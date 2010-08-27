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16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г. Дела соседские Я ВСЕГДА говорил, что если сравнить Украину со столовым уксусом, то Молдову можно считать эссенцией – «бутылочка» хоть и маленькая, но кислятины столько же, только более концентрированной. Вчера наша газета упомянула о том, что Конституционный суд Молдовы официально утвердил Игоря Додона пятым президентом республики по результатам выборов 30 октября 2016 года. Результаты посчитали еще в первых числах ноября. Почему же тянули больше месяца? Его оппонент во втором туре выборов – эффектная и сексапильная Майя Санду, уже успела даже отбыть на ПМЖ в Великобританию из страны, которую так жаждала возглавить и за которую «так искренне волновалась и страдала», а суд все продолжал пересчитывать голоса на отдельных участках (официальный повод. – Авт.).

Все объясняется просто. Пока принципиальный социалист не успел добраться до власти, парламент, ведомый кликой теневого хозяина страны олигарха Плахотнюка, решил быстренько доделать свои делишки. Например, официально открыть в Молдове офис НАТО. Прекращение сотрудничества с НАТО, денонсация соглашения об ассоциации с ЕС и сближение с Россией – одна из основ внешнеполитической позиции Додона. Кроме того, парламент успел принять закон о повышении пенсионного возраста. Сохранение и повышение социальных гарантий со стороны государства – основа внутриполитической политики нового президента.

Кроме того, «хромающая уже с апреля утка» отставной президент Тимофти, успел подмахнуть назначение нового Генерального прокурора республики. Поскольку, согласно молдавской Конституции, только президент может утвердить Генпрокурора из числа кандидатур, предложенных парламентом, еще три недели назад, победителю выборов Игорю Додону положили на стол список из шести фамилий. «Я хочу видеть на этом посту действительно грамотного и честного юриста, не замешанного в махинациях преступной олигархической власти. Таких в этом списке НЕТ!», – заявил он тогда. Ну что же, опять-таки обошлись без него.

А напоследок парламент сделал Додону поистине «президентский» подарок. Представляете, у них руководителя службы охраны президента назначает не сам президент, а парламент. Вот ему и назначили! Только, как мне кажется, не «секьюрити», а «вертухая».

Успехов вам в работе, Игорь Николаевич!

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