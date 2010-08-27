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Украинская проблематика на сегодняшний день не находится в главных приоритетах европейского сообщества, которое озабочено куда более насущными для него задачами.





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Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Украинских легкоатлетов могут «выставить за двери»

20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г. Сотрясавшие в этом году спортивный мир допинговые скандалы в декабре вновь дали о себе знать. Они усилились после обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. РЕАКЦИЯ последовала незамедлительно. Международный олимпийский комитет (МОК), который после публикации первой части доклада рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения своих соревнований на территории России до 31 декабря 2016 года, продлил санкции. Теперь они носят бессрочный характер – до уведомления. Тут же Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи.

Более того, МОК заявил о своем отказе проводить или помогать организовывать любые спортивные мероприятия или встречи на территории России. Кроме того, он призвал международные федерации олимпийских зимних видов спорта прекратить подготовку к чемпионатам мира и кубкам мира в РФ, посоветовав искать других организаторов.

Казалось бы, как пелось в некогда популярной песне, «какое мне дело до вас до всех, а вам – до меня». Ан нет! Совершенно неожиданно для большинства допинговые дела коснулись и Украины. Причем не тех единичных спортсменов, которые уже попались на применении допинга, а всех без исключения. Так и слышу возмущенные голоса: «Это фейк! У нас ведь нет государственной программы применения и сокрытия допинга, как в России (хотя этому тоже нет убедительных доказательств. – Авт.)».

Оно-то так, но проблема совсем в другом. Это выяснилось во время пресс-конференции, организованной Федерацией легкой атлетики Украины «Украинский спорт: антидопинговый закон или дисквалификация?» Суть проблемы во вступительном слове четко высказал президент ФЛАУ Игорь Гоцул.

«Руководство антидопингового департамента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) выдвинуло нам (ФЛАУ. – Авт.) ультиматум: если до февраля 2017 Украина не начнет активно проводить исследования проб своих спортсменов и не будет выполнять взятых на себя обязательств, то украинские легкоатлеты могут быть лишены возможности участвовать в международных соревнованиях, – сообщил он. – Причина в том, что на протяжении последнего года за счет государства практически не осуществлялись меры противодействия допингу, а именно исследования проб спортсменов. По их мнению, это является нарушением обязательств Украины перед международным сообществом в борьбе с допингом».

Здесь необходимо кое-что пояснить. Третьего августа 2006 года Верховная Рада законом Украины ратифицировала «Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте». Интересно, что к тому моменту уже существовал Закон Украины «Об антидопинговом контроле в спорте», принятый еще в 2001 году. И все вроде было хорошо, однако пару лет назад WADA ужесточила требования. Теперь спортсмен, прежде чем попасть на международные соревнования, должен иметь допуск от национальной антидопинговой лаборатории, а в случае ее отсутствия – от любой другой.

«Согласно действующему закону Украины, средства из государственного бюджета, из которых финансируется антидопинговая деятельность, могут быть потрачены исключительно на осуществление исследований проб в украинской антидопинговой лаборатории. Однако она не имеет аккредитации WADA. Следовательно, проверка проб наших спортсменов должна происходить за рубежом, но действующий закон Украины этого не позволяет. То есть средства из бюджета есть, но использовать их невозможно. Данный вопрос частично пытаются решить профильные федерации и НОК Украины. Однако усилий и средств только этих организаций недостаточно», – пояснил Игорь Гоцул.

Еще бы. По словам заместителя председателя Национального антидопингового центра Ярослава Кручека, анализ в зарубежных лабораториях не из дешевых. Одна проба стоит 400-500 евро. В аккредитованной лаборатории необходимо выполнять минимум 800 тестов в год, а это около 12 миллионов гривен.

Эта проблема возникла не вчера. ФЛАУ давно занимается данным вопросом, активно сотрудничая с ИААФ, Национальным антидопинговым центром, профильным министерством, НОК Украины. Совместно были разработаны изменения к Закону «Об антидопинговом контроле в спорте». Главное из них – позволить тратить средства, выделяемые государственным бюджетом на антидопинговую деятельность, на исследования в аккредитованных WADA лабораториях за рубежом.

Представленный законопроект 19 октября этого года Верховная Рада приняла в первом чтении. И на этом дело застопорилось. Так что если в ближайшее время скорректированный закон не будет принят, то украинскому спорту останется лишь вариться в собственном котле.

«На самом деле, легкая атлетика является своеобразным ледоколом в данном вопросе: сегодня это касается нас, а уже завтра может затронуть любой другой вид спорта в Украине. Мы не можем допустить того, чтобы нас исключили из олимпийской семьи», – заявил государственный тренер штатной сборной команды Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник.

Хочется верить, что нардепы, больше озабоченные собственными финансами, все-таки найдут время довести новый Закон «Об антидопинговом контроле в спорте» до ума. Для этого им надо лишь вспомнить, что именно спорт – главная движущая сила в создании положительного имиджа нашей страны.

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