16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г.

УКРАИНА

• В Тернопольской области (Чортков) японская корпорация Sumitomo Electric открыла первую очередь завода по производству кабельной продукции для автомобилей для концерна Volkswagen. Это 500 новых рабочих мест, передает телеканал «112-Украина».

• В Киеве в 55 школах приостановили занятия в связи с отсутствием в классах более 20 процентов учащихся из-за гриппа и ОРВИ. Горгосадминистрация сообщает, что в течение 12 и 13 декабря в столице зарегистрировано 21216 больных. Госпитализирован 91 человек, 45 из них – дети.

• Министерство обороны Украины закупило у частного акционерного общества для ВСУ непригодные для использования вертолеты, чем нанесло ущерб госбюджету на 12700 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, которая взялась расследовать дело, передает Ukr.Media. Виновным грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

• Около 70 тысяч украинских граждан в 2015/2016 учебном году обучались за рубежом, констатирует аналитический центра CEDOS. Наиболее популярны у нашей молодежи Россия, Германия, Польша, Канада, Италия, Чехия, США, Испания. В России и Германии, например, украинские студенты составляли соответственно 6,8 и 2,9 процента от общего числа иностанных учащихся.

• Нынешнюю ситуацию в стране 69,9 процента украинцев оценивают как напряженную, еще 23,2 процента считают ее взрывоопасной. Только 5,2 процента видят в стране стабильность, а 1,9 процента не смогли дать однозначного ответа на поставленный вопрос. Это результаты социологического исследования, проведенного центром «СОЦИС» и группой «Рейтинг». Основной проблемой, требующей немедленного решения, более половины опрошенных назвали военный конфликт на востоке Украины.

• Факт растраты госсредств при ремонте военных кораблей расследует военная прокуратура Николаевской области, сообщал УНИАН. Речь идет о сумме 1,3 млн гривен. В злоупотреблении подозревается руководство «Судостроительного завода имени 61 коммунара», входящего в состав госконцерна «Укроборонпром».

ЗА РУБЕЖОМ

• Румыния планирует увеличить с 2017 года оборонный бюджет до двух процентов от ВВП и усилить свой оборонный потенциал в черноморском регионе. Об этом заявил министр обороны Румынии Михня Моток, передает «Укринформ».

• США смягчили санкции в отношении «Рос­оборонэкспорта» для того, чтобы приобрести у российской компании приборы для воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, используемые в рамках реализации Договора по открытому небу. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, сообщает радио «Свобода».

• В Турине (Италия) открылся первый представительский центр ДНР, информирует агентство «Украинские национальные новости». Член регионального совета области Пьемонт Маурицио Марроне, представляющий оппозиционную партию «Братья Италии», сообщил, что инициатива открытия принадлежала итальянской стороне.

• Германия использует уникальную систему сортировки отходов и является лидером в Европе по переработке мусора. Здесь ежегодно перерабатывается сырье стоимостью в полтриллиона евро! В переработку идет 64 процента всех отходов. Согласно статистике, 14 процентов сырья немецкая промышленность получает именно из отходов, пишет Deutsche Welle. А энергию, которая выделяется при сжигании мусора, применяют для отопления помещений и горячего водоснабжения.

• В Южной Корее впервые ввели самый высокий уровень угрозы птичьего гриппа, сообщает Reuters. На данный момент там забито более 12 процентов от общего поголовья птиц, а точнее 84 млн 700 тысяч особей.

• Каталония намерена провести в 2017 году референдум об отделении от Испанского королевства. Однако Конституционный суд страны приостановил соответствующее решение каталонского парламента.