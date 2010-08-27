20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г.

Растущие не по дням, а по часам тарифы

на жилищно-коммунальные услуги заставляют большинство украинцев максимально экономить энергоресурсы. Некоторые пытаются использовать «народные» методы типа заднего хода счетчика или подключения мимо счетчика. Хотя сэкономить можно и легальным путем.

Бесплатное отсутствие

«Я полгода отсутствовал в Украине, а вернувшись домой и увидев счета за квартиру, ужаснулся. Особенно удивили суммы за газ, воду и свет. За что мне их насчитали, ведь я ничем не пользовался?»

Валерий С. Житомир.



ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, интересный вопрос: должен ли потребитель платить за коммунальные услуги в квартире, где никто не проживает?

Согласно статье 322 Гражданского кодекса Украины, владелец квартиры обязан содержать свое жилье независимо от того, проживает ли он в помещении. Но если в квартире никто не живет, некоторые услуги действительно можно не оплачивать, даже если жилье не оборудовано индивидуальными счетчиками. К примеру, от услуг водо- и газоснабжения можно отказаться, обратившись с соответству­ющим заявлением в компанию, предоставляющую услуги.

Невозможно отказаться от услуги по теплоснабжению, ибо в Украине запрещено отключать централизованное отопление в одной квартире. Решение об отключении многоквартирного дома от централизованных поставок тепла должны принять все жильцы дома.

Также независимо от вашего присутствия придется оплачивать и стоимость услуг по обслуживанию дома и придомовой территории, так как они предоставляются всему дому, а не отдельной квартире.

Следовательно, полностью отказаться от оплаты жилищно-коммунальных услуг, даже если в квартире никто не проживает, невозможно.

Долой поборы

«У меня закончился срок поверки счетчиков горячей и холодной воды. Я вызвала представителей компании, чтобы они взяли их на поверку. Однако от меня потребовали оплатить услугу. Правомерно ли это?»

Светлана В. Харьков.

С ПЕРВОГО января 2016 года вступает в действие Закон Украины «Про мет­рологію та метрологічну діяльність» от 5 июня 2014 года № 1314-VII. В нем четко прописаны взаимоотношения потребителей с поставщиками услуг.

«Стаття 17. Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.

Пункт 4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здій­снення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються ЗА РАХУНОК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (здесь и далее выделено мной. – Авт.), що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здій­снення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Періодична повірка ПРОВОДИТЬСЯ ЗА РАХУНОК ТАРИФІВ на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за пері­одичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюються Кабінетом vіністрів України».

Согласно статье 28, финансирование метрологической службы, производящей поверку, тоже осуществляется за счет госбюджета.

Значит, жилец несет ответственность только за целостность счетчиков и их сохранность.

Все остальные действия (монтаж, ремонт, поверку) поставщики услуг должны осуществлять БЕСПЛАТНО.