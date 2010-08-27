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Украинская проблематика на сегодняшний день не находится в главных приоритетах европейского сообщества, которое озабочено куда более насущными для него задачами.





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Главная / ИНТЕРВЬЮ / Хосе Каррерас: «Смысл жизни в борьбе за счастье»

20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г. Легендарный испанский тенор Хосе Каррерас, отметивший на днях 70-летие, прибыл в Украину с двумя сольными концертами. Маэстро решил, что пора попрощаться со сценой. В рамках прощального мирового тура 17 декабря певец выступил в Киеве во Дворце «Украина», а сегодня выйдет на сцену Одесского академическом театра оперы и балета.

НАКАНУНЕ концерта в столице Каррерас встретился с журналистами в одном из холлов гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv, где остановился в апартаментах на 11-м этаже с живописным видом на Днепр.

– Я решил, что пришел момент, когда нужно остановиться, – говорит певец. – Я прекрасно себя чувствую и ощущаю на сцене, но надо уходить. Поэтому сейчас начал финальное турне, в рамках которого решил выступить во всех местах, где пел за

46 лет. Конечно, это невозможно, но я попытаюсь охватить как можно больше городов.

– Вы не первый раз в Украине. Как вам наш зритель?

– Украинцы – очень страстный народ и в этом схожи с испанцами. Мы люди, проживающие жизнь со страстью. Вы тоже не скрываете своих эмоций, искренне переживаете, плачете и смеетесь. Я почувствовал еще в первый приезд, что в Украине очень любят и ценят оперное искусство. Это благодарные и понимающие зрители.

Со мной в концерте выступит певица украинского происхождения Наталья Ковалева (артистка родилась в Сарнах на Ровенщине, училась во Львовской консерватории. – Авт). В течение многих лет она была солисткой Дюссельдорфского оперного театра. Наталья очень популярна в Германии и России.

Я знаком с ней более 15 лет. Впервые услышал ее в Дрезденском оперном театре. Наш первый совместный концерт состоялся в 2003 году в Екатерининском дворце в окрестностях Санкт-Петербурга. Потом мы несколько раз выступали вместе в Польше, Тель-Авиве, Москве, Будапеште, Бухаресте. Мы стали большими друзьями.

– Как вы относитесь к поп-исполнителям? Вас не смущает, что их гонорары бывают значительно выше, чем у оперных певцов?

– Это другая профессия. У них тоже очень тяжелая работа и бизнес. Я уважаю их труд. Каждый должен заниматься своим делом. Замечу, что программа моего прощального тура – это шоу, приближенное к эстраде, нечто между культурой и развлечением.

– Ваша карьера развивалась стремительно. Когда многие оперные певцы только начинают творческий путь, вы уже исполнили десятки ролей первого плана в разных операх. Все ли успели? Или что-то не сложилось?

– Я исполнил большую часть репертуара, близкого мне. Но ведь у каждого вокалиста есть ограничения. Некоторые партии технически не близки или не близки по голосовым характеристикам. Хотелось бы мне спеть, например, Бориса Годунова. Но я понимаю, что эта партия не для меня.

– Вы родились в Барселоне, городе больших футбольных традиций. Какое место занимает футбол в вашей жизни?

– Я люблю футбол. Замечу, что футбол для каталонца не просто спорт, а в большой мере его самоидентификация. Когда играет моя любимая команда «Барселона», бросаю все и иду болеть.

Не последнюю роль сыграл футбол в создании проекта «Три тенора», где со мной участвовали Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. Сошлись три болельщика. Правда, болели за разные клубы. Я – фанат «Барселоны», Паваротти болел за «Ювентус», Доминго – за мадридский «Реал». В 1990 году концерт «Трех теноров» открывал футбольный Кубок мира в Риме. Впоследствии мы выступали совместно на стадионе в Лос-Анджелесе, на Марсовом поле, у подножия Эйфелевой башни в преддверии финала чемпионата мира 1994 года и во время чемпионата мира в Японии.

– Вы не понаслышке знаете, что такое болезнь. В Украине опять лютует грипп. Что помогает выстоять в поединке с болезнью?

– Нужно быть дисциплинированным. Соблюдать рекомендации врачей. Вылечиться и идти дальше. Верю, что все физические недуги лечатся не только с помощью лекарств, но и с помощью работы души. Если дух подорван, будет гораздо труднее. Нельзя опускать руки. Разрешишь болезни поглотить тебя – никогда не выздоровеешь.

– В чем для вас смысл жизни?

– Смысл в борьбе за счастье. Всю свою энергию я вкладываю в то, чтобы быть счастливым. А если остаются силы – дарить счастье другим.



P.S. Находясь на пике славы, Хосе Каррерас победил лейкемию. Врачи давали ему один шанс из десяти, но он выздоровел и теперь с каждого своего выступления перечисляет средства организации, занимающейся исследованиями в области лечения лейкемии. Между концертами в Киеве и Одессе маэстро посетил отделение химиотерапии специализированной детской клиники «Охматдет», преподнес маленьким пациентам подарки и пожелал скорейшего выздоровления.

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