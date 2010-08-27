Главная / ИНТЕРВЬЮ / Творчеству годы не помеха

20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г. Наталье Михайловне Башкиревой – 86 лет. Но она главный человек в семейной Творческой мастерской, куда входят ее дочь Татьяна Андреевна и зять Юрий Германович. Вышивка для них не только любимое дело, но и возможность гордиться своими работами. Творческими и семейными секретами поделилась с читателями Татьяна Андреевна Туманова.

– ТАТЬЯНА Андреевна, ваша мама стала, скажем так, центром семейного хобби – вышивки. Как это произошло?

– Мама уверена, что с выходом на пенсию жизнь только начинается. Проработав 40 лет на заводе «Арсенал», она подошла к вопросу отдыха со всей серьезностью, решив делать это обстоятельно и с размахом. Чем обычно занимаются бабушки на пенсии? Например, вышивают салфетки.

Как-то на рынке нам попалась канва для вышивки: симпатичная мельничка на берегу реки. Мило, изысканно и достаточно сложно, чтобы занять бойкую старушку. Когда через три месяца картинка в рамке украсила стену, бабушка поняла, что вышивка – это ее.

В 1999 году найти схему вышивки подобного уровня было нереально. Решение неожиданно подсказала моя старшая дочка: хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. Нужна качественная, удобная схема с интересным сюжетом? Разработай!

Тогда и возникла наша «Творческая мастерская Башкиревой Н. М.», которую мы назвали в честь нашей

бабушки.

Последние 6-7 лет мы разрабатывали вышивки только по авторским фотографиям Юрия Германовича.

– В семье раньше кто-то занимался вышивкой?

– Серьезно – никто. Только в детстве, как многие.

– Наверное, ваше семейное увлечение переросло уже в ежедневную напряженную работу. Хватает ли на это сил и здоровья?

– Процесс разработки схем – дело непростое. Возникавшие проблемы решаем по мере появления. Так, в палитре ниток мулине DMC, которыми вышиты все работы, более 450 цветов, но для передачи изображения порой не хватало полутонов, позволяющих сделать плавные переходы, скажем, закатного неба, воды и облаков. А нам не хотелось, чтобы пейзаж превратился в лубочную картинку.

Эффективно решить вопрос удалось совмещением двух нитей разных цветов.

Сейчас работаем с более чем девятью тысячами полутонов, а меланжевым крестиком вышиваются примерно

80-90 процентов каждой работы.

– Где вы выставляетесь, кому показываете свои работы?

– Начав демонстрировать первые вышивки на Андреевском спуске, уже в 2002-2003 годах мы получили приглашение на выставку в галерее при Фонде имени Гончара (на территории Киево-Печерской лавры. – Ред.), в Европейском университете, на государственную выставку к Международному дню инвалидов в Украинском доме. Вышивка «Зима» была представлена в павильоне Украины на

EXPO-2005 в Японии. В 2006 году была выставка наших работ в Государственном музее литературы Украины в Киеве, в 2007-м – в Музее вышитых икон и образов отца-доктора Дмитрия Блажейовского во Львове. Уже несколько лет мы участвуем в выставках «МЭДВИН: Рукоделие и хобби» в выставочном комплексе ЭкспоПлаза.

– Были ли желающие присоединиться к вашей Творческой мастерской?

– Все вышивки разрабатывались исключительно для того, чтобы Наталья Михайловна могла заниматься любимым делом. Но «по просьбам трудящихся» мы решились предоставить поклонникам авторской вышивки возможность повторить многие наши работы.

– Глядя на ваши работы, создается впечатление, что это фотографии, напечатанные на полотне. Не верится, что люди способны так филигранно вышивать.

– Вышивки нашей Творческой мастерской – это живопись крестиком. Работы отличаются фотографической точностью передачи изображения.

– Расскажите, пожалуйста, о разделении труда в вашей семье, если оно есть.

– Все работы (их более 50) вышиты моей мамой в течение 15 лет. Мы с мужем занимаемся подготовительной работой – по авторским фотографиям создаем сюжет, подбираем цвета и разрабатываем схему будущей вышивки.

– Работаете ли под заказ?

– Только по созданию схем.

– Успехов вам!

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия