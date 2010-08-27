16.12.2016 , № 144 от 16 декабря 2016 г.

Штрихи до портрета сучасника

…проливати не годиться». Ця народна приповідка сприяла нашій героїні у виборі професії. Нею дівчина керувалася, ставши донором хворого юнака, з яким їй судилося згодом піти під вінець.

Самородок-янтар

ЛЮДМИЛУ Круглик, струнку, жваву медсестру з довгою русявою косою, протягом трьох років роботи в хірургічному відділенні міської лікарні медперсонал і пацієнти майже ніколи не бачили похмурою – впевнена хода, прямий погляд, легка усмішка на кругловидому обличчі.

В ординаторській Людмилу з особливим почуттям називають «самородком-янтарем», «дівчиною – кров із молоком». При цьому зауважують, що з її приходом після медучилища тут стало світліше. «І в переконаннях – міцніша за той янтар», – додає анестезіолог Валентин Прожога.

А ще її величають унікальним донором. Не тому, що її перша група крові підходить для всіх хворих. Круглик, чого не скажеш про багатьох її ровесників доби незалежності, за потреби готова поділитися нею з будь-ким і за будь-яких обставин.

Нічний виклик

ПІЗНЬОГО суботнього вечора 13 лютого Людмила готувалася до тестування в Національний медичний університет імені Богомольця. Перед нею лежав фоліант «Загальні положення переливання крові». В училищі цей предмет чомусь проходили факультативно, тобто за бажанням. І хоча короткий курс Надія освоїла успішно, на тестуванні вимагалися ширші знання. От вона й поповнює їх.

– І чого ти видивляєш очі? – бідкається Віра Степанівна. – Інші розважаються, паруються. А ти все з отими книжками…

– Мамо, всьому свій час, – благально відповідає Людмила. – Якщо заважаю вам, так і скажіть, знайду куток.

– Та бог з тобою, доню, чого б це ти нам заважала. Я ж тобі добра хочу.

Віра Степанівна відчула недоречність свого зауваження. У ній, виховательці дитсадка, манера повчати механічно спливає і під час спілкування з близькими – чоловіком та єдиною дочкою. Це їх дратує, але вони їй пробачають. Мати є мати.

Віра Степанівна мріяла бачити дочку-красуню артисткою кіно. Була проти її вступу до медучилища після закінчення школи. Мовляв, у нашій країні медики не в пошані, держава їм платить копійки. Тому тисячі досвідчених змушені тікати на заробітки за кордон.

А батько, Петро Григорович, виконроб будівельної дільниці Трипільської ГЕС, вважає так: дорослою дочкою годі командувати, що їй до вподоби, те хай і обирає. Якщо з медициною не вийде, то на будові робота завжди знайдеться. Така розбіжність думок батьків деколи призводить до гострих дискусій.

Тільки в одному вони сходяться: обох трясе від страху, коли дочка (вже п’ятий рік!) іде на донорську станцію і здає свої 450 мілілітрів крові. А що як шприц не так введуть, вену пошкодять чи занесуть інфекцію.

Людмила розуміє переживання батьків. А діє на свій розсуд. У неї вагомий контраргумент: рятуючи чуже життя, продовжуєш своє. Та й природа не просто так наділила її першою групою крові унікальної якості. Вона годиться для застосування без технічного посередництва. Завдяки їй забезпечується краща функціональна активність і приживлюваність еритроцитів у судинному руслі хворого. Батьків не переконаєш…

Близько 23-ї години мобільний Людмили заграв її улюблений полонез Огінського.

– Тут один упав із крана на шпали, – пролунав голос завідувача відділення Павла Скорого. – Терміново потрібна твоя кров! «Швидка» вже біля парадного…

Людмилу умовляти не треба. За мить вона вже була в машині.

Пряме переливання

ЗНЕКРОВЛЕНИЙ хворий нерухомо лежав на операційному столі. Людмилі не вперше бачити завідувача розлюченим. Скорий втомився лаяти владу, яка не забезпечує лікувальні заклади рятівною рідиною. Її запаси у відділені вичерпались. А в районі зіпсувалася тара для зберігання її в необхідній кількості, на ремонт якої не було коштів. Посилати гінця до Києва? Пацієнт міг не дочекатися.

– Готова? – нетерпляче запитав завідувач відділення.

– Як завжди, – відповіла Людмила.

Сховавши довгі коси під білою хус­тиною і накинувши білого халата, вона вже лежала на каталці неподалік операційного столу. Бригада анестезіологів швидко ввела катетер через підшкірну вену стегна пацієнта. Маніпуляційна медсестра під наглядом лікаря під’єднала до Людмилиної вени голку забірної системи крові, підключеної до апарата ПКП-210. За мить перекачування від донора до реципієнта почалось.

У Людмилиній уяві спливали годину тому прочитані рядки про методи трансфузії: «Пряме переливання технічно складніше за непряме – воно потребує присутності донора, спеціальної апаратури й участі підготовлених фахівців…»

Потім в ординаторську подали для неї обід і склянку темно-брунатного кагору, який сприяє відновленню забраної кількості крові…

* * *

Через день погляди донора й реципієнта не могли відірватись одне від одного. Вони бачилися щодня. А на Великдень, 1 травня 2016 року, коли православний світ радів світлому Христовому Воскресінню, Людмила Круглик і Руслан Білостоцький, машиніст мостового крана Трипільської ГЕС, вінчались у церкві Ікони Божої Матері «Несподівана радість». Такі собі Пушкінські Руслан і Людмила. Вона залишилась на прізвищі батьків.

* * *

Удруге ми зустрілися з Людмилою Круглик у п’ятницю 25 листопада. Вона ще була під сумним враження від проводів Руслана на війну в Донбас. Та хоча сльози й затуманювали очі, намагалась усміхатися…



Михайло БАЛТЯНСЬКИЙ.

Українка, Обухівський район, Київська область.