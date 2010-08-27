Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Страна без суда и следствия

16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г. Памфлетон «ПЕЧЕРСКИЙ районный суд Киева 9 декабря 2016 года вынес решение, которым обязал Национальную полицию Украины расследовать преступления, совершенные против Общественного движения «Украинский выбор – право народа», его лидера Виктора Медведчука и участников Движения». «21 ноября 2016 года в присутствии и при попустительстве многочисленных сотрудников Национальной полиции Украины около тысячи радикалов в центре Киева совершили нападение на офис Общественного движения. Нападение сопровождалось поджогом, уничтожением имущества и угрозами совершить физическую расправу над сотрудниками. Во время поджога в офисе находились более десяти сотрудников Движения. Возникла реальная угроза их жизни» (http://for-ua.com).

Я так пространно процитировал специально, потому что любой гражданин Украины рано или поздно имеет сомнительное удовольствие упереться лбом в непробиваемую стену, которая называется «правовой беспредел».

Медведчук известный общественный деятель в Украине и совсем не бедный человек, к тому же опытный юрист, что позволило ему обратиться в суд и настоять на абсолютно уникальном решении: суд обязал полицию заняться ее непосредственными обязанностями.

Не надо быть даже двух пядей во лбу, чтобы предсказать дальнейшее развитие событий. Даже не развитие, а скорее недоразвитие. Дело заведут, занесут в электронный реестр, где оно и будет похоронено. Как там уже похоронены десятки тысяч уголовных дел.

А все дело в том, что в Украине усилиями американских кураторов специально разрушили всю правовую систему. Это такой способ разрушения государства без бомбежек, ракет и танков. Более дешевый. Но результат будет тот же, что в Югославии, Ливии и Ираке.

Давайте-ка, соотечественники, вспомним совсем свежую историю, творимую на наших глазах.

Начнем отсчет с того времени, когда в Украину высадился многочисленный десант грузинских специалистов во главе с Саакашвили. Десант имел две особенности. Первая – почти все «десантники» бежали из Грузии, волоча за собой шлейф уголовных дел, заведенных на них на родине. Вторая – понятно любому, кто не потерял способность мыслить, что подобное перемещение было бы невозможно без американских рычагов. Судите сами: грузинские граждане, вопреки украинской Конституции, практически мгновенно получили украинское гражданство и были внедрены во все институты государственной власти. Для кормления и разрушения.

Первой пала милиция, превратившись в полицию. Старые и опытные кадры были разогнаны. Якобы на конкурсной основе набрали дилетантов, а то и вовсе полукриминальный элемент майданного пошиба. Выдали новую форму и научили стоять с руками, закинутыми за спину, – ну вылитые американские копы. Они даже стали устраивать погони в голливудском стиле и стрелять на поражение. Уголовные дела заводились, но не расследовались. Некому было расследовать, ибо нет ни умения, ни опыта. Преступность мгновенно подскочила до невиданных высот. Судя по происшествию в Княжичах, новые украинские копы сами охотно принимали участие в грабежах. Когда развал достиг пика, грузинские спецы мягко уползли в сторону. И у каждого был на спине немалый рюкзачок. Вспомним хотя бы, как в Борисполе случайно задержали грузинскую специалистку по реформам в МВД, которая летела в Париж с пятью миллионами долларов в чемодане. Наличкой. И без последствий! Благополучно улетела в Париж с полным чемоданом.

С прокуратурой было все понятно сразу после постмайданных телесюжетов, на которых ныне покойный Сашко Билый тягал за галстук прокурора и бил его по мордасам, а тот только жалко поскуливал. Вершиной развала прокуратуры стало избрание в Генпрокуроры человека без юридического образования. Как поведал беглый депутат Онищенко, изменение Закона о прокуратуре и само избрание Луценко генпрокурором сопровождалось раздачей немалых взяток в ВР. Если посмотреть в корень и не растекаться мыслию по древу, то главный смотрящий за соблюдением Закона в стране был избран путем совершения ряда уголовных преступлений. И взмахом заокеанской дирижерской палочки все политические дела стали уголовными, а уголовные завязли в дурно пахнущей консистенции якобы расследований. Ярчайший пример – сожжение людей в Одессе. Многочисленные свидетели и не менее многочисленные видеосъемки следствием отвергнуты, а один из «фигурантов-убийц» даже стал депутатом ВР и аккуратно появляется на всех телеканалах в качестве не только эксперта, но и почти героя.

Судебная власть, как одна из ветвей государственной власти, практически уничтожена. Ею управляет либо толпа «майданутых», либо, через Генпрокуратуру, вся наша верхушка.

И мы получили то самое состояние, которое из народной поговорки стало реальностью, – «без суда и следствия». Вы помните, что происходит без суда и следствия…

Однако самое прискорбное, что на наших глазах без суда и следствия расстреливают, вешают, сжигают на костре всю страну.

И не говорите о будущем, его уже нет! Давайте сохраним слабую надежду и добавим одно слово: пока нет.

Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия