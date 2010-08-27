20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г.

Покер Роналду…



ФРАНЦУЗСКИЙ еженедельник France Football опубликовал результаты голосования на звание лучшего футболиста 2016 года. «Золотой мяч» в четвертый раз вручен игроку «Реала» Криштиану Роналду. Он уже был отмечен этой наградой в 2008, 2013 и 2014 годах.

На награду претендовали 30 футболистов, и только 19 из них получили голоса от журналистов и тренеров сборных, которые распределились следующим образом:

19-17. Лука Модрич и Тони Кроос (оба «Реал»), Димитри Пайе («Вест Хэм») – 1 голос.

16. Роберт Левандовски («Бавария») – 3.

15-14. Артуро Видаль («Бавария») и Поль Погба (МЮ) – 4.

13. Златан Ибрагимович (МЮ) – 5.

12. Руй Патрисио («Спортинг») – 6.

11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия», Дортмунд) – 7.

10-9. Джанлуиджи Буффон («Ювентус») и Пепе («Реал») – 8.

8. Джейми Варди («Лестер») – 11.

7. Рияд Марез («Лестер») – 20.

6. Гарет Бейл («Реал») – 60.

5. Неймар («Барселона») – 68.

4. Луис Суарес («Барселона») – 91.

3. Антуан Гризманн («Атлетико») – 198.

2. Лионель Месси («Барселона») – 316.

1. Криштиану Роналду («Реал») – 745.

Бывший полузащитник «Барсы» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», не согласен с этим решением.

«Роналду получил «Золотой мяч», так как игроков премируют благодаря титулам. Но было и по-другому. Ценили лучшего футболиста мира. Лионель Месси – лучше всех, хотя другой смог выиграть титулы».

Впрочем, у Лео еще есть шанс получить престижный приз. С этого года France Football вручает награду без участия ФИФА, которая, в свою очередь, создала собственный приз The Best FIFA Football Awards.

…и след Буффона



В ЭТИ же дни стал известен лауреат премии Golden Foot («Золотой след») – международной награды, ежегодно присуждаемой с 2003 года футболистам старше 28 лет за высокие достижения. Особенность приза в том, что победитель, избираемый из десяти кандидатов, оставляет отпечатки своих ног на Аллее чемпионов на набережной в Монако.

В 2016-м этой чести удостоился 38-летний голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон, опередивший в борьбе за приз, кроме Лионеля Месси и Криштиану Роналду, также Уэйна Руни, Андреа Пирло, Тьяго Силву, Эдинсона Кавани, Фрэнка Лэмпарда, Икера Касильяса и Кака. Буффон стал первым вратарем, получившим Golden Foot. Но его стопы на Аллее чемпионов не будет, потому что вратари оставляют отпечатки кистей рук.

Легендарный итальянский вратарь, похоже, не думает покидать спорт и может удивить футбольную общественность, продолжив карьеру после чемпионата мира 2018 года, хотя ранее отмечал, что после мундиаля намерен повесить перчатки на гвоздь. «Джанлуиджи подумывает о том, чтобы завершить профессиональную карьеру после чемпионата мира в России, – рассказал агент футболиста Сильвано Мартина. – Но он по-настоящему великий игрок, который в любой момент способен преподнести сюрприз. Так что никогда не говори «никогда». Не удивлюсь, если Буффон продолжит играть и после 2018 года».

В 2005 году отпечатки стоп в Монако оставил лауреат премии Golden Foot Андрей Шевченко.

Кроме победителя Golden Foot, каждый год выбираются также «Легенды футбола». Ими могут стать как активные игроки, так и уже закончившие спортивную карьеру. «Легенды футбола» тоже имеют право оставить отпечатки ног на Аллее чемпионов. Из украинцев этого звания удостоены Игорь Беланов (2008) и Олег Блохин (2009).