывает аж 61 сотрудника. И это вместе с охраной, уборщицами. Мы сейчас не топим, потому что нет на это денег. Говорили, что в этом году газ будет дешевле. Но оказалось наоборот.

– Получается, сегодня вы боретесь не за развитие, а за выживание.

– Это сто процентов. А ведь потребность в наших разработках осталась, тем более, что начали активно работать и на оборонку. Наши основные направления – спецстали, электросталеплавильное производство, порошковая металлургия, ферросплавы и ферросплавное производство, кузнечно-прессовое и прокатное производство. Плюс еще мы были держателями госстандартов, но с этого года их отменили в связи с переходом на европейские стандарты.

Я лично здесь тружусь 40 лет. После армии начал с лаборанта. Учился на вечернем отделении в машиностроительном институте. Печи здесь ставил и во всех других делах участвовал. На моих глазах происходили изменения в лучшую сторону, но теперь, в новые времена, вижу, как загибается отраслевая наука и наш институт в том числе. Науку никто не финансирует. Выживаем сами. С 1987 года нас сделали хозрасчетным предприятием. Одно время были небольшие госзаказы, а потом и они прекратились. Были в структуре Минпромполитики, а сейчас подведомственны Минэкономразвитию и торговли. Национальная академия наук хоть что-то получает из бюджета, а мы – ни копейки. Зарабатываем сами. Плюс частично оплачиваем и научные пенсии бывших сотрудников. Полностью платим повышенный налог за землю. И плюс оплата до 60 лет за горячий стаж работы. Хотя многих этой льготы Камбин в этом году лишил, резко сократив перечень профессий в списках № 1 и № 2.

Крутятся как белки в колесе

БЛАГОДАРЯ тому, что сотрудники активно занимаются поисками заказчиков и разработками, налаживаются связи с новыми предприятиями. Например, с КБ «Южное» в Днепре. По-прежнему тесно работает НИИ с предприятиями «Мотор Січ», «Днепроспецсталь», частично с «Запорожсталью», с заводами имени Малышева и Антонова, с «Зарямашпроектом», ферросплавными заводами. Хотя осталось у нас всего шесть кандидатов наук.

Дегтярев рассказывает, что в 1998 году ситуация была не из лучших. Задолженность по зарплате достигла 600 тысяч. Но коллектив благодаря оборотистости сотрудников вскоре погасил ее и все другие долги. Каждую лабораторию сделали хозрасчетной, как малое предприятие. И каждый начал искать заказчиков, заключать договора. За счет этого и выживали. И сегодня в основном молодежь у руля. Очень помогает и сохраненное уникальное оборудование. В 90-е годы многие ради этого даже здесь и жили, чтобы его не разворовали. Теперь бережно используют и ремонтируют, потому что средств для приобретения нового нет. Налаживается кооперация с соседними НИИ.

– Потребность в ваших разработках есть?

– По большому счету, разработками мы сейчас не занимаемся. Но стараемся помогать. Например, для 3D-принтера нужен порошок. Мы сейчас его и разрабатываем. Плюс жаропрочные сплавы небольшими партиями производим по заказу отдельных предприятий. Раньше их из России получали. Теперь мы подключились. В Украине, по сути, только мы и можем это производить. Многие предприятия получают китайский материал, а он нагрузок не выдерживает, особенно если речь идет о валах и других узлах машин с большими нагрузками. Потому и обращаются к нам. Мы по лицензии делаем тот металл, который нужен. Для этого есть испытательные машины. Так, «Запорожсталь» обращалась с просьбой помочь наладить качество на прокатном стане. Или вот Краматорский машиностроительный завод обратился. Мы еще обследуем металлолом, на который даем заключения для перерабатывающих предприятий. И таким образом мы даже с 25 научными сотрудниками в год зарабатываем около пяти миллионов гривен.

Об отраслевой науке вообще забыли

– РАНЬШЕ мы много обращались к высшему руководству с предложениями, как лучше организовать научный процесс, и просили небольшой помощи. Но ответ один: денег нет. В свое время нас Ющенко «опустил», а потом и другие стали поступать так же. А сегодня президент об отраслевой науке вообще забыл. Выживаем, как можем. Энергоносители очень дорогие. А у нас энергоемкие печи, большая территория освещается. Сейчас лампы заменили на энергосберегающие. Все равно непросто: в месяц платим за электроэнергию около 200 тысяч. А что будет с нового года, когда введут минимальную зарплату в 3200 гривен? Без дополнительной помощи запросто можем обанкротиться.

Все наши работники – патриоты. На них держится институт. Например, Раиса Васильевна Яценко – кандидат наук, наш старожил. Сейчас она ученый секретарь, возглавляет лабораторию № 15 – научно-исследовательский, учебно-методический центр металлографической компьютерной микроскопии. Или Виктор Михайлович Сиваченко – кандидат наук, консультант лаборатории ферросплавного производства и Леонид Иванович Бойко – старший мастер участка порошковой металлургии, работает лет 40. Из молодежи назову Андрея Репетуна. Был машинистом, а после института стал заведующим лабораторией. Александр Шарий – старший мастер; Максим Пермяков, Юрий Швыдкий.

Какая же перспектива у НИИ? В августе объявили, что все институты выставят на приватизацию. Но неужели частник будет двигать науку? Скорее всего, порежет все на металлолом и сделает какой-то быстрый бизнес. «В первую очередь я бы убрал в отраслевой науке налоги на землю, НДС, затраты на научные пенсии, – говорит Дегтярев. – Нам нужны определенные госсредства, потенциал еще есть. Иначе мы уверенно можем превратиться в банановую республику».

Запорожье.