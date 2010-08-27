Акценты дня

Украинская проблематика на сегодняшний день не находится в главных приоритетах европейского сообщества, которое озабочено куда более насущными для него задачами.





Архив

« Декабрь 2016 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ СПОРТА / В поисках интриги

20.12.2016 , № 145 от 20 декабря 2016 г. Команды высшего футбольного дивизиона ушли на перерыв до 25 февраля, что послужило хорошим поводом подвести итоги первых 18 туров.

ПЕРЕД началом сезона украинская Премьер-лига была сокращена до 12 команд и переформатирована по принципу деления на две шестерки. Зимним чемпионом с отрывом в 13 очков стал донецкий «Шахтер». Летом на тренерском мостике «горняков» многолетнего наставника Луческу сменил амбициозный португалец Фонсека. Он начал карьеру с ряда экспериментов, в частности, отказался от схемы, которая успешно использовалась в последние годы, и начал наигрывать пару Ордец – Кривцов в центре защиты, что сказалось на не совсем уверенном старте «горняков». Матч за Суперкубок проигран киевскому «Динамо», настоящим фиаско стал вылет из Лиги чемпионов после проигрыша скромному «Янг Бойз». Оценив ситуацию, Фонсека вернулся к истокам: старой доброй схеме 4–2–3–1 и паре центральных защитников Кучер – Ракицкий. Результат не заставил себя ждать: мощнейшее выступление в Лиге Европы и лишь две ничьи в чемпионате. Очень усилил центр поля Фред, вторую часть прошедшего сезона отбывавший дисквалификацию в связи с употреблением допинга. Бразилец стал самой полезной фигурой дончан в летне-осенней части сезона. Сделав уверенный задел в чемпионате, «Шахтер» фактически решил исход «золотой» гонки и может сконцентрироваться на выступлениях в Европе.

Главный конкурент «горняков» киевское «Динамо» откровенно провалило первую часть сезона. Динамовцы с завидной частотой теряли очки в матчах, где были явными фаворитами. Поражение же в последнем туре от «Шахтера» фактически поставило крест на чемпионских амбициях подопечных Реброва. Не буду оригинальным, если отмечу, что виной этому является неудачная трансферная кампания и вынужденный курс на омоложение. После ухода Драговича у действующего чемпиона имеются проблемы в центре защиты. Что и говорить, если за весь прошедший чемпионат «бело-синие» пропустили 11 мячей, а сейчас уже 19. Но есть и положительные моменты: хорошо проявили себя Цыганков и Беседин, которых уже можно назвать игроками основы, еще ряд воспитанников клубной академии получил шанс показать себя. Неплохие диспетчерские способности показал в последних играх Буяльский, лучшим «зимним» бомбардиром чемпионата стал Мораес. Президент «Динамо» Игорь Суркис не скрывает, что делает ставку на следующий сезон.

«Наступает на пятки» динамовцам луганская «Заря», которая, несмотря на относительно короткую скамейку запасных, достойно смотрелась в Лиге Европы и не отпустила в отрыв киевлян в чемпионате. Глядя на процессы, происходящие в «Динамо» и способность наставника луганчан выжимать максимум из имеющегося материала, хочется верить, что борьба за вторую строчку будет продолжаться до последнего тура. К тому же открывают весеннюю часть «черно-белые» именно матчем с киевлянами.

Неожиданно для самих себя ворвались в первую шестерку ФК «Александрия» и донецкий «Олимпик». Команды со скромным, но стабильным финансированием ровно прошли турнирную дистанцию, практически забронировав за собой право весной побороться за места в еврокубковой зоне.

Замыкает шестерку лучших полтавская «Ворскла», лишь по разнице мячей опережая «Черноморец». Но будущее подопечных Сачко вызывает опасения в связи с многомесячной задолженностью по зарплате. Зимой полтавчан, скорее всего, ждут серьезные изменения, и не в лучшую сторону. А вот клуб из Южной Пальмиры приятно удивил. Молодые футболисты, играя уже не первый год под руководством Бабича, наконец начали выдавать результат и показывать что-то похожее на комбинационный футбол.

В середине турнирной таблицы, сравнительно обезопасив себя от вероятности понижения в классе, расположилась кропивницкая «Звезда», пережившая две перестановки на тренерском мостике с начала чемпионата. Как гром среди ясного неба после 14-го тура прозвучала новость, что аргентинец Друди, в августе вместо Лавриненко возглавивший команду, уволен. Его преемником стал Монарев, под руководством которого «Звезда» в 4 матчах набрала 7 очков.

Откровенно разочаровала каменская «Сталь» – чуть ли не единственный клуб, который даже в нынешних реалиях регулярно приглашает легионеров. Команда голландца Гаала не порадовала поклонников результатами и имеет лишь теоретические шансы на попадание в первую шестерку, находясь от зоны вылета на расстоянии 4 очков.

Штормит обескровленный и омоложенный «Днепр», с которого в придачу ко всему еще и 6 очков сняли. Недавний финалист Лиги Европы прозябает на 10-м месте, лишь на 2 очка опережая «Волынь».

Подопечные же Кварцяного, одни из самых молодых в Европе, выступают на своем уровне. И критиковать 17-19-летних ребят, которых из-за трансферного «бана» кинули в бой, видится неуместным.

А вот «Карпаты», несомненно, стали главным разочарованием летне-осенней части соревнований. Имея стабильное финансирование и исполнителей довольно высокого уровня, львовяне замыкают турнирную таблицу. Способствовала этому чехарда на тренерском мостике и минус 6 очков уже на старте. Сейчас команду возглавил белорус Дулуб. В игре «зелено-белых» под его руководством виднеются положительные сдвиги, так что есть надежда, что «Карпаты» себя покажут после зимних сборов.

Ввиду отсутствия интриги в борьбе за золотые медали хочется, чтобы хотя бы битва за выживание была жаркой, но украинский болельщик уже привык, что в последние годы команды покидают и пополняют элитный дивизион не по спортивным принципам, а после решений в футбольных кабинетах. Глядя на проблемы «Ворсклы», «Днепра» и «Волыни», есть ощущение, что так будет и на сей раз.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия