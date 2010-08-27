20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г.

Эту трагическую историю рассказал наш читатель Юрий Николаевич Т. Его 67-летнюю жену Ольгу Николаевну поместили в больницу с диагнозом «воспаление аппендикса». Предстояла несложная операция. Больную подготовили к ней и отвезли в операционную. Но случилось непредвиденное: дежурный хирург оказался пьяным и не мог держать в руке скальпель. Пришлось срочно искать врачу замену. Пока привезли трезвого хирурга, прошло около 40 минут. Все это время раздетая женщина пролежала в холодной, неотапливаемой операционной – дело было в октябре. И хоть операцию провели успешно, Ольга Николаевна получила воспаление легких и вскоре умерла. Убитый горем муж решил добиться справедливости. Два года он направлял заявления в правоохранительные органы, нанимал юристов, обращался к правозащитникам. Но правды так и не добился. Хирург, по вине которого заболела и умерла женщина, перевелся в другую больницу и продолжает работать. Если человек сталкивается с халатностью врачей, есть ли у него шанс отстоять свое право на справедливость и наказать виновных?

СТАТТЯ 367 КК України зазначає: «Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’зків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду правам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб, карається штрафом від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи зай­матися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого».

– Однако в действительности доказать вину медика и привлечь его к ответсвенности удается далеко не всегда из-за круговой поруки в медицинских учреждениях и юридической безграмотности пациентов, не знающих своих прав, – говорит юрист Инна Хитрук. – Если вы или ваши родственники пострадали от халатности врача и хотите добиться справедливости, постарайтесь получить на руки медицинскую карточку потерпевшего. В обычной поликлинике ее можно вынести под предлогом «надо показать карточку другому врачу», а вот в частной клинике без заявления не обойтись. И хотя, согласно части 2 статьи 32 Конституции Украины, вы имеете право получить на руки свою медицинскую карточку, медики под разными предлогами, возможно, будут этому препятствовать в случае конфликтной ситуации. Получив историю болезни на руки, пронумеруйте и подпишите каждую страницу. Были случаи, когда врачи, чтобы скрыть свою вину, вырывали из истории болезни и журналов регистрации больных целые страницы и благодаря этому избегали уголовного наказания за халатность или ошибку.

Нужно сделать полное копирование медицинской карточки (в нескольких экземплярах) и заверить копию в поликлинике. Если вам в этом откажут сотрудники медучреждения, запишите разговор на диктофон, что будет использовано в суде. Затем пишите заявление с жалобой и рассылайте его в поликлинику (частная клиника) на имя главного врача, в управление и департамент здравоохранения Украины, в страховую компанию, в прокуратуру. Согласно Закону Украины «Об обращениях граждан», ответ из государственных органов должен прийти не позже

30 дней после регистрации обращения. Отправьте жалобу заказным письмом. Морально подготовьтесь к тому, что, защищая честь мундира, некоторые медики идут на все – подделывание документов, уничтожение первоисточников, лживые показания.