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Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Мурка: кем она была на самом деле?

20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г. НЕ КАЖЕТСЯ ли вам странным, что бандиты прибыли пусть даже с великого по любым меркам географического объекта, а не из конкретного города, где обычно «промышляют» специалисты такого рода? Известно, что шила в мешке не утаишь, да и одесситы народ проницательный. И в местном Губчека было достаточно талантливых оперативников.

Именно так описывал вояж варягов и упомянутый нами в предыдущем материале автор «Мурки» Яков Давыдов: «Прибыла в Одессу банда из Амура, // В банде были урки, шулера. // Банда занималась темными делами, // И за ней следила Губчека…».

Уточним, что каждый исполнитель пел ее на свой лад и варианты, откуда, собственно, прибыла банда, озвучивались по-разному: «Прибыла в Одессу банда с Петрограда», «…из Ростова» и так далее. Достаточно осведомленный об этой секретной операции Давыдов зашифровал полученную им информацию в строках, которые можно было воспринимать как балладу о «банде из Амура». На самом же деле текст был более многозначительным: «Прибыла в Одессу банда из-за МУРа». Из чего вытекает, что «банда» даже не из МУРа, а из-за МУРа, то есть из ЧК.

Строчка «И за ней следила Губчека» свидетельствует о том, что местные чекисты, курирующие одесскую милицию и уголовный розыск в том числе, не прозевали появление «гастролеров» в их епархии. А уж проверить происхождение шайки было совсем не сложно, послав запрос в «ведущие» центры преступного мира – в Ростов, Питер или другой город. Однако на Лубянке спецгруппе придумали легенду, которая оказалась одесским чекистам не по зубам.



СКОРЕЕ всего, об акции москвичей одесские чекисты наверняка ничего не знали. Могли только догадываться. От них и прослышал о приезде из центра «летучего отряда» бывший оперативник Яков Боцман – под таким псевдонимом Ядов-Давыдов печатался в местных газетах «Моряк», «Станок» и «Одесские известия».

Одесса-мама в те годы буквально кишела всевозможной преступной братией, начиная от фальшивомонетчиков, контрабандистов, держателей наркопритонов и других специфических «профессионалов». Кроме того, там действовали резидентуры британской, турецкой, румынской, французской разведок. Даже махновское подполье свило себе законспирированное гнездо. Ожидалось прибытие самого Нестора Махно, который планировал вернуться в Украину из Румынии, куда он бежал после разгрома красными отрядами. Именно за его группу, прибывшую в Одессу разведать обстановку на местности, и выдавали себя московские чекисты.

Упомянутая нами Мария Прокофьевна Климова (Мурка, Маруся Климова), сотрудница ЧК, преданная делу революции девушка, должна была по прибытии группы в Одессу внедриться в окружение Бриллианта – главного одесского авторитета.

Чтобы завоевать доверие воров и их предводителя, Мария Прокофьевна по­явилась под видом известной преступницы и близкой подруги самого Нестора Ивановича. Маруся Климова даже не скрывала своего настоящего имени, так как о ней в Одессе никто не знал. А при более близком знакомстве с бандитами сообщала им по секрету, что на самом деле ее зовут Марго Дмитриевская. Якобы она дочь инженера, расстрелянного после революции местными чекистами. А это было реальной историей, если говорить о настоящей Маргарите. Убитая горем Дмитриевская связалась с преступниками, примкнула к Махно, где и стала его любовницей. Вскоре криминальная Одесса заполнилась слухами, что в город прибыла из Румынии от Нестора та самая Марго.



КАК полагали московские чекисты, в это самое время настоящая подруга «батьки» находится вместе с ним за кордоном. Но, как это обычно бывает, их расчеты опровергла неожиданная случайность. Возможно, недоработала агентура чекистов. Или, наоборот, хорошо работала контрразведка Махно.

Как только фальшивая Марго наладила контакт с бандой, москвичам сообщили, что Дмитриевская вовсе не в Румынии, а проживает под Одессой. Времени было в обрез, и чекисты действовали быстро и решительно. Мария Климова и тут блестяще сыграла свою роль, наведя ложное подозрение на неискушенную в оперативных играх и ничего не подозревающую Марго Дмитриевскую. Именно ее выдали за подсадную утку так называемых легавых. В результате бандиты, пока Нестор наслаждался отдыхом в Румынии, расправились с его возлюбленной («Эх, Мурка, Маруся Климова, прости любимого»).



ДАЛЕЕ все ходы секретной операции были разыграны как по нотам. Несмотря на серьезный риск, «чистильщики» с Лубянки выполнили свою задачу. Большинство членов криминального анклава были уничтожены, банда прекратила свою деятельность. А Мария Климова благополучно вернулась с товарищами по оружию в Москву. Она служила в НКВД до 1952 года и была уволена из органов в запас. Так как большинство документов о ее дальнейшей деятельности имеют разные грифы секретности, другие эпизоды работы «Мурки» широкой публике не известны до сих пор.

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