20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г.

Поступок безответственной

молодой киевлянки, заморившей голодом своего ребенка, вызвал большой резонанс в обществе.

Раньше были матери, а теперь – кукушки

В ПОЛИКЛИНИКЕ в очереди к терапевту посетители бурно обсуждали поступок арестованной на два месяца киевлянки. «Язык не поворачивается назвать ее матерью! – возмущалась полная женщина в очках. – Как можно закрыть малышей в пустой квартире, а самой отправиться на гульки и вспомнить о детях лишь через 9 дней! Это выродок какой-то, а не мать». – «Так она еще и дверь снаружи подперла, чтобы дети не могли выйти из комнаты», – добавила другая женщина.

Высказался по затронутой теме и мужчина лет 65, также сидящий в очереди: «Как так можно относиться к родным детям?! Ведь годовалый мальчик умер от голода. А двухлетняя девочка в реанимации». – «Это не матери, а «кукушки»! – негодовала полная женщина. – Откуда они берутся, такие бессердечные?»

«В прежние годы сказали бы так: из-за отсутствия нравственного воспитания, – подключилась к разговору женщина средних лет. – Я сама педагог, но в школе выдержала только 7 лет. Уволилась, потому что не согласна с тем, как воспитывают детей. Им вдалбливают в головы полуправду, ориентируют на зарубежные ценности, чуждые нам, славянам».

«Деньги правят миром – по такому принципу живет нынешняя элита, – вздохнул мужчина. – Эта циничная мораль передается народу, молодые семьи не хотят иметь детей, не желают ни о ком заботиться. И в результате появляются вот такие горе-матери, которым наплевать на собственных детей. Вырождается Украина!».

«Откуда берутся горе-матери, подобные той, что уморила голодом своего ребенка?»

Этот вопрос задавал прохожим наш корреспондент.



Анна Александрович, учитель музыки:

– К счастью, я таких горе-матерей не встречала. Мои ученики растут в интеллигентных семьях, где детей любят, вкладывают в их воспитание душу. Но я допускаю, что среди украинских семей много и неблагополучных, где родители пьют, ведут аморальный образ жизни, а дети растут, как бурьян под забором. Иначе как объяснить, что Украина лидирует в Европе по темпам убыли населения, по количеству наркоманов, алкоголиков, больных СПИДом? Рыба гниет с головы, и во всех этих проблемах виновата нынешняя власть. Она не заинтересована, чтобы молодые семьи были прочными, а дети вырастали здоровыми и счастливыми. Молодежные процессы в обществе пущены на самотек, и в таких условиях неизбежно будут появляться матери, подобные той, что уморила голодом своего ребенка.



Игорь Лифшиц, художник:

– Не стоит во всех бедах винить власть. Разве Порошенко виноват в том, что какая-то алкашка и наркоманка бросила своих детей, укатила к любовнику, пьянствовала с ним больше недели, забыв о голодных детях? Кстати, наши президенты, особенно Ющенко и Порошенко, хорошие отцы, любящие своих детей, показывают народу положительный в нравственном отношении пример. Но этот пример не на всех действует, потому что в стране много алкоголиков, наркоманов, людей безответственных, опустившихся. И в том, что таких людей много, есть и вина нынешней власти.



Светлана Горпинченко, пенсионерка:

– Я родила и воспитала троих детей, но это было при советской власти, когда государство помогало семье, морально и материально поддерживало матерей. Сейчас ситуация иная, родить, одеть, обуть ребенка трудно, за все нужно платить огромные деньги. Но у многих ли они есть? Моя внучка, хоть ей почти 30 и она замужем, не собирается заводить детей, говорит: «В этой стране, при такой нестабильной жизни, рожать не буду!» И хоть мне больно слышать такие слова, внучку я не осуждаю, понимаю ее. Как рожать детей в такой обстановке, когда ни работы, ни стабильности в обществе нет? Вот откуда берутся такие горе-матери. Ведь они стали матерями по ошибке, а не по зову сердца.

Разрушая семью

ЗА ГОДЫ независимости Украина потеряла 10 миллионов человек. Деятели культуры считают, что это все результат чудовищного плана по уничтожению нашего народа, осуществляемого Западом. Навязываемая нам американская культура заражает общество цинизмом, разрушая семейные ценности. Американские телесериалы «Очень плохие мамочки», «В активном поиске», «Тест на беременность», многие мультфильмы Уолта Диснея вызывают у зрителя отвращение к образу матери, нежелание создавать семью и рожать детей. Активно пропагандируется гомосексуализм и лесбиянство, что разрушает семейные ценности. Такая политика приносит свои плоды: рождаемость катастрофически падает, растет число горе-матерей и горе-отцов, которым наплевать на своих детей…